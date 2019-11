Von: Redaktion DER FARANG | 26.11.19

Kovac will keinen Trainerposten in der laufenden Saison antreten

BERLIN (dpa) - Niko Kovac scheidet zumindest als kurzfristige Lösung für den Trainerposten beim Fußball-Bundesligisten Hertha BSC aus. Der frühere Coach des FC Bayern will nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur in dieser Saison kein neues Engagement übernehmen. Zuvor hatte das Fachmagazin «Kicker» am Dienstag darüber berichtet. Die Münchner hatten erst vor gut drei Wochen die einvernehmliche Trennung von Kovac vollzogen. Der frühere Hertha-Profi gilt als Wunschkandidat bei den Berlinern und ihren Fans, sollte die Zusammenarbeit mit dem aktuellen Chefcoach Ante Covic nach zuletzt vier Liga-Niederlagen in Serie beendet werden.

Borussia Dortmund ohne Alcácer und Bruun Larsen nach Barcelona

DORTMUND (dpa) - Borussia Dortmund muss im Champions-League-Spiel beim FC Barcelona am Mittwoch (21.00 Uhr/Sky) auf Paco Alcacer verzichten. Der Torjäger ist an einer Magen-Darm-Infektion erkrankt und fehlte beim Abflug des Teams am Dienstagvormittag vom heimischen Airport Richtung Spanien. Der Spanier, der 2018 von Barcelona zum BVB gewechselt war, hatte sich zudem im Spiel seiner Mannschaft gegen den SC Paderborn eine Risswunde am Knie zugezogen. Nicht an Bord waren auch Jacob Bruun Larsen und Thomas Delaney (Verletzung am Sprunggelenk). Mit einem Sieg beim Gruppen-Tabellenführer aus Barcelona (8 Punkte) könnte der Revierclub (7) den Achtelfinaleinzug bereits am fünften Spieltag perfekt machen.

DFB-Kontrollausschuss beantragt hohe Strafen für HSV und St. Pauli

HAMBURG (dpa) - Dem FC St. Pauli und dem Hamburger SV drohen nach den Vorkommnissen beim Zweitliga-Stadtduell im September empfindliche Geldstrafen. Nach Angaben des Deutschen Fußball-Bundes vom Dienstag hat der Kontrollausschuss gegen den HSV eine Geldstrafe in Höhe von 250.000 Euro beantragt, der FC St. Pauli soll 180.000 Euro bezahlen. Die «Bild»-Zeitung hatte als erste über eine mögliche Rekord-Geldstrafe für die beiden hanseatischen Vereine berichtet. Strafen in dieser Größenordnung seien bisher nicht verhängt worden.

Vettel sieht sich nicht als Auslaufmodell in der Formel 1

ABU DHABI (dpa) - Sebastian Vettel fühlt sich nicht als Auslaufmodell in der Formel 1. «Nein. Sicher nicht», betonte der 32 Jahre alte gebürtige Heppenheimer in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur. «Ich glaube, das Alter ist nicht so entscheidend und wichtig bei uns wie in manchen anderen Sportarten», sagte Vettel. Generell gilt für den viermaligen Weltmeister, der seit dem Weggang von Red Bull zu Ferrari zur Saison 2015 auf den nächsten WM-Triumph wartet: «Wenn man gut genug ist, ist man auch noch jung genug. Umgekehrt gilt: Wenn man gut genug ist, ist man nicht zu jung.»

Legendärer Formel-1-Ferrari von Michael Schumacher wird versteigert

ABU DHABI (dpa) - Michael Schumachers legendärer Ferrari F2002 wird im Rahmen des Formel-1-Saisonfinales in Abu Dhabi versteigert. Das Auktionshaus Sotheby's rechnet mit einem Kaufpreis für den früheren Rennwagen des Rekordweltmeisters zwischen umgerechnet knapp fünf und knapp sieben Millionen Euro. In dem Chassis gelangen drei Grand-Prix-Siege, Schumacher feierte 2002 seinen fünften WM-Titel.

IOC unterstützt die «härtesten Sanktionen» gegen Russland

LAUSANNE (dpa) - Das Internationale Olympische Komitee wird «die härtesten Sanktionen» gegen alle Verantwortlichen für die Manipulation von Dopingdaten aus dem Moskauer Analyselabor unterstützen. Zugleich wurden die russischen Behörden erneut eindringlich aufgefordert, «die Rohdaten zu übermitteln, auf die sich dieser Fall stützt». Das bekräftigte das IOC am Dienstag in einer Mitteilung.

Basketball-Bundesligist Hamburg Towers verpflichtet Michael Carrera

HAMBURG (dpa) - Die Hamburg Towers haben auf die sportliche Krise in der Basketball-Bundesliga reagiert und in Michael Carrera einen weiteren Spieler verpflichtet. Das teilte der Verein am Dienstag mit. Der 26 Jahre alte Forward aus Venezuela spielte zuletzt beim Liga-Konkurrenten Brose Bamberg, wo sein Vertrag aufgelöst wurde.

Schröder führt Oklahoma zum Sieg gegen Golden State

SAN FRANCISCO (dpa) - Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder hat die Oklahoma City Thunder in der nordamerikanischen Profiliga NBA nach zuletzt drei Niederlagen wieder zu einem Sieg geführt. Die Thunder bezwangen am Montag (Ortszeit) Vizemeister Golden State Warriors mit 100:97 (53:59). Mit 22 Punkten und fünf Assists war der 26 Jahre alte Braunschweiger der Topscorer beim Erfolg der Thunder.