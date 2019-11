Von: Redaktion DER FARANG | 25.11.19

Doping-Opfer-Hilfe-Chef Lehner: Franke bleibt DOH-Feier fern

BERLIN (dpa) - Gründungsmitglied Werner Franke wird den Feierlichkeiten zum 20-jährigen Bestehen der Doping-Opfer-Hilfe fern bleiben. «Ich habe mit seiner Frau Brigitte Berendonk telefoniert. Sie hat mir gesagt, dass Werner Franke nicht auftauchen wird», sagte DOH-Chef Michael Lehner am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Die DOH begeht am Dienstag den 20. Jahrestag ihres Bestehens. Der bekannte Mikrobiologe Franke hatte die Pressekonferenz Mitte August massiv gestört. Die DOH hatte daraufhin Strafantrag gegen den 79 Jahre alten Professor gestellt, der den Verein mitbegründet hatte.

FC Bayern stellt sich in Belgrad auf hitzige Atmosphäre ein

BELGRAD (dpa) - Bayern München erwartet im vorletzten Champions-League-Gruppenspiel am Dienstag bei Roter Stern Belgrad eine hitzige Atmosphäre. Der Fußball-Rekordmeister empfahl seinen Fans, «am Spieltag auf Fanbekleidung aller Art» zu verzichten. Es gebe überall Emotionen, «wenn man auswärts ist», sagte Sportdirektor Hasan Salihamidzic am Montag vor dem Abflug. «Das ist sensationell, die Fans sind wirklich richtig gut, die machen Stimmung. Darauf müssen wir uns einstellen», sagte Salihamidzic weiter. Verzichten müssen die Bayern auf David Alaba. Der Österreicher bleibt in München, da seine Freundin und er die Geburt des gemeinsamen Kindes erwarten.

Letztes Show-Match in Ecuador: Federer besiegt Zverev

QUITO (dpa) - Roger Federer hat zum Abschluss der Südamerika-Reise mit Alexander Zverev das vierte und letzte Duell der beiden Tennisprofis für sich entschieden. Einen Tag nach dem Rekord-Match vor 42 517 Zuschauern in Mexiko-Stadt setzte sich der 38 Jahre alte Schweizer in Ecuadors Hauptstadt Quito gegen seinen 16 Jahre jüngeren Gegner aus Hamburg mit 6:3, 6:4 durch. In das Coliseo Rumiñahui de Quito kamen am Sonntag nach Medienberichten etwa 14.000 Zuschauer.

Hertha-Trainer Covic kämpferisch: «Aufgeben gibt es nicht»

BERLIN (dpa) - Ante Covic hat auch nach der vierten Bundesliga-Niederlage in Serie das Training von Hertha BSC geleitet und sich kämpferisch präsentiert. «Aufgeben gibt es nicht in meinem Leben. Einfach kann jeder», sagte der 44-Jährige am Montag in Berlin nach der 0:4-Klatsche beim FC Augsburg. «Es geht darum, wenn man die Möglichkeit bekommt, die Jungs geradezubiegen, dass man das macht.»