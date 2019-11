Von: Redaktion DER FARANG | 24.11.19

BVB-Jahreshauptversammlung - Pfiffe für Profis von Mitgliedern

DORTMUND (dpa) - Die Mannschaft von Borussia Dortmund ist bei der Jahreshauptversammlung des Fußball-Bundesligisten von einigen Mitgliedern mit Pfiffen und Buhrufen empfangen worden. Zwei Tage nach dem glücklichen 3:3 (0:3) gegen den Tabellenletzten SC Paderborn äußerten am Sonntag einige Mitglieder ihren Unmut. «Wir dürfen die Verantwortung nicht immer weiter schieben», sagte Kapitän Marco Reus zur jüngsten Kritik an Trainer Lucien Favre. «Auch an Tag zwei nach der katastrophalen Leistung von Freitag gibt es erhöhten Klärungs- und Redebedarf», fügte Präsident Reinhard Rauball hinzu. Der 72-Jährige wurde am Sonntag ohne Gegenstimme im Amt bestätigt.

Verletztenmisere in Leipzig: Prellung bei Upamecano, OP bei Kampl

LEIPZIG (dpa) - Bei Fußball-Bundesligist RB Leipzig werden die Verletzungssorgen immer größer. Am Sonntag teilte der Verein mit, dass sich Innenverteidiger Dayot Upamecano am Tag zuvor gegen den 1. FC Köln durch ein Foul von Simon Terodde eine schwere Knöchelprellung zugezogen hat. Die genaue Ausfallzeit lasse sich noch nicht konkretisieren. Für das Spiel in der Champions League am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) gegen Benfica Lissabon dürfte der Franzose allerdings keine Option sein. Zudem wird Spielmacher Kevin Kampl am Knöchel operiert und fällt für den Rest der Hinrunde aus.

2. Fußball-Bundesliga: HSV wieder Erster, VfB gewinnt Derby

Freude beim Hamburger SV über die zurückeroberte Tabellenführung. Der bisherige Spitzenreiter Arminia Bielefeld kam am Sonntag gegen den SV Sandhausen nur zu einem 1:1 (1:1). Absteiger Stuttgart nutzte die Gunst der Stunde und feierte durch das 3:0 (0:0) im schwäbisch-badischen Derby gegen den Karlsruher SC den von Trainer Tim Walter ebenso mutig wie respektlos angekündigten Zu-Null-Sieg. Das Trainer-Debüt von Jens Keller beim 1. FC Nürnberg endete derweil mit einem 0:0 im Franken-Derby bei der SpVgg Greuther Fürth. Kenan Kocak, neuer Trainer von Nürnbergs Mitabsteiger Hannover 96, gibt seinen Einstand am Montag beim Heimspiel gegen Darmstadt 98.

Skisprung-Weltmeister Eisenbichler wird bei Auftakt in Wisla Letzter

WISLA (dpa) - Skisprung-Weltmeister Markus Eisenbichler hat beim ersten Einzel-Weltcup des neuen Winters in Wisla den 50. und letzten Platz belegt. Der Bayer sprang bei miserablen Windverhältnissen auf gerade einmal 73 Meter und winkte schon im Auslauf enttäuscht ab. «Des war mal gar nix. Wenn draußen gar nix hebt, hat es mich einfach zu Boden gedrückt. Es ist halt so, das muss ich abhaken», sagte Eisenbichler am Sonntag im ZDF. Den Sieg holte sich der Norweger Daniel-André Tande.

Ski alpin: Straßer holt zweitbestes Slalom-Ergebnis seiner Karriere

LEVI (dpa) - Skirennfahrer Linus Straßer ist stark in die Saison gestartet und hat das deutsche Slalom-Team in Levi vor einer Blamage bewahrt. Der 27-Jährige belegte am Sonntag in Finnland Rang acht und holte damit das zweitbeste Slalom-Ergebnis seiner Weltcup-Karriere. Besser war er nur im Januar 2015 mit einem fünften Platz. Der Sportler vom TSV 1860 München hatte es im ersten Weltcup-Slalom nach dem Rücktritt von Felix Neureuther allerdings als einziger der sechs deutschen Starter in den zweiten Durchgang geschafft. Den Sieg zum Auftakt holte sich Henrik Kristoffersen aus Norwegen vor dem Franzosen Clement Noel und Daniel Yule aus der Schweiz.

Golf-Rekordpreisgeld und Gesamtsieg für Rahm

DUBAI (dpa) - Der Spanier Jon Rahm hat Golf-Geschichte geschrieben und das bisher höchste Preisgeld für einen Turniersieg kassiert. Der 25-Jährige gewann am Sonntag mit insgesamt 269 Schlägen das Saisonfinale der Europa-Tour in Dubai und strich allein dafür drei Millionen US-Dollar ein. Zweiter auf dem Par-72-Kurs in den Jumeirah Golf Estates wurde der Engländer Tommy Fleetwood (270). Mike Lorenzo-Vera (271) aus Frankreich kam auf den dritten Rang. Bereits 2017 hatte Rahm die DP World Tour Championship für sich entschieden. Durch seinen sechsten Erfolg auf der European Tour holte der Baske auch den Gesamtsieg in der Geldrangliste und kassierte dafür weitere zwei Millionen US-Dollar Prämie.