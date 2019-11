Von: Redaktion DER FARANG | 23.11.19

Gladbach verliert bei Union - Nächster Bayern-Sieg mit Flick

BERLIN (dpa) - Der FC Bayern hat in der Fußball-Bundesliga den Rückstand auf Tabellenführer Borussia Mönchengladbach auf einen Punkt verkürzt. Der deutsche Meister gewann am Samstag bei Fortuna Düsseldorf mit 4:0 (3:0) und bleibt unter Trainer Hansi Flick ohne Punktverlust. Die Münchner profitierten von der 0:2 (0:1)-Niederlage der Gladbacher bei Aufsteiger Union Berlin. Der FC Schalke 04 gewann 2:1 (1:0) bei Werder Bremen. Auch dem VfL Wolfsburg gelang durch das 2:0 (1:0) bei Eintracht Frankfurt ein Auswärtssieg. Der SC Freiburg verbesserte sich durch das 1:1 (1:1) bei Bayer Leverkusen zumindest bis zum Abendspiel zwischen Leipzig und Köln auf Platz drei.

Hamburg übernimmt die Tabellenführung - Bielefeld nur Remis

DÜSSELDORF (dpa) - Der Hamburger SV ist zurück an der Tabellenspitze in der 2. Fußball-Bundesliga. Durch einen späten 2:1 (0:0)-Sieg gegen Dynamo Dresden verdrängte der HSV den punktgleichen Konkurrenten Arminia Bielefeld von der Spitze. Die Ostwestfalen kamen gegen den SV Sandhausen nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus. Im dritten Samstagsspiel feierte Holstein Kiel einen Kantersieg, setzte sich mit 6:3 (4:2) bei Schlusslicht SV Wehen Wiesbaden durch. Bereits am Freitagabend hatte sich Erzgebirge Aue auf Rang drei vorgeschoben.

Shiffrin gewinnt ersten Slalom des Winters und holt nächsten Rekord

LEVI (dpa) - Weltmeisterin Mikaela Shiffrin hat den ersten Slalom der Weltcup-Saison überlegen gewonnen und hat nun mehr Siege in dieser Disziplin als irgendjemand vor ihr. Der Erfolg im finnischen Levi am Samstag war der 41. im Slalom für die 24-Jährige aus den USA, die den Rekord bislang mit Weltcup-Rekordsieger Ingemar Stenmark aus Schweden teilte. Der Deutsche Skiverband verbuchte bei Shiffrins Sieg vor Wendy Holdener aus der Schweiz und Katharina Truppe aus Österreich ein solides Mannschaftsergebnis und brachte vier Fahrerinnen in die Punkte. Lena Dürr kam im hohen Norden auf Platz zehn und war damit im Slalom so gut wie zuletzt vor knapp einem Jahr.

Salihamidzic zu Pochettino: Unser Trainer heißt Hansi Flick

DÜSSELDORF (dpa) - Für Sportdirektor Hasan Salihamidzic ist die mögliche Trainer-Option Mauricio Pochettino für den FC Bayern München aktuell kein Thema. «Es ist nicht die Zeit, sich über andere Trainer zu unterhalten. Es ist klar, dass Hansi Flick jetzt unser Trainer ist», sagte Salihamidzic am Samstag im TV-Sender Sky vor der Partie des FC Bayern bei Fortuna Düsseldorf in der Fußball-Bundesliga. Champions-League-Finalist Tottenham Hotspur hatte sich am Dienstag überraschend vom 47-jährigen Pochettino getrennt. Die Münchner wollten sich in der Trainerfrage «nicht unter Druck setzen» lassen, betonte Salihamidzic. «Wir sind wirklich total entspannt. Ich finde, Hansi Flick macht das sehr, sehr gut, sehr fokussiert.»

Frauenbundesliga: Spitzenreiter Wolfsburg gibt erstmals Punkte ab

WOLFSBURG (dpa) - Der VfL Wolfsburg hat in der Frauenfußball- Bundesliga erstmals in dieser Saison Punkte abgegeben. Der Tabellenführer kam am Samstag im Spitzenspiel gegen Bayern München nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus. Dennoch hat der Double-Gewinner weiterhin drei Punkte Vorsprung auf Verfolger TSG Hoffenheim. Wolfsburg hatte zuvor neun Spiele in Serie gewonnen. Wolfsburg führt mit 28 Punkten vor Hoffenheim (25) und München (22). Aufsteiger 1. FC Köln setzte sich im rheinischen Derby nach einer turbulenten zweiten Halbzeit mit 4:3 (2:0) gegen Bayer Leverkusen durch. Die SGS Essen gewann das Duell der Tabellennachbarn mit dem SC Freiburg 5:0 (1:0). Schlusslicht FF USV Jena verlor 0:2 (0:0) gegen den SC Sand.

Doppelsieg für Doppelsitzer - Rodlerinnen Taubitz und Tiebel Dritte

INNSBRUCK (dpa) - Die Weltmeister Toni Eggert/Sascha Benecken haben dem deutschen Rennrodel-Team zum Weltcup-Auftakt den ersten Sieg gesichert. Die Gesamtweltcup-Gewinner setzten sich am Samstag auf der Olympia-Bahn in Innsbruck-Igls im spannenden zweiten Lauf knapp gegen die deutschen Olympiasieger Tobias Wendl/Tobias Arlt durch. Die erfolgsverwöhnten Rennrodlerinnen hingegen haben zuvor den Sprung auf Platz eins verpasst. In Abwesenheit von Seriensiegerin Natalie Geisenberger mussten sich das neue deutsche Team mit den beiden dritten Plätzen der 20 Jahre alten Jessica Tiebel (Altenberg) und Julia Taubitz (Oberwiesenthal) zufrieden geben. Beide landeten zeitgleich auf dem Podestplatz.

Ehemalige Basketball-Nationalspielerin Birgit Menz gestorben

BERLIN (dpa) - Die ehemalige deutsche Basketball-Nationalspielerin Birgit Menz ist tot. Wie der Deutsche Basketball Bund am Samstag mitteilte, erlag sie am Freitag im Alter von 52 Jahren einer schweren Krankheit. «Wir sind fassungslos und sehr traurig. Wir wussten, dass Biggi schwer krank war, aber ihr Tod ist dennoch ein großer Schock für uns», sagte DBB-Präsident Ingo Weiss. «Sie war eine tolle Spielerin und ein wunderbarer Mensch. Wir werden Biggi nie vergessen und ihr ein ehrendes Andenken bewahren.» Birgit Menz bestritt mehr als 100 Länderspiele - zunächst für die DDR und nach der Wende 70 Einsätze im DBB-Trikot. In der Bundesliga war sie für Wemex Berlin und BG Chemnitz, in der 2. Liga für TuS Jena aktiv. Besonders bemerkenswert ist, dass Menz von 2005 bis 2007 in Jena mit ihren Töchtern Tina und Jenny gemeinsam in einer Mannschaft spielte. Ihr Mann Frank Menz war von 2012 bis 2014 Männer-Bundestrainer.

FIS-Präsident Kasper hört im Mai 2020 auf

STUTTGART (dpa) - Gian Franco Kasper hört im Mai 2020 als Präsident des Skiweltverbands FIS auf. Diese Entscheidung gab der 75 Jahre alte Schweizer nach einem Bericht der Schweizer Nachrichtenagentur SDA am Samstag bei einer Vorstandssitzung auf der Bodenseeinsel Mainau bekannt. Kasper ist seit 1998 Präsident der FIS und noch bis 2024 gewählt. Einen vorzeitigen Rückzug hatte sich das langjährige IOC-Mitglied offen gehalten. Kaspers Nachfolger oder Nachfolgerin wird beim 52. FIS-Kongress im thailändischen Pattaya (17. bis 23. Mai 2020) gewählt.

Turnerin Zimmermann in ihrem ersten Weltcup-Finale Siebte am Sprung

COTTBUS (dpa) - Turn-Talent Lisa Zimmermann hat im ersten Weltcup-Finale ihrer Karriere Platz sieben belegt. Die erst 16 Jahre alte Chemnitzerin kam mit ihren beiden gelungenen Sprüngen am Samstag beim Turnier der Meister auf eine Gesamtnote von 13,866 Punkten. Vor allem mit ihrem Jurtschenko mit Doppel-Schraube, für den sie 14,166 Punkte bekam, konnte sie sehr zufrieden sein. Zimmermanns zweiter Sprung in der Lausitz-Arena war etwas zu leicht, um weiter vorn zu landen.

FC Barcelona gewinnt beim Liga-Schlusslicht

LEGANÉS (dpa) - Der FC Barcelona hat im Kampf um die Tabellenspitze in der Primera División vorgelegt. Das Team um den deutschen Fußball-Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen gewann am Samstag beim Liga-Schlusslicht CD Leganés mit 2:1 (0:1). Nach einem frühen Tor der Gastgeber (12. Minute) glich Luis Suárez kurz nach der Pause (52.) für den Meister aus. Der in der 52. Minute für Antoine Griezmann eingewechselte Arturo Vidal traf gut zehn Minuten vor Schluss zum 2:1-Endstand (79.). Liga-Konkurrent Real Madrid kämpft am Abend (21.00 Uhr/Sky) um den Anschluss an die Tabellenspitze.

Mit Podolski: Vissel Kobe gewinnt gegen Osaka

KOBE (dpa) - Mit Ex-Nationalspieler Lukas Podolski in der Startelf hat Vissel Kobe in der japanischen J-League den zwölften Saisonsieg gefeiert. Beim 1:0 (0:0) gegen Cerezo Osaka erzielte Kyogo Furuhashi am Samstag in der 76. Minute den entscheidenden Treffer für die Mannschaft des deutschen Fußballtrainers Thorsten Fink. Podolski wurde in der 90. Minute, der spanische Torjäger David Villa bereits in der 67. Minute ausgewechselt. Kobe ist nach dem 32. Spieltag der japanischen Top-Liga mit 41 Punkten Tabellen-Zehnter.

NBA: Zuschauer Nowitzki sieht vierten Dallas-Sieg in Folge

DALLAS (dpa) - Vor den Augen der deutschen Basketball-Legende Dirk Nowitzki haben die Dallas Mavericks ihren vierten Sieg nacheinander in der nordamerikanischen Profiliga NBA eingefahren. Beim 143:101-Kantersieg war Luka Doncic am Freitag (Ortszeit) mit 30 Punkten mal wieder der Mann des Abends. Nowitzki war zum ersten Mal seit seinem Karriereende wieder an seiner alten Wirkungsstätte und erhielt stehende Ovationen, als er auf der Videoleinwand eingeblendet wurde. Er sah auch vier Punkte, die auf das Konto des deutschen Nationalspielers Maximilian Kleber gingen.

Kahun trifft beim zwölften NHL-Saisonsieg der Penguins

PITTSBURGH (dpa) - Eishockey-Nationalspieler Dominik Kahun hat für die Pittsburgh Penguins sein sechstes Saisontor in der nordamerikanischen Profiliga NHL erzielt. Beim 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)-Erfolg am Freitagabend gegen die New Jersey Devils erzielte der Olympia-Silbermedaillengewinner mit einem sehenswerten Rückhandschuss das 1:0 (8. Minute). Die Entscheidung fiel im Schlussabschnitt. Zunächst schoss Jared McCann das 3:1, dann legte John Marino das 4:1 nach (42.). Zuvor hatten Tyler Hall für die Gäste (21.) und Jake Guentzel (33.) im mittleren Abschnitt getroffen. Für die Penguins war es der zweite Sieg im sechsten Spiel ohne ihren Superstar Sidney Crosby. Mit 28 Punkten belegt Pittsburgh den dritten Platz in der Metropolitan Division, die Devils sind auf dem letzten Rang.