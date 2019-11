Von: Redaktion DER FARANG | 23.11.19

Eintracht Frankfurt und Abraham akzeptieren Sperre über sieben Spiele

FRANKFURT/MAIN (dpa) -Fußballprofi David Abraham und Bundesligist Eintracht Frankfurt akzeptieren nun doch die verhängte Sperre von sieben Wochen. Dies teilten die Hessen am Freitag mit. «Das hat der Spieler nach Rücksprache mit Eintracht Frankfurt entschieden, um die Angelegenheit nunmehr zu einem Ende zu bringen», erklärte die Eintracht. Kapitän Abraham hatte in der Partie beim SC Freiburg am 10. November den gegnerischen Trainer Christian Streich umgestoßen.

Weiter viele Auslosungs-Optionen für DFB - Island möglicher EM-Gegner

NYON (dpa) - Für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft gibt es auch nach der Auslosung der EM-Playoffs zahlreiche Optionen für den Gegner aus dem vierten Topf. Mit-Gastgeber Ungarn, der im Fall einer erfolgreichen Qualifikation sicher deutscher Gruppengegner wäre, trifft in den Playoffs im kommenden März in Pool A zunächst auf Bulgarien. Der Sieger des Duells spielt im Finale gegen Island oder Rumänien, die das zweite Halbfinale bestreiten. Setzen sich Island, Bulgarien oder Ungarn durch, werden diese automatisch zum deutschen Vorrundengegner in Gruppe F, wie eine weitere Auslosung in Nyon ergab.

Pechstein gewinnt B-Gruppe über 3000 Meter in Bahnrekordzeit

TOMASZOW MAZOWIECKI (dpa) - Claudia Pechstein hat zum Auftakt des Weltcups im polnischen Tomaszow Mazowiecki das 3000-Meter-Rennen der B-Gruppe gewonnen. In 4:10,04 Minuten fixierte die 47 Jahre alte Berlinerin am Freitag einen Bahnrekord und schaffte damit den Sprung in die Top zwölf beim Weltcup kommende Woche im kasachischen Nur-Sultan auf ihrer Spezialstrecke über 5000 Meter. «Das war ganz wichtig, weil diesmal nur die Siegerin in die A-Gruppe aufrückte», sagte Team-Manager Helge Jasch.

Darts-Profi Hopp startet mit Erfolg in WM-Generalprobe

MINEHEAD (dpa) - Darts-Profi Max Hopp ist mit einem Erfolg in die Players Championship Finals in Minehead gestartet. Der 23 Jahre alte Hesse gewann am Freitagnachmittag sein Auftaktmatch gegen den Niederländer Jelle Klaasen mit 6:3 und steht damit in der Runde der letzten 32. Dort kommt es für den «Maximiser» zu einem Duell mit dem Weltmeister der British Darts Organisation (BDO), Glen Durrant. Der Engländer ist an Position fünf gesetzt und gilt als einer der Mitfavoriten für das Turnier. Die Players Championship Finals sind die Generalprobe für die Darts-WM, die am 13. Dezember in London beginnt.

Kreml sieht nach Sperre Olympia-Teilnahme nicht gefährdet

MOSKAU (dpa) - Trotz der Sperre von mehreren Funktionären des russischen Leichtathletikverbands sieht der Kreml eine Olympia- Teilnahme Russlands nicht in Gefahr. Es gebe da keinen direkten Zusammenhang, sagte Sprecher Dmitri Peskow am Freitag in Moskau der Agentur Interfax zufolge. «Diese Situation erfordert natürlich die Aufmerksamkeit unserer Sportbehörden.» Das wirke sich aber nicht auf die Vorbereitungen russischer Sportler auf die Olympischen Spiele 2020 in Tokio aus. Die unabhängige Integritätskommission (AIU) des Weltverbandes IAAF hatte zuvor dem russischen Verband schwere Verstöße gegen die Anti-Doping- Regeln angelastet. Mehrere Funktionäre wurden den Angaben zufolge vorläufig gesperrt.

Rad-Team Bora-hansgrohe verpflichtet neuen Sportlichen Leiter

RAUBLING (dpa) - Der deutsche Radrennstall Bora-hansgrohe hat auf den Abgang des früheren Profis Patxi Vila reagiert und verändert seine Sportliche Leitung. Trainer Hendrik Werner und der Sportliche Leiter Jean-Pierre Heynderickx arbeiten künftig für das Team aus dem oberbayerischen Raubling, wie der Rennstall am Freitag mitteilte. «Ich bin froh, so kurzfristig auch sehr gutes neues Personal gefunden zu haben», sagte Team-Manager Ralph Denk. Heynderickx soll bei Bora-hansgrohe vor allem bei den Rennen in Belgien «zusätzliches Know-how» einbringen.

Dortmund-Trainer Favre: Kein Grund zur Panik

BERLIN (dpa) - Für BVB-Trainer Lucien Favre ist der aktuelle Tabellenstand mit deutlichem Rückstand auf Bundesliga-Spitzenreiter Borussia Mönchengladbach ein Muster ohne Wert. «Auf welchem Rang wir aktuell stehen, hat doch noch keine Aussagekraft. Wir schauen nach elf Spieltagen nicht auf die Tabelle», sagte der Coach von Borussia Dortmund in einem «Bild»-Interview (Freitag). «Wir müssen bis Weihnachten unser Bestes geben und punkten», forderte der Schweizer. «Wir alle wollen das Maximum! Aber es gibt keinen Grund, in Panik zu verfallen.»