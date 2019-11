Von: Redaktion DER FARANG | 21.11.19

Davis Cup: Deutschland nach Kohlschreiber-Sieg im Viertelfinale

MADRID (dpa) - Die deutschen Tennis-Herren haben bei der Endrunde des Davis Cups in Madrid vorzeitig das Viertelfinale erreicht. Im zweiten Gruppenspiel gegen Chile gewann Philipp Kohlschreiber am Donnerstag die Auftaktpartie gegen Nicolás Jarry mit 6:4, 6:3 und holte damit den noch nötigen Punkt für das Weiterkommen. Im zweiten Einzel musste sich Jan-Lennard Struff gegen Cristian Garin geschlagen geben. Unabhängig von dieser Niederlage und dem anschließenden Doppel war das deutsche Team nicht mehr von Platz eins der Gruppe C zu verdrängen. Im Viertelfinale trifft Deutschland am Freitag (18.00 Uhr/DAZN) entweder auf Großbritannien oder Kasachstan.

UEFA: Keine Extra-Auslosung für EM-Endrunde am 1. April nötig

NYON (dpa) - Die Auslosung für die Fußball-EM wird weniger kompliziert als befürchtet. Wie die UEFA am Donnerstag bestätigte, ist auch keine gesonderte Veranstaltung nach Abschluss der Playoffs am 1. April 2020 notwendig. Alle wesentlichen Entscheidungen für den Spielplan des Turniers können demnach am Samstag kommender Woche in Bukarest getroffen werden. An diesem Freitag werden von der UEFA die noch notwendigen Lose für die Playoff-Gruppen gezogen. Dabei geht es vor allem darum, in welchen Playoff-Pfad der mögliche deutsche EM-Gegner Ungarn platziert wird.

FC Augsburg bestraft Gregoritsch für Äußerung über Wechselwunsch

AUGSBURG (dpa) - Fußball-Bundesligist FC Augsburg hat Mittelfeldspieler Michael Gregoritsch nach Äußerungen über einen möglichen Vereinswechsel aus dem Kader für das nächste Spiel gestrichen. Gregoritsch werde mindestens bis zum kommenden Dienstag nicht am Trainingsbetrieb teilnehmen, berichtete der Verein am Donnerstag. Außerdem verhängte der FCA eine Geldstrafe. Vor einer Woche hatte Gregoritsch offen über Wechselabsichten und seine Reservistenrolle gesprochen. «Für mich ist klar, dass ich im Winter unbedingt von Augsburg weg will, damit ich die Möglichkeit habe, regelmäßig zu spielen und mich fürs Nationalteam zu empfehlen», sagte der 25-Jährige. Nun reagierte der FCA.

Mönchengladbach verlängert Vertrag mit Benes bis 2024

DÜSSELDORF (dpa) - Fußball-Bundesliga-Spitzenreiter Borussia Mönchengladbach hat vor dem Auswärtsspiel bei Union Berlin am Samstag (15.30 Uhr/Sky) Mittelfeldspieler Laszlo Benes langfristig gebunden. Der 22-jährige Slowake verlängerte seinen bis 2021 laufenden Vertrag am Donnerstag vorzeitig bis Sommer 2024. «Laszlo an uns zu binden, war unser großes Ziel. Nach seiner Ausleihe an Holstein Kiel hat er nun bei uns den Durchbruch geschafft. Wir freuen uns als Club, ein weiteres Top-Talent bei uns zu halten», erklärte Gladbachs Sportdirektor Max Eberl. Benes, der seit 2016 in Gladbach unter Vertrag steht und im Januar für ein halbes Jahr an Holstein Kiel ausgeliehen war, kommt in dieser Spielzeit auf zehn Bundesligaeinsätze, drei in der Europa League und zwei im DFB-Pokal.

Rassistische Rufe - Fußballverband bestraft Dynamo Kiew

KIEW (dpa) - Nach rassistischen Rufen von Fans gegen dunkelhäutige Spieler hat der ukrainische Fußballverband den Hauptstadtverein Dynamo Kiew bestraft. Kiew muss eine Geldbuße von umgerechnet rund 18.500 Euro zahlen und ein Heimspiel der laufenden Saison ohne Zuschauer austragen, wie der Verband am Donnerstag mitteilte. Bei Wiederholung droht demnach ein weiteres «Geisterspiel». Als Reaktion auf die Anfeindungen hatte der brasilianische Mittelfeldspieler Taison vom Gastverein Schachtjor Donezk den Zuschauern den Mittelfinger gezeigt und den Ball auf die Tribüne geschossen. Dafür wurde er für ein Spiel gesperrt. Im Wiederholungsfall droht dem Kapitän des Tabellenersten Donezk eine Sperre über zwei Spiele.

Drei Jahre Sperre nach Schiedsrichter-Angriff in Hessen

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Nach seiner brutalen Attacke auf einen Schiedsrichter in einem C-Liga-Fußballspiel Ende Oktober in Südhessen ist der Spieler der FSV Münster zu einer dreijährigen Sperre verurteilt worden. Zudem wurde der Verein mit einer sechsmonatigen Spielsperre und einer Geldstrafe in Höhe von 500 Euro belegt, bestätigte der Vorsitzende des zuständigen Kreissportgerichts Dieburg, Helmut Biegi, am Donnerstag. Die mündliche Verhandlung fand am Mittwoch statt. Zuvor hatte die «Offenbach-Post» darüber berichtet. Die Attacke auf den 22-jährigen Schiedsrichter in der Partie des FSV Münster gegen den TV Semd hatte bundesweit für Schlagzeilen gesorgt.

Ex-Schwimmerin van Almsick mit Goldener Sportpyramide ausgezeichnet

BERLIN (dpa) - Die ehemalige Weltklasseschwimmerin Franziska van Almsick ist mit der Goldenen Sportpyramide für ihr Lebenswerk ausgezeichnet worden. Sie wurde am Donnerstag zudem in die «Hall of Fame des deutschen Sports» aufgenommen. Ebenfalls einen Platz in diesem Forum bekamen die ehemalige Eisschnellläuferin Gunda Niemann-Stirnemann, der Monoskifahrer Martin Braxenthaler und der Sportfunktionär Walther Tröger. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) ehrte van Almsick in seiner Laudatio sowohl für ihre sportlichen Leistungen als auch für ihr gesellschaftliches Engagement. «Sie sind eines der größten Idole der deutschen Sportgeschichte», sagte er in Berlin.