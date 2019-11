Von: Redaktion DER FARANG | 18.11.19

Beierlorzer neuer Trainer beim Abstiegskandidaten FSV Mainz 05

MAINZ (dpa) - Nur neun Tage nach seinem unfreiwilligen Abgang beim 1. FC Köln hat Achim Beierlorzer wieder einen Job in der Fußball-Bundesliga. Der 51-Jährige wird neuer Trainer beim Abstiegskonkurrenten FSV Mainz 05. Die Rheinhessen hatten sich nach dem 0:8 bei RB Leipzig und dem 2:3 gegen Union Berlin von Sandro Schwarz getrennt. Beierlorzer erhält nach Club-Angaben einen Vertrag bis zum Sommer 2022 und sitzt in der Partie am Sonntag (18.00 Uhr/Sky) bei der TSG 1899 Hoffenheim erstmals auf der Bank des Tabellen-16.

Medien: Gisdol neuer Trainer beim FC - Wende bei Heldt?

KÖLN (dpa) - Markus Gisdol soll laut Sky Sport News neuer Trainer beim Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln werden. Demnach soll der frühere Hoffenheimer und Hamburger Coach am Dienstag zum ersten Mal das Training des Tabellenvorletzten leiten. Der FC wollte dies am Montag zunächst noch nicht bestätigen. Der FC hatte sich nach dem 1:2 gegen 1899 Hoffenheim vom neuen Mainzer Trainer Achim Beierlorzer getrennt. Auch bei der Suche nach einem neuen Sportchef bahnt sich eine überraschende Wende an. Nach Informationen des «Express» soll nun doch Horst Heldt Nachfolger von Armin Veh werden.

Nationalstürmer Waldschmidt operiert - Ausfallzeit noch offen

FREIBURG(dpa) - Die Ausfallzeit von Fußball-Nationalstürmer Luca Waldschmidt ist auch nach einer Operation seiner Mittelgesichtsfraktur ungewiss. Der Eingriff am Montag sei «erfolgreich» verlaufen, teilte sein Club SC Freiburg zwar mit. Doch erst nach weiteren Untersuchungen der Verletzungen am rechten Knie und Sprunggelenk soll in den kommenden Tagen eine Diagnose folgen, wie lange der 23-Jährige pausieren muss. Der Angreifer hatte am Samstag im EM-Qualifikationsspiel gegen Weißrussland (4:0) auch eine Gehirnerschütterung erlitten.

Marco Antwerpen neuer Trainer von Eintracht Braunschweig

BRAUNSCHWEIG (dpa) - Marco Antwerpen ist neuer Trainer von Eintracht Braunschweig. Der 48-Jährige tritt die Nachfolge von Christian Flüthmann an, wie der Fußball-Drittligist am Montag mitteilte. Antwerpen erhält bei der Eintracht einen Vertrag bis zum Saisonende. Nach zuletzt nur sieben Punkten aus acht Spielen hatte sich der einstige deutsche Meister am Sonntag von Flüthmann getrennt.

THW Kiel bis zu vier Wochen ohne Kapitän Domagoj Duvnjak

KIEL (dpa) - Der deutsche Handball-Rekordmeister THW Kiel muss bis zu vier Wochen auf seinen Kapitän Domagoj Duvnjak verzichten. Der 31-Jährige habe sich einen Muskelfaserriss in der linken Wade zugezogen, teilte der Verein am Montag mit. Der Kroate hatte sich beim 32:23-Sieg gegen die TSV Hannover-Burgdorf am Vortag verletzt.