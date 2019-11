Von: Redaktion DER FARANG | 17.11.19

Löw beginnt nach EM-Quali die Personalauswahl: «Tür ist immer auf»

MÖNCHENGLADBACH (dpa) - Nach der geglückten EM-Qualifikation beginnt für Joachim Löw die Personalplanung für das Turnier 2020. Viele Ausfälle prägten das Länderspieljahr der Fußball-Nationalmannschaft 2019. «Die jetzt dabei waren und sind, werden dann schon in der engeren Auswahl stehen», sagte der Bundestrainer nach dem 4:0 gegen Weißrussland in Mönchengladbach mit Blick auf die im Mai anstehende Nominierung. Aus Erfahrung von bislang sechs großen Turnieren weiß Löw auch: «Die Tür ist natürlich immer auf, absolut. Es gibt immer mal wieder Spieler, die eine absolute Leistungsexplosion haben.»

Schwere Verletzungen bei Waldschmidt: Lange Pause

MÖNCHENGLADBACH (dpa) - Luca Waldschmidt hat sich im EM-Qualifikationsspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Weißrussland (4:0) gleich mehrere zum Teil schwere Verletzungen zugezogen. Der Stürmer des SC Freiburg war wenige Minuten nach seiner Einwechslung in der Schlussphase mit Gäste-Torhüter Alexander Gutor zusammengeprallt und musste in eine Klinik gebracht werden. Am Sonntag informierte der Deutsche Fußball-Bund über die erste Diagnose: Mittelgesichtsfraktur mit begleitender Gehirnerschütterung sowie eine Verletzung am rechten Knie und Sprunggelenk. Waldschmidt wird lange pausieren müssen.

Fortuna Düsseldorf strebt diesmal schnelle Verlängerung mit Funkel an

DÜSSELDORF (dpa) - Fußball-Bundesligist Fortuna Düsseldorf will den Vertrag mit Trainer Friedhelm Funkel schnell verlängern. «Wir haben alle gemerkt, dass zusammen gefunden hat, was zusammen gehört», sagte Vorstandschef Thomas Röttgermann am Sonntag bei der Mitgliederversammlung des Fußball-Bundesligisten. «Wir haben vereinbart, nicht erst im Trainingslager über eine Verlängerung zu verhandeln», sagte Röttgermann weiter in Anspielung auf die Probleme im vergangenen Jahr.

Kiel stürzt Tabellenführer Hannover

KIEL (dpa) - Der THW Kiel hat das Topspiel in der Handball-Bundesliga gegen die TSV Hannover-Burgdorf klar mit 32:23 (17:12) gewonnen und die Niedersachsen von der Tabellenspitze gestürzt. Vom Kieler Erfolg profitierte Erzrivale SG Flensburg-Handewitt, der mit 20:6 Zählern dank der besseren Tordifferenz an den punktgleichen Hannoveranern vorbeizog. Der THW, der zwei Spiele weniger absolviert hat, befindet sich mit 18:4 Zählern in Lauerstellung. Vor 10 285 Zuschauern war am Sonntag Harald Reinkind mit neun Toren bester Werfer für die Kieler, bei denen Torwart Niklas Landin mit einer Weltklasseleistung herausragte.

Wiedersehen mit Kerber: Ex-Profi Schüttler wird Fed-Cup-Coach

HAMBURG (dpa) - Der ehemalige Tennisprofi Rainer Schüttler wird neuer Trainer des deutschen Fed-Cup-Teams. Diese überraschende und durchaus pikante Personalie teilte der Deutsche Tennis Bund am Sonntag mit. Der 43 Jahre alte Korbacher tritt die Nachfolge von Jens Gerlach an, der künftig als Trainer von Julia Görges tätig sein wird. In seiner neuen Funktion trifft Schüttler wieder auf Deutschlands Nummer eins Angelique Kerber. Die Kielerin und Schüttler hatten ihre Zusammenarbeit nach nur rund einem halben Jahr im Anschluss an Kerbers enttäuschendes Zweitrunden-Aus in Wimbledon im Juli beendet.

Gose schwimmt deutschen Rekord - Titel-Hattrick für Wellbrock

BERLIN (dpa) - Doppelweltmeister Florian Wellbrock hat zum Abschluss der deutschen Kurzbahn-Meisterschaften seinen dritten Titel gewonnen. Der 22-Jährige siegte in Berlin über 400 Meter Freistil in 3:40,83 Minuten vor Poul Zellmann (3:41,20) und Henning Mühlleitner (3:42,14). Bei den Frauen ließ im 400-Meter-Rennen die erst 17 Jahre alte Isabel Gose aufhorchen. Sie schlug nach 3:58,91 Minuten an, stellte damit eine nationale Bestmarke auf und verwies Langstreckenspezialistin Sarah Köhler auf Rang zwei. Über 100 Meter Lagen sicherte sich Philip Heintz in 52,91 Sekunden seinen zweiten Titel. Bei den Frauen gewann über 100 Meter Jessica Steiger in 59,67 Sekunden.

Serie von Enttäuschungen in Minsk: Keine Deutschen in den Top 10

MINSK (dpa) - Zum Weltcup-Auftakt in Minsk gelang den deutschen Eisschnellläufern am Wochenende erstmals seit Jahrzehnten nicht eine Top-Ten-Platzierung in einer Einzel-Disziplin. Joel Dufter konnte am Sonntag mit dem 19. Platz über 500 Meter in 35,80 Sekunden das Gesamtbild nicht verbessern und muss wie zuvor auch seine Schwester Roxanne über 1500 und 3000 Meter den Gang in die zweitklassige B-Gruppe beim nächsten Weltcup im polnischen Tomaszow Mazowiecki antreten. Damit sind die Deutschen dort nur noch in vier der zwölf ausgetragenen Rennen in der A-Gruppe vertreten. Beim Massenstart lief Claudia Pechstein am Sonntag auf Platz elf, direkt vor Teamgefährtin Michelle Uhrig. Die großen Gewinner waren in Minsk die Oranje-Läufer, die sieben von zwölf Rennen gewannen.

Golfer Kaymer erstmals nicht beim Saisonfinale der Europa-Tour

SUN CITY (dpa) - Deutschlands Top-Golfer Martin Kaymer hat zum ersten Mal in seiner Profi-Karriere das Saisonfinale der European Tour in Dubai verpasst. Der 34-Jährige aus Mettmann beendete am Sonntag das Turnier im südafrikanischen Sun City mit insgesamt 288 Schlägen auf dem geteilten 21. Rang. In der Jahreswertung der Europa-Tour, dem Race to Dubai, belegt der zweimalige Major-Sieger den 68. Platz. Nur die besten 50 Spieler dürfen beim letzten Turnier der Saison abschlagen, das ab diesem Donnerstag in Dubai ausgespielt wird.

Werth schlägt im German Dressur-Master zurück

STUTTGART (dpa) - Einen Tag nach ihrem Sieg im Grand Prix hat die Dressurreiterin Lisa Müller beim Turnier in Stuttgart im German Master Platz drei belegt. Die Frau des Bayern-Fußballers Thomas Müller erhielt am Sonntag mit ihrem Pferd Stand by me 76,553 Prozent. Die Prüfung gewann Isabell Werth, die am Vortag nur Fünfte war. Die 50-Jährige aus Rheinberg schlug zurück und feierte zum 16. Mal den Sieg in der traditionsreichen Prüfung. Für ihren Grand Prix Special erhielt Werth 79,489 Prozent und lag damit vor Hubertus Schmidt (Borchen-Etteln) mit Escolar (77,936) und Müller mit ihrem Wallach.

Flörsch in Macao vorzeitig raus - Beckmann bester Deutscher

MACAO (dpa) - Rennfahrerin Sophia Flörsch hat ein enttäuschendes Comeback in Macao erlebt. Ein Jahr nach ihrem schweren Unfall auf dem gefährlich engen Stadtkurs musste die Münchnerin ihren Wagen in der siebten von 15 Runden wegen technischer Probleme abstellen. Die 18-Jährige war am Sonntag nur von Rang 21 ins Formel-3-Rennen gegangen. Nach ihrem vorzeitigen Aus verfolgte sie frustriert hinter der Leitplanke mit, wie ihr Wagen abgeschleppt wurde.

Bahnrad-Weltmeister Kluge am Herzen operiert

BERLIN (dpa) - Bahnrad-Weltmeister Roger Kluge hat eine Herz-OP nach eigenen Angaben gut überstanden und bereits wieder Wettkämpfe bestritten. «Die OP ist gut verlaufen, ich kann das ausblenden und spüre keinen Unterschied», sagte der 33 Jahre alte Berliner der «Märkischen Oderzeitung». Der Eingriff beim dreimaligen Tour-de-France-Teilnehmer wurde bereits am 7. Oktober in Antwerpen durchgeführt. Nach einer Rennpause startete Kluge am vergangenen Wochenende beim Bahnrad-Weltcup in Glasgow und wurde 17. im Omnium.

NBA: Mavericks gewinnen wieder - Hartenstein mit Rebound-Rekord

DALLAS (dpa) - Die Dallas Mavericks um den deutschen Basketball-Nationalspieler Maximilian Kleber sind in der nordamerikanischen Profiliga NBA wieder auf die Siegerstraße eingebogen. Nach zuvor zwei Niederlagen setzten sich die Texaner am Samstagabend (Ortszeit) mit 110:102 gegen den amtierenden Champion Toronto Raptors durch. Kleber kam in etwas mehr als 38 Minuten auf zehn Punkte und sechs Rebounds. Die Houston Rockets feierten beim 125:105-Auswärtserfolg gegen die Minnesota Timberwolves den siebten Sieg nacheinander. Isaiah Hartenstein stand über 30 Minuten auf dem Parkett, sammelte sechs Punkte und herausragende 16 Rebounds - ein neuer Karrierebestwert für den 21-jährigen Deutschen.

Gibraltars Stürmer Casciaro: Kein Platz für Trikots von Superstars

GIBRALTAR (dpa) - Gibraltars Stürmer Lee Casciaro hat kein Interesse am Trikottausch mit den Superstars des internationalen Fußballs. «Mir fehlt der Platz. Soll ich die Leibchen in einer Kiste im Keller lagern? Da mache ich lieber den Kids von Gibraltar eine Freude und schenke ihnen meine Shirts», sagte der 38-Jährige der Schweizer «Blick» in einem äußerst launigen Interview, dass die Zeitung am Sonntag online stellte. Casciaro erklärte der Zeitung dabei auch, dass er den heutigen Fußball «hasse». «Er ist längst kein männlicher Sport mehr. Richtige Männer spielen heute Rugby. Beim Fussball windet sich andauernd jemand am Boden», sagte Casciaro.

Erst «Schülermannschaft», nun EM-Teilnehmer - Österreich löst Ticket

WIEN (dpa) - Nach den kläglichen Auftritten zu Beginn der EM-Qualifikation hatten viele Österreicher das Thema Europameisterschaft 2020 bereits abgehakt. Vor allem das 2:4 gegen Israel, trainiert ausgerechnet von Andreas Herzog, schmerzte. «Viele haben uns nach den ersten zwei Spielen schon abgeschrieben», sagte Bayern-Star David Alaba am Samstagabend. «Aber wir haben Charakter gezeigt.» Seit dem Israel-Spiel im März hat das Team von Franco Foda keine Partie mehr verloren - und löste mit einem 2:1-Erfolg gegen Nordmazedonien am Samstag das Ticket für die EM 2020. «Wir haben Großes vor. Wir haben eine hohe individuelle Qualität, das können wir auf der großen Bühne zeigen. Große Bühne, großes Turnier, das fordert große Leistungen», sagte Gladbach-Verteidiger Stefan Lainer nach dem Spiel. Der 27-Jährige hatte mit seinem ersten Tor für die Nationalmannschaft in der 48. Minute für die Vorentscheidung gesorgt, das 1:0 hatte Alaba bereits in der siebten Minute erzielt. «Wir sind eine hungrige Mannschaft, alle sind richtig geil drauf», so Lainer. Und die Mannschaft bringt durchaus Potenzial mit zur EM.