Von: Redaktion DER FARANG | 17.11.19

Deutsche Nationalmannschaft qualifiziert sich für EM 2020

MÖNCHENGLADBACH (dpa) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat sich für die Europameisterschaft 2020 qualifiziert. Nach dem 4:0 (1:0) am Samstag in Mönchengladbach gegen Weißrussland hat die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw die Teilnahme an dem Turnier im kommenden Jahr sicher. Matthias Ginter von Bundesliga-Spitzenreiter Borussia Mönchengladbach stellte mit seinem ersten Länderspieltor (41. Minute) in seinem Heimstadion am Samstag die einseitige Partie gegen den krassen Außenseiter auf Sieg. In der zweiten Halbzeit legten Leon Goretzka (49.) und zweimal Toni Kroos (55. und 83.) nach und sicherten die 13. deutsche EM-Teilnahme.

Niederlande, Österreich und Kroatien schaffen EM-Qualifikation

BELFAST/WIEN (dpa) - Österreich, die Niederlande und Kroatien haben sich für die Fußball-Europameisterschaft im kommenden Jahr qualifiziert. Der deutsche Trainer Franco Foda siegte mit Österreich am Samstag in Wien 2:1 (1:0) gegen Nordmazedonien und sicherte sich damit Rang zwei in der Gruppe hinter den bereits qualifizierten Polen. Den Niederlanden genügte in der deutsche Gruppe C dank des gewonnenen direkten Vergleichs ein 0:0 gegen Nordirland in Belfast. Die Mannschaft von Bondscoach Ronald Koemann liegt damit vor den abschließenden Spielen auf dem zweiten Rang hinter Deutschland. Kroatien drehte nach einem 0:1-Rückstand gegen die Slowakei das Spiel und setzte sich letztlich mit 3:1 (0:1) durch.

Zverev verpasst Endspiel bei ATP Finals - Thiem gegen Tsitsipas

LONDON (dpa) - Tennisprofi Alexander Zverev hat die Chance zur erfolgreichen Titelverteidigung bei den ATP Finals in London verpasst. Beim Turnier der besten acht Spieler der Saison verlor der 22 Jahre alte Hamburger am Samstag sein Halbfinale gegen den Österreicher Dominic Thiem mit 5:7, 3:6 und schaffte es damit nicht wie im Vorjahr in das Endspiel. Im Kampf um den Titel trifft Thiem nun am Sonntag (19.00 Uhr/Sky) auf den Griechen Stefanos Tsitsipas. Der 21-Jährige setzte sich im Halbfinale gegen den Schweizer Roger Federer durch.

Keine Pole für Vettel im 100. Ferrari-Rennen - Verstappen auf Eins

SÃO PAULO (dpa) - Max Verstappen hat sich die vorletzte Pole-Position der Formel-1-Saison 2019 gesichert. Der 22 Jahre alte Niederländer verwies am Samstag in der Qualifikation zum Großen Preis von Brasilien (Sonntag, 18.10 Uhr/RTL und Sky) Sebastian Vettel auf den zweiten Platz. Dem viermaligen Weltmeister aus Heppenheim fehlten im Ferrari 0,123 Sekunden auf den Rivalen im Red Bull. Er bestreitet in Brasilien den 100. Grand Prix für die Scuderia. Dritter wurde Lewis Hamilton im Mercedes knapp zwei Wochen nach seinem sechsten Titelgewinn.

Köhler schwimmt Kurzbahn-Weltrekord über 1.500 Meter

BERLIN (dpa) - Freistilschwimmerin Sarah Köhler hat bei den deutschen Kurzbahn-Meisterschaften einen Weltrekord über 1.500 Meter aufgestellt. Die 25-Jährige schlug am Samstag in Berlin nach 15:18,01 Minuten an und war damit 1,7 Sekunden schneller als die Spanierin Mireia Belmonte bei ihrer alten Bestmarke im Jahr 2014. Köhler stellte gut acht Monate vor den Olympischen Spielen in Tokio damit erneut ihre Ausnahmeform unter Beweis. Bei den Weltmeisterschaften auf der Langbahn hatte sie in diesem Sommer über 1.500 Meter Silber gewonnen und den Titel mit der 4 x 1,25 Kilometer-Staffel im Freiwasser gefeiert.

Olympiasiegerin Dahlmeier bei Berglauf-WM auf Platz 27

VILLA LA ANGOSTURA (dpa) - Biathlon-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier hat ihr Debüt bei der Berglauf-Weltmeisterschaft in Argentinien auf dem 27. Platz beendet. Acht Monate nach ihrem letzten Weltcup-Rennen in der Loipe bewältigte die 26 Jahre alte Bayerin die 42-Kilometer-Distanz mit einer Höhen-Differenz von 2100 Metern am Samstag in 4:20:27 Stunden. Den Titel holte sich die Rumänin Cristina Simion in 3:49:57 Stunden vor den Französinnen Adeline Roche und Blandine L'Hirondel.

Von Bredow-Werndl schlägt Werth bei Weltcup-Dressur in Stuttgart

STUTTGART (dpa) - Dressurreiterin Isabell Werth hat beim Turnier in Stuttgart am Samstag auch bei der zweiten Dressur-Prüfung den Sieg verpasst. Nach Platz fünf im Grand Prix am Morgen musste sich die erfolgreichste Reiterin der Welt in der Weltcupprüfung am späten Nachmittag mit Platz zwei begnügen. Die Kür gewann Jessica von Bredow-Werndl aus Tuntenhausen. Sie erhielt für den Ritt mit Dalera 88,440 Prozent und lag damit vor Werth mit Weihegold (87,240).

Dressur: Lisa Müller überrascht in Stuttgart mit Platz eins

STUTTGART (dpa) - Dressurreiterin Lisa Müller hat beim Weltcup-Turnier in Stuttgart einen überraschenden Sieg gefeiert. Die Ehefrau von Bayern-Fußballer Thomas Müller setzte sich am Samstag im Grand Prix durch. Die 30-Jährige erhielt für ihren Ritt mit dem Wallach Stand by me 75,913 Prozent. Bei ihrer 50. internationalen Prüfung siegte die von ihrem Mann bejubelte Müller vor Ingrid Klimke aus Münster mit Franziskus (75,413). Eine unerwartet fehlerhafte Vorstellung lieferte Vorjahressiegerin Isabell Werth (Rheinberg), die mit Emilio (74,239) nur Fünfte wurde. Die sechsmalige Olympiasiegerin durfte sich aber zumindest über den Sieg von Müller freuen, die von ihr trainiert wird.

Bahnrad-Weltmeister Kluge am Herzen operiert

BERLIN (dpa) - Bahnrad-Weltmeister Roger Kluge hat eine Herz-OP nach eigenen Angaben gut überstanden und bereits wieder Wettkämpfe bestritten. «Die OP ist gut verlaufen, ich kann das ausblenden und spüre keinen Unterschied», sagte der 33 Jahre alte Berliner der «Märkischen Oderzeitung» (Samstag). Der Eingriff beim dreimaligen Tour-de-France-Teilnehmer wurde bereits am 7. Oktober in Antwerpen durchgeführt. Nach einer Rennpause startete Kluge am vergangenen Wochenende beim Bahnrad-Weltcup in Glasgow und wurde 17. im Omnium. Beim Lotto-Soudal-Profi war ein kleines Loch zwischen den beiden Vorhöfen des Herzens seit einigen Jahren bekannt. Kluge bestätigte zudem, dass er bereits Mitte März 2018 einen leichten Schlaganfall erlitten habe.

Rennfahrerin Flörsch bei Macao-Comeback chancenlos

MACAO (dpa) - Rennfahrerin Sophia Flörsch hat beim Comeback in Macao ein Jahr nach ihrem schweren Unfall an gleicher Stelle wohl keine Chance auf eine Top-Platzierung. Die 18-Jährige musste sich im Qualifikationsrennen am Samstag mit Rang 21 begnügen und startet damit das Formel-3-Rennen am Sonntag von weit hinten. Die Münchnerin war Mitte November vergangenen Jahres beim Weltfinale der Formel 3 auf dem gefährlich engen Stadtkurs schwer verunglückt und hatte sich dabei den siebten Halswirbel gebrochen. Erst kurzfristig hatte sie diesmal einen Vertrag beim HWA-Team unterschrieben, ihr Auto kannte sie vor den ersten Runden in Macao nur aus dem Simulator.

NBA: Wagner gewinnt mit den Wizards - Zwei neue Karrierebestwerte

MINNEAPOLIS (dpa) - Mit 30 Punkten und 15 Rebounds hat Basketball-Nationalspieler Moritz Wagner am Freitagabend (Ortszeit) zwei persönliche Karrierebestwerte aufgestellt. Der Profi der Washington Wizards erzielte beim 137:116-Erfolg bei den Minnesota Timberwolves 15 seiner 30 Punkte im Schlussviertel und traf alle Versuche von der Dreierlinie. Gemeinsam mit Top-Scorer Bradley Beal, der 44 Punkte erzielte, sorgte der 22-Jährige dafür, dass die Negativserie der Hauptstädter nach drei Niederlagen nacheinander in der nordamerikanischen Profiliga NBA ein Ende fand. Teamkollege Isaac Bonga kam in knapp drei Minuten auf drei Punkte.

ESPN: Quarterback Rudolph unternimmt keine Schritte nach Helm-Attacke

CLEVELAND (dpa) - Quarterback Mason Rudolph will einem Medienbericht zufolge keine rechtlichen Schritte gegen seinen Gegenspieler Myles Garrett nach dessen Attacke mit einem Helm einleiten. Wie ESPN am Freitagabend (Ortszeit) berichtete, werde der Vorfall von der Seite des Spielmachers der Pittsburgh Steelers als Angelegenheit für die National Football League angesehen. Die NFL hatte Garrett von den Cleveland Browns für mindestens den Rest der laufenden Saison gesperrt. Die Polizei von Cleveland teilte am Freitag laut ESPN mit, dass es zu diesem Zeitpunkt keine Untersuchung gegen Garrett und keine Beschwerde durch Rudolph gebe. Verteidiger Garrett hatte mit seiner Attacke für einen Skandal gesorgt. Der 23-Jährige riss Rudolph gegen Ende des 21:7-Sieges am Donnerstagabend (Ortszeit) den Helm vom Kopf und schlug seinen Gegner damit.

Rassistische Rufe und Golfball-Wurf gegen Schwedens Isak in Rumänien

BUKAREST (dpa) - Rumäniens Fans waren schon bei den Heimspielen gegen Spanien und Malta mit rassistischem Verhalten aufgefallen - jetzt hat auch Schwedens Stürmer Alexander Isak in Bukarest unangemessene Rufe hinnehmen müssen. Er habe ein paar rassistische Schimpfwörter gehört, aber zum Schiedsrichter gesagt, dass er das Spiel nicht unterbrechen müsse, sagte der am Freitagabend bei Schwedens 2:0-Sieg in Bukarest eingewechselte Profi von Real Sociedad dem schwedischen Sender SVT. «Ich denke, man sollte sich von solchen - Entschuldigung - Idioten nicht auf diese Weise beeinflussen lassen», sagte der ehemals für Borussia Dortmund spielende 20-Jährige. Im Fernsehen war zu sehen, wie in der Endphase des Spiels sogar ein Golfball aus den Zuschauerrängen in Isaks Richtung geworfen wurde, als er gerade mit dem Ball an der Torauslinie entlang dribbelte.

Deutsche U17 in EM-Qualifikation eine Runde weiter

PATRAS (dpa) - Die deutsche U17-Nationalmannschaft hat vorzeitig die nächste Runde auf dem Weg zur Fußball-Europameisterschaft erreicht. Die Mannschaft von Trainer Christian Wück gewann am Samstag im griechischen Patras gegen Aserbaidschan mit 2:0 (1:0) und ist damit nicht mehr von einem der ersten beiden Plätze ihrer Qualifikationsgruppe zu verdrängen. Kapitän Torben Rhein vom FC Bayern brachte die DFB-Auswahl in der 30. Minute in Führung. Der Hoffenheimer Turan Calhanoglu stellte in der 53. Minute den Endstand her.

DFB-Kapitän Neuer: Torwart-Wettbewerb nicht nur mit ter Stegen

MÖNCHENGLADBACH (dpa) - DFB-Kapitän Manuel Neuer sieht den Wettbewerb um den Platz im Tor der Fußball-Nationalmannschaft nicht nur als Zweikampf zwischen ihm und Marc-André ter Stegen. «Natürlich ist Marc ein klasse Torhüter. Aber wenn ich sagen würde, er ist mein einziger echter Konkurrent, wäre das nicht fair den anderen Torhütern gegenüber. Deswegen finde ich es schwierig und teilweise auch etwas respektlos, dass immer nur über einen angeblichen Zweikampf gesprochen wird», sagte Neuer in einem Interview des Internetportals Sportbuzzer.

Köln-Präsident Wolf: Neuer Sport-Geschäftsführer soll «modern» sein

KÖLN (dpa) - Fußball-Bundesligist 1. FC Köln sucht nach der Trennung von Armin Veh einen Visionär für die Position des Sport-Geschäftsführers. «Er muss im besten Sinne modern sein, das heißt beispielsweise, dass wir die datenbasierten Analysemöglichkeiten unter anderem im Scouting noch konsequenter nutzen», sagte der neue FC-Präsident Werner Wolf in einem Interview der Tageszeitungen «Kölner Stadt-Anzeiger» und «Express» (Samstag). Der 58-jährige Veh hatte Ende Oktober erklärt, seinen bis 2020 laufenden Vertrag nicht zu verlängern. Unmittelbar nach dem Heimspiel Kölns gegen 1899 Hoffenheim erfolgte dann die vorzeitige Trennung.

Enttäuschung in Minsk: Eissprinter Ihle und Dufter nicht in Top 10

MINSK (dpa) - Nico Ihle und Joel Dufter haben am zweiten Tag des Eisschnelllauf-Weltcups in Minsk nicht in die Top-10-Plätze sprinten können. Über 1.000 Meter belegten die besten deutschen Kurzstreckler beim Sieg des Niederländers Thomas Krol in Bahnrekordzeit von 1:09,00 Minuten nur die Plätze 13 und 15. Für den Chemnitzer Ihle wurden 1:10,47 Minuten gestoppt, sein Inzeller Trainingsgefährte kam am Samstag auf 1:10,67 Minuten. «Das ist auf keinen Fall das Niveau, das wir uns erhofft haben. Vielleicht haben wir das Training in den zurückliegenden Wochen etwas übertrieben», analysierte Sprint-Bundestrainer Danny Leger.