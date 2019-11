Von: Redaktion DER FARANG | 14.11.19

UEFA weist Eintracht-Berufung gegen Fan-Ausschluss in London zurück

NYON/FRANKFURT (dpa) - Die Fans von Eintracht Frankfurt sind auch beim Europa-League-Spiel am 28. November beim FC Arsenal in London ausgeschlossen. Wie der Bundesligist am Donnerstag mitteilte, hat die zuständige Kontroll-, Ethik- und Disziplinarkommission der Europäische Fußball-Union UEFA eine Berufung gegen den Ausschluss zurückgewiesen. Die Eintracht musste bereits vor einer Woche im Spiel bei Standard Lüttich (1:2) ohne die Unterstützung der eigenen Fans auf den Tribünen auskommen. Die UEFA hatte die Eintracht-Anhänger ausgeschlossen, nachdem es im Spiel bei Vitoria Guimarães Randale gegeben hatte.

HSV AG macht acht Millionen Euro Minus

HAMBURG (dpa) - Fußball-Zweitligist Hamburger SV hat zum neunten Mal hintereinander ein deutliches Minus eingefahren. Die Verluste fielen in der ersten Saison nach dem Bundesliga-Abstieg allerdings geringer als befürchtet aus. Wie der Club am Donnerstag mitteilte, schloss die HSV Fußball AG das Geschäftsjahr 2018/19 mit einem Fehlbetrag von 8 Millionen Euro ab. Im Vorjahr hatte der Verlust bei 5,8 Millionen Euro gelegen. Während die Netto-Finanzschulden, die vor zwei Jahren noch bei etwa 80 Millionen Euro gelegen hatten, 2018/19 um 4,9 auf 54,9 Millionen Euro gesenkt wurden, stiegen die Verbindlichkeiten, vor allem durch die Neuauflage der Fananleihe, von 85,5 auf 91,2 Millionen Euro.

Verletzter RB-Kapitän Orban fällt für restliche Hinrunde aus

LEIPZIG (dpa) - Fußball-Bundesligist RB Leipzig muss in den kommenden Wochen auf Willi Orban verzichten. Beim 27 Jahre alten Kapitän wurde bei einer Arthroskopie ein freier Gelenkkörper im Knie entfernt. Damit fällt der Abwehrchef für den Rest der Hinrunde aus.

Freistilschwimmerin Köhler siegt bei Kurzbahn-DM mit deutschem Rekord

BERLIN (dpa) - Freistilschwimmerin Sarah Köhler hat bei den Kurzbahn-Meisterschaften einen deutschen Rekord aufgestellt. Die 25-Jährige schlug am Donnerstag in Berlin über 800 Meter nach 8:08,02 Minuten an und verbesserte ihre eigene Bestmarke aus dem vergangenen Jahr um mehr als 2,5 Sekunden. Köhler siegte mit einem Vorsprung von fast neun Sekunden vor Celine Rieder (8:16,85). Dritte wurde die Meisterin von 2018, Isabel Gose, in 8:17,18 Minuten.

Dopingsünder Dürr wird wegen schweren Sportbetrugs angeklagt

INNSBRUCK (dpa) - Der Ex-Langläufer und Dopingsünder Johannes Dürr ist in Österreich unter anderem wegen des gewerbsmäßigen schweren Sportbetrugs angeklagt worden. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck wirft dem Österreicher neben dem eigenen Doping auch vor, als Komplize des Erfurter Sportmediziners Mark S. agiert zu haben. Dürr drohen bei einer Verurteilung bis zu fünf Jahre Haft.

Weltcup in Stuttgart: Haßmann Erster im Eröffnungsspringen

STUTTGART (dpa) - Springreiter Felix Haßmann hat am Donnerstag die erste internationale Prüfung beim Weltcup-Turnier in Stuttgart gewonnen. Der Reiter aus dem westfälischen Lienen ritt im Eröffnungsspringen mit seinem Pferd Brazonado deutlich schneller als der für Österreich startende Max Kühner mit Vancouver Dreams. Auf Platz drei kam in dem Zeitspringen Gerrit Nieberg aus Münster mit Ben vor Patrich Stühlmeyer aus Osnabrück mit Quincy.

Dreimaliger MotoGP-Weltmeister Jorge Lorenzo verkündet Rücktritt

VALENCIA (dpa) - Der dreimalige Weltmeister Jorge Lorenzo hat seinen Rücktritt aus der MotoGP verkündet. Er habe sich nach einer Reihe von Verletzungen für diesen Schritt entschieden, sagte der 32 Jahre alte Spanier bei einer Pressekonferenz am Donnerstag. Im Juni stürzte Lorenzo beim Rennen in Assen in den Niederlanden schwer und zog sich Wirbelbrüche zu.