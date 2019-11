Von: Redaktion DER FARANG | 13.11.19

DFB-Sportgericht: Frankfurter Abraham für sieben Wochen gesperrt

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Eintracht Frankfurts Kapitän David Abraham hat für seine Rote Karte wegen seines Remplers gegen Freiburgs Trainer Christian Streich eine Sperre von sieben Wochen bis zum 29. Dezember erhalten. Zudem muss er 25 000 Euro Geldstrafe zahlen, teilte das DFB-Sportgericht am Mittwoch mit. Die Eintracht kündigte umgehend an, Einspruch einzulegen, «um David Abraham die Möglichkeit zu geben, sich im Rahmen eines mündlichen Verhandlungstermins vor dem DFB-Sportgericht persönlich zu dem Geschehen in Freiburg zu äußern». Freiburgs Vincenzo Grifo wurde für drei Spiele gesperrt.

Bierhoff will EM-Ticket im ersten Spiel

DÜSSELDORF (dpa) - Oliver Bierhoff sieht die Nationalmannschaft bei ihrem Neuaufbau trotz einiger Rückschläge auf einem guten Weg. Das EM-Ticket, so hofft der DFB-Direktor, soll bereits am Samstag gegen Weißrussland gelöst werden. «Es ist prinzipiell gut, dass wir die Qualifikation klar machen können im ersten Spiel, das ist das Ziel», sagte Bierhoff bei der Pressekonferenz des Deutschen Fußball-Bundes am Mittwoch in Düsseldorf. 2019 sei für die Auswahl von Bundestrainer Joachim Löw «nicht leicht, aber zufriedenstellend» verlaufen.

Trainer-Gerüchte um FC Bayern: Guardiola im Gespräch?

MÜNCHEN (dpa) - Bei den Trainerspekulationen um den FC Bayern ist Pep Guardiola von der «Sport Bild» als spektakuläre Variante ins Gespräch gebracht worden. Der bis 2021 an den englischen Meister Manchester City gebundene ehemalige Bayern-Coach genießt unabhängig von der Suche nach einem neuen Münchner Trainer höchstes Ansehen beim deutschen Fußball-Rekordchampion. «Er ist ein fantastischer Trainer», sagte Aufsichtsrat und Verwaltungsbeiratsvorsitzender Edmund Stoiber.

DFB vergibt Julius-Hirsch-Preis an Band Die Toten Hosen

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Die Düsseldorfer Rockband Die Toten Hosen wird vom Deutschen Fußball-Bund mit dem Julius-Hirsch-Ehrenpreis 2019 ausgezeichnet. Das teilte der DFB am Mittwoch mit. Die Punkrocker um Sänger Campino hätten schon seit den 1990er Jahre «deutlich Position gegen Fremdenfeindlichkeit, Rassismus, Rechtsextremismus und Antisemitismus» bezogen. Verliehen wird den Toten Hosen die Auszeichnung am kommenden Montag (19.00 Uhr) in Frankfurt.

«Sport Bild»: HSV will kontrolliert Pyrotechnik abbrennen

HAMBURG (dpa) - Fußball-Zweitligist Hamburger SV soll nach einem Bericht der «Sport Bild» erwägen, vor einem ungenannten Rückrundenspiel im Volksparkstadion kontrolliert Pyrotechnik abzubrennen. Der Verein habe in Anwesenheit von Experten, Feuerwehr und Fans bereits eine Pyro-Show mit Rauchtöpfen getestet, berichtete das Magazin am Mittwoch. Dabei sollen die Töpfe in einem Sicherheitsbereich zwischen Tor und Nordtribüne gezündet worden sein. Der HSV wollte sich zu der Thematik vorerst nicht äußern.

Ex-Weltmeister Villa kündigt Rücktritt an: «Traumhafte Karriere»

KOBE (dpa) - Der spanische Welt- und Europameister David Villa hat seinen Rücktritt als Fußballprofi angekündigt. Ende Januar will der 37-Jährige seine erfolgreiche Karriere zum Saisonende der japanischen J-League bei Vissel Kobe beenden. «Nach 19 Jahren als Profi habe ich beschlossen, zum Ende der Saison mit dem Fußball aufzuhören», teilte der Teamkollege von Lukas Podolski am Mittwoch via Instagram mit. «Ich danke allen Teams, Trainern und Mannschaftskollegen, die dazu beigetragen haben, dass ich so eine traumhafte Karriere erleben durfte», schreibt Villa.

Doping-Skandal: Eisschnelllauf-Trainer Lehmann entlassen

BERLIN (dpa) - Der mutmaßlich in den Blutdoping-Skandal um den Erfurter Sportarzt Mark S. verwickelte Eisschnelllauf-Trainer Robert Lehmann-Dolle ist vom Olympiastützpunkt Berlin entlassen worden. «Der Olympiastützpunkt Berlin (OSP) bestätigt, dass das Arbeitsverhältnis mit seinem OSP-Trainer Robert Lehmann-Dolle durch Kündigung beendet wurde», teilte OSP-Leiter Harry Bähr auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch mit. Aufgrund des laufenden Verfahrens vor dem Arbeitsgericht würden vom OSP Berlin zum Sachverhalt keine weiteren Informationen gegeben, heißt es in der Antwort des OSP.

«Poupou, der ewig Zweite» - Rad-Champion Raymond Poulidor gestorben

PARIS (dpa) - Der frühere französische Rad-Champion Raymond Poulidor ist tot. «Poupou», wie er von den Franzosen liebevoll genannt wurde, starb am Mittwochmorgen im Alter von 83 Jahren, wie die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf die Familie berichtete. Der «ewig Zweite», der nie die Tour de France gewinnen konnte, gehört in Frankreich zu den populärsten Sportlern der Geschichte. Poulidor wurde am 15. April 1936 geboren und lebte in Saint-Léonard-de-Noblat.

Trainersuche: Zverev will im Januar mit Boris Becker reden

BERLIN/LONDON (dpa) - Deutschlands bester Tennisspieler Alexander Zverev will bei der Suche nach einem neuen Trainer Anfang nächsten Jahres auch mit Boris Becker sprechen. «Er wird ja im Januar sowieso in Australien sein für den ATP-Cup und die Australian Open. Ich werde mit ihm reden. Mal schauen, zu was wir kommen», sagte der 22-Jährige in einem Interview der «Sport Bild» (Mittwoch). Seit der Trennung von Ivan Lendl im Juli wird Zverev wieder von seinem Vater Alexander Zverev senior trainiert.

Früherer Oregon-Project-Chef entschuldigt sich: «Unsensibel»

PORTLAND (dpa) - Der wegen Doping-Verstößen gesperrte Trainer Alberto Salazar hat auf die schwerwiegenden Vorwürfe der US-Läuferin Mary Cain gegen ihn reagiert. «Gelegentlich habe ich Kommentare abgegeben, die im Laufe der Jahre gefühllos oder unsensibel waren, als ich meinen Athleten durch hartes Training geholfen habe», sagte der frühere Leiter des umstrittenen Nike Oregon Projects der Zeitung «The Oregonian» (Mittwoch). «Wenn ein Athlet durch irgendwelche Kommentare, die ich gemacht habe, verletzt wurde, war ein solcher Effekt völlig unbeabsichtigt, und es tut mir leid.»

NHL-Topscorer Draisaitl weiter überragend - Oilers verlieren dennoch

SAN JOSE (dpa) - Auch der weiter überragende NHL-Topscorer Leon Draisaitl hat die Edmonton Oilers nicht vor einer ärgerlichen Auswärtsniederlage bewahrt. Beim 3:6 (0:3, 1:2, 2:1) am Dienstagabend (Ortszeit) bei den San Jose Sharks punktete der deutsche Eishockey-Nationalspieler im zehnten Spiel am Stück. Draisaitl traf zum 1:4-Anschluss (30. Minute) und bereitete das 2:5 durch Zack Kassian (50.) vor. Die Oilers bleiben trotz der Pleite an der Spitze der Pacific Division. «Solche Spiele passieren. Es kommt jetzt auf die Antwort an», sagte Draisaitl, der mit Edmonton am Donnerstag wieder gegen die Colorado Avalanche vom derzeit verletzten Nationalkeeper Philipp Grubauer ran muss.