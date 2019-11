Von: Redaktion DER FARANG | 12.11.19

European Championships 2022 nach München vergeben

MÜNCHEN (dpa) - Die European Championships 2022 finden in München statt. Die Dachorganisation teilte am Dienstag mit, dass das Sportevent vom 11. bis zum 21. August mit gleich sieben Europameisterschaften in die bayerische Landeshauptstadt vergeben werde. 50 Jahre nach den Olympischen Spielen findet damit im Olympiapark erneut eine international bedeutende Sportveranstaltung statt.

Löw gibt Siegversprechen für Quali-Abschluss - «Mehr Robustheit»

DÜSSELDORF (dpa) - Mit einem Siegversprechen für die Länderspiele gegen Weißrussland und Nordirland hat Joachim Löw die Vorbereitung auf den Abschluss in der EM-Qualifikation eingeläutet. «Beide Mannschaften haben uns das Leben nicht so einfach gemacht, in den ersten Spielen, aber wir werden beide Spiele daheim gewinnen, wir werden uns qualifizieren», sagte der Bundestrainer am Dienstag bei der Ankunft im Teamhotel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in Düsseldorf. Die DFB-Elf will in den Partien gegen Weißrussland am Samstag in Mönchengladbach und drei Tage später in Frankfurt gegen Nordirland die Turnierteilnahme 2020 perfekt machen.

Stark trotz Nasenbeinbruch einsatzbereit: «Alles gut verlaufen»

DÜSSELDORF (dpa) - Innenverteidiger Niklas Stark will trotz Nasenbeinbruchs sein Debüt in der Fußball-Nationalmannschaft feiern. Mit zwei blauen Augen und Nasenschutz reiste der Berliner Innenverteidiger am Dienstag zum Treffpunkt der DFB-Auswahl in Düsseldorf an. «Ich hatte eine kleine OP. Es ist alles gut verlaufen. Ich hoffe, dass ich das Debüt feiern kann. Es ist nicht so schlimm, wie es aussieht», sagte der 24-Jährige.

Nach Check gegen Trainer Streich: Abraham bleibt Eintracht-Kapitän

FRANKFURT/MAIN (dpa) - David Abraham muss nach seinem Stoß gegen Freiburgs Trainer Christian Streich nicht das Spielführer-Amt bei Eintracht Frankfurt aufgeben. «David ist und bleibt unser Kapitän», sagte Trainer Adi Hütter in verschiedenen Medien. Nach «Bild»-Informationen muss der 33 Jahre alte Argentinier eine Geldstrafe in Höhe von 35 000 Euro an eine wohltätige Einrichtung spenden. «Er wird natürlich eine Sanktion vom Verein bekommen, die er sicherlich für einen guten Zweck zur Verfügung stellen wird», sagte Hütter in einem Interview des Senders Hit Radio FFH (Dienstag) und erklärte: «Ich bin keiner, der jemanden fallen lässt, wenn er mal einen Fehler begeht.»

TV-Sender Sky: Keller wird Coach des 1. FC Nürnberg

NÜRNBERG (dpa) - Jens Keller wird nach Information des TV-Senders Sky neuer Trainer des 1. FC Nürnberg. Der 48-Jährige soll damit die Nachfolge des freigestellten Österreichers Damir Canadi antreten. Keller soll beim fränkischen Fußball-Zweitligisten am Mittwoch vorgestellt werden. «Ich kann bestätigen, dass ich in sehr guten Gesprächen mit dem FCN stehe, aber unterschrieben ist der Vertrag noch nicht. Aber wir sind auf einem guten Weg», zitierte die «Bild»-Zeitung Keller.

Bayerns Lewandowski: Leistenoperation voraussichtlich im Dezember

WARSCHAU (dpa) - Robert Lewandowski von Fußball-Rekordmeister FC Bayern München wird sich einer notwendigen Leistenoperation erst in der Winterpause im Dezember unterziehen. «Mit meiner Gesundheit ist alles in Ordnung. Ich fühle keine Beschwerden. Die Operation wird wahrscheinlich am Ende der Hinrunde stattfinden, im Dezember. Einen genauen Termin kenne ich noch nicht», sagte der polnische Nationalspieler am Dienstag in Warschau laut Nachrichtenagentur PAP. Weder beim Krafttraining noch beim Laufen fühle er irgendwelche Einschränkungen, daher könne er mit dem Eingriff noch warten.

Essener Sportgericht sperrt fast komplette Kreisliga-Mannschaft

ESSEN (dpa) - Das Sportgericht des Fußball-Kreises Essen hat eine nahezu komplette Mannschaft nach einem tätlichen Angriff auf einen Schiedsrichter aus dem eigenen Club für mindestens ein Jahr gesperrt. Das Gericht suspendierte bereits am 5. November zehn Spieler der zweiten Mannschaft des BV Altenessen für zwölf Monate und drei weitere gar für zwei Jahren. Das bestätigte der Gerichts-Vorsitzende Jürgen Dirnberger am Dienstag auf Anfrage. Zuerst hatte die Funke Mediengruppe berichtet.

Sieg im Kugelstoßen: Birgit Kober gewinnt 14. Goldmedaille

DUBAI (dpa) - Kugelstoßerin Birgit Kober hat ihren Ruf als Gold- Lieferantin des Deutschen Behindertensportverbandes eindrucksvoll bestätigt. Bei der Para-WM in Dubai gewann die für Bad Oeynhausen startende Münchnerin am Dienstag mit 11,19 Metern. Beim 14. Start holte sie zum 14. Mal Gold. Damit hat sie weiter all ihre Wettbewerbe bei Paralympics, WM und EM gewonnen. Juliane Mogge aus Bottrop wurde mit 8,99 Metern Vierte und holte einen Startplatz für die Paralympics 2020 in Tokio.

NBA: Theis und Boston gewinnen achtes Spiel in Folge

BOSTON (dpa) - Basketball-Nationalspieler Daniel Theis hat mit den Boston Celtics in der nordamerikanischen NBA den achten Sieg in Serie gefeiert. Die Celtics konnten sich am Montag (Ortszeit) in eigener Halle mit 116:106 (54:54) gegen die Dallas Mavericks durchsetzen. Der 27 Jahre alte Theis, der in der Anfangsformation seines Teams stand, erzielte elf Punkte und holt fünf Rebounds. Auf Seiten des unterlegenen Teams kam der Würzburger Maxi Kleber auf 15 Zähler und holte acht Rebounds.

Alexander Zverev auch 2020 beim Stuttgarter Tennis-Turnier

STUTTGART (dpa) - Deutschlands bester Tennisspieler Alexander Zverev wird seine Vorbereitung auf Wimbledon im kommenden Jahr erneut in Stuttgart beginnen. Der Hamburger hat seine Zusage für das Rasen-Turnier vom 8. bis 14. Juni gegeben. «Es ist jedes Mal eine riesige Motivation für mich, vor meinen Fans in Deutschland zu spielen», wurde der 22-Jährige in einer Mitteilung der Veranstalter vom Dienstag zitiert.

Kenianischer Läufer Kiptum wegen Dopings für vier Jahre gesperrt

MONTE CARLO (dpa) - Kenias Lauf-Asse sind durch einen weiteren Dopingfall in diesem Jahr erneut ins Zwielicht geraten. Der frühere Halbmarathon-Weltrekordler Abraham Kiptum wurde wegen der Anwendung «einer verbotenen Substanz oder einer verbotenen Methode» für vier Jahre gesperrt, teilte die Athletics Integrity Unit (AIU) des Leichtathletik-Weltverbandes IAAF mit. Die Sperre für den 30-Jährigen gilt rückwirkend vom 13. Oktober 2018 an. Kiptums Halbmarathon-Weltrekord vom 28. Oktober 2018, der inzwischen ohnehin verbessert wurde, ist daher aus den Statistiken gelöscht worden.