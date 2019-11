Von: Redaktion DER FARANG | 11.11.19

DFB: Auch Leverkusener Havertz fällt in der EM-Quali aus

LEVERKUSEN (dpa) - Bundestrainer Joachim Löw muss in den letzten beiden EM-Qualifikationsspielen auch auf Kai Havertz verzichten. Der Mittelfeldspieler von Bayer Leverkusen hat nach Angaben seines Clubs am Sonntag während des Bundesliga-Spiels beim VfL Wolfsburg einen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel erlitten und fällt deshalb aus. Havertz war in der Partie bereits in der 42. Minute ausgewechselt worden. Vor dem 20-Jährigen hatte zuletzt auch Marco Reus von Borussia Dortmund wegen Problemen am Sprunggelenk abgesagt.

Abraham-Rempler: DFB-Kontrollausschuss stellt Strafanträge

FREIBURG (dpa) - Der Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) wird nach den Roten Karten in der chaotischen Schlussphase des Bundesligaspieles zwischen dem SC Freiburg und Eintracht Frankfurt wie üblich bei Platzverweisen einen Strafantrag an das Sportgericht stellen. Frankfurts Kapitän David Abraham war vom Platz gestellt worden, nachdem er SCF-Trainer Christian Streich umgerannt hatte. Der Freiburger Vincenzo Grifo sah nach Einsatz des Videobeweises Rot, weil er Abraham während der anschließenden Rudelbildung ins Gesicht gefasst hatte.

«Kicker»: Heiko Herrlich heißer Trainerkandidat in Mainz

MAINZ (dpa) - Heiko Herrlich ist nach «Kicker»-Informationen heißer Kandidat auf den vakanten Trainerposten beim Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05. Der Tabellen-16. sucht einen Nachfolger für Sandro Schwarz, von dem er sich am Sonntag getrennt hatte. Sportdirektor Rouven Schröder hatte angekündigt, dass der Verein mit großer Wahrscheinlichkeit einen Trainer verpflichten werde, «der mit Mainz 05 intern bisher nichts zu tun hatte». Herrlich ist seit seinem Abgang bei Bayer Leverkusen im Dezember 2018 ohne Verein. Vor seinem Engagement bei der Werkself hatte der ehemalige Bundesligaprofi Jahn Regensburg von der Regionalliga in die 2. Liga geführt.

EM-Look für Kroos & Co.: Weißes Shirt mit schwarzen «Nadelstreifen»

DÜSSELDORF (dpa) - Im klassischen Weiß mit dünnen, schwarzen Querstreifen will die deutsche Fußball-Nationalmannschaft im kommenden Sommer den EM-Titel anpeilen. DFB-Sponsor Adidas und der Deutsche Fußball-Bund präsentierten am Montag das neue Trikot für die Länderspieljahre 2020 und 2021. Erstmals tragen wird die Auswahl von Bundestrainer Joachim Löw das Shirt schon im EM-Qualifikationsspiel am Samstag in Mönchengladbach gegen Weißrussland, in dem das EM-Ticket gebucht werden kann.

Videobeweis: Wehen legt Protest gegen Spielwertung von Dresden ein

WIESBADEN (dpa) - Der SV Wehen Wiesbaden hat beim Deutschen Fußball-Bund Einspruch gegen die Wertung der 0:1-Niederlage bei Dynamo Dresden eingelegt. Dies teilten der hessische Fußball-Zweitligist und der DFB am Montag mit. Der Tabellenletzte hatte die Partie am vergangenen Freitag nach einem kuriosen Videobeweis mit 0:1 verloren. Die Wiesbadener waren durch Manuel Schäffler (26.) vermeintlich in Führung gegangen - doch weil der Ball bei einem Dynamo-Angriff zuvor auf der anderen Seite des Platzes im Toraus war, gab Schiedsrichter Martin Petersen (Stuttgart) den Treffer nach einem Hinweis des Video-Assistenten in Köln und Ansicht der TV-Bilder nicht.

Bei ATP-Finals-Premiere: Krawietz/Mies gewinnen erstes Gruppenspiel

LONDON (dpa) - Die Turnier-Debütanten Kevin Krawietz und Andreas Mies sind mit einem Sieg in die ATP Finals in London gestartet. Im ersten Gruppenspiel gewann das an Nummer drei gesetzte deutsche Tennis-Doppel am Montag gegen die niederländisch-rumänische Kombination Jean-Julien Rojer und Horia Tecau 7:6 (7:3), 4:6, 10:6. Weitere Gegner der French-Open-Sieger sind die an Nummer eins gesetzten Kolumbianer Juan Sebastian Cabal/Robert Farah und die Franzosen Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut. Der 27 Jahre alte Coburger Krawietz und der 29 Jahre alte Kölner haben sich erstmals für das Saisonabschluss-Turnier der besten acht Doppel qualifiziert.

Schröder mit starken 25 Punkten in OKC-Heimpleite gegen Milwaukee

OKLAHOMA CITY (dpa) - Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder und die Oklahoma City Thunder haben in nordamerikanischen NBA trotz einer 25-Punkte-Vorstellung des Braunschweigers eine Niederlage kassiert. Die Thunder verloren am Sonntag (Ortszeit) gegen die Milwaukee Bucks knapp 119:121 (56:50). Der 26-jährige Schröder holte zudem sechs Rebounds und verteilte fünf Assists. Bei den Gästen überzeuge Liga-MVP (wertvollster Spieler) Giannis Antetokounmpo mit 35 Punkten und 16 Rebounds.

Draisaitl mit vier Assists bei Edmontons Auswärtssieg in Anaheim

ANAHEIM (dpa) - Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers in der nordamerikanischen NHL einen deutlichen Auswärtssieg gefeiert. Die Kanadier besiegten am Sonntag (Ortszeit) die Anaheim Ducks 6:2 (2:1, 2:0, 2:1). Der 24 Jahre alte Draisaitl kam auf vier Torvorlagen im Spiel. Insgesamt hat der Kölner in dieser Saison bereits 20 Assists auf seinem Konto. Oilers Kapitän Connor McDavid (11. Minute/48./54.) erzielte einen Hattrick.