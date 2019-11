Von: Redaktion DER FARANG | 08.11.19

Löw nominiert 24 Spieler für Endspurt: Viele Rückkehrer, kein Hummels

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Bundestrainer Joachim Löw verzichtet für den Endspurt in der EM-Qualifikation trotz zahlreicher Ausfälle wie angekündigt auf eine Rückkehr von Mats Hummels. Ins Aufgebot der Fußball-Nationalmannschaft für die Partien am 16. November in Mönchengladbach gegen Weißrussland und drei Tage später in Frankfurt gegen Nordirland kehren für die Defensive hingegen die zuletzt verletzten Matthias Ginter, Jonathan Tah und Nico Schulz zurück. Der junge Freiburger Robin Koch gehört wieder zum 24 Spieler umfassenden Kader, den Löw am Freitag nominierte. Setzen kann der Bundestrainer auch wieder auf Toni Kroos und Leon Goretzka. Die Mittelfeld-Akteure hatten die Länderspiele im Oktober verletzt verpasst. Verzichten muss Löw diesmal unter anderen auf Niklas Süle (Bayern München), Leroy Sané (Manchester City), Marcel Halstenberg (RB Leipzig), Thilo Kehrer (Paris) und Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt).

Flick blockt Zukunftsfragen ab: «Dortmund ist die Ziellinie»

MÜNCHEN (dpa) - Hansi Flick blockt alle Fragen nach seiner Zukunft beim FC Bayern München vor dem Bundesliga-Topspiel gegen Borussia Dortmund ab. «Das Spiel gegen Dortmund ist die Ziellinie. Da wollen wir durchgehen mit einem Sieg. Das ist das, was mich antreibt», sagte der Interimscoach des deutschen Fußball-Rekordmeisters am Freitag in München. Die Zukunft interessiere ihn vor dem Spiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky) nicht: «Der FC Bayern wird seine Entscheidung treffen.» Wie beim 2:0 gegen Olympiakos Piräus im ersten Spiel unter seiner Leitung will Flick auch gegen den BVB das Augenmerk der gesamten Mannschaft auf die Abwehrarbeit richten. «Es hat uns sehr gut getan, dass wir uns auf die Defensive konzentriert haben», sagte Flick angesichts einer Vielzahl von Gegentoren in den Partien zuvor.

Hertha bestätigt: Jürgen Klinsmann im Aufsichtsrat

BERLIN (dpa) - Hertha BSC hat die Rückkehr von Jürgen Klinsmann in die Fußball-Bundesliga bestätigt. Der 55 Jahre alte ehemalige Profi und Nationaltrainer wird «als Bevollmächtigter des Investors TENNOR Holding B.V. Mitglied des Aufsichtsrates der KGaA von Hertha BSC», gab der Fußball-Bundesligist am Freitag in einer Presseerklärung bekannt. Zudem teilte der Verein mit, dass der Großinvestor die vereinbarte Aufstockung seiner Anteile an der Hertha BSC GmbH & Co. KGaA auf 49,9 Prozent am Freitag umgesetzt habe. Nach den 125 Millionen Euro im Juni überwies Lars Windhorst über seine Investmentfirma Tennor weitere 99 Millionen an den Haupstadtclub.

Generalprobe vor Eishockey-WM 2020 wieder in Mannheim

MANNHEIM/MÜNCHEN (dpa) - Das deutsche Eishockey-Nationalteam wird wie schon in diesem Jahr auch 2020 sein letztes WM-Vorbereitungsspiel in Mannheim bestreiten. Erneut sind die USA der Gegner, wie der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) am Freitag mitteilte. Die Partie ist für den 5. Mai angesetzt. Drei Tage später beginnt für die Auswahl von Bundestrainer Toni Söderholm mit dem ersten Gruppenspiel gegen die Top-Nation Kanada in Lausanne die Weltmeisterschaft in der Schweiz. Im vergangenen Mai hatte die DEB-Auswahl in Mannheim mit 2:5 gegen die USA verloren und war dann bei der Weltmeisterschaft in der Slowakei ins Viertelfinale eingezogen.

Manchester City im Topspiel in Liverpool ohne Stammtorwart Ederson

MANCHESTER (dpa) - Der englische Fußballmeister und Tabellenzweite Manchester City muss im Topspiel bei Spitzenreiter FC Liverpool am Sonntag auf Torwart Ederson verzichten. Das bestätigte Trainer Pep Guardiola am Freitag. Ederson war im Champions-League-Spiel bei Atalanta Bergamo am Mittwoch zur Halbzeit angeschlagen ausgewechselt worden. Wie lange der Brasilianer ausfällt, vermochte Guardiola nicht zu sagen. «Wir haben einen weiteren Torwart», sagte er mit Blick auf Ersatzkeeper Claudio Bravo. «Wir haben den Ligapokal dank Claudio gewonnen. Er ist ein außergewöhnlicher Keeper.» Gegen Bergamo hatte Bravo nach einer Notbremse die Rote Karte gesehen. Abwehrspieler Kyle Walker musste beim 1:1 für die letzten Minuten ins Tor.

Sportminister fordern Bestandsschutz für Kunstrasenplätze

BREMERHAVEN (dpa) - In der Debatte um ein mögliches europaweites Verbot von Kunstrasenplätzen mit Plastik-Granulat fordern die Sportminister der Länder einen Bestandschutz für bestehende Spielstätten. Darauf verständigten sie sich auf ihrer Tagung am Freitag in Bremerhaven. Zwar sei Mikroplastik umweltschädlich. «Für den Austausch gegen umweltfreundliches Material brauchen wir aber eine ausreichende Übergangsfrist für bestehende Plätze», sagte die Vorsitzende der Sportministerkonferenz, Anja Stahmann (Grüne).

Zverev vor Titelverteidigung in London: «Unglaubliche Ehre»

LONDON (dpa) - Titelverteidiger Alexander Zverev geht mit großer Zuversicht und körperlich topfit in die ATP Finals der besten acht Tennisprofis des Jahres. «Ich weiß, dass ich gegen alle, die hier sind, schon mal gewonnen habe. Aber dafür muss ich mein bestes Tennis spielen», sagte der 22 Jahre alte Hamburger am Freitag in London. In der imposanten O2-Arena bestreitet der Weltranglisten-Siebte am Montag (21.00 Uhr MEZ) sein erstes Gruppenspiel gegen den Spanier Rafael Nadal. «Es ist eine unglaubliche Ehre, hier zu sein», sagte Zverev, der vor einem Jahr im Endspiel gegen Novak Djokovic gewonnen und den bislang größten Titel seiner Karriere gefeiert hatte.

Wolfsburger Weghorst wieder im Oranje-Kader - Zwei Debütanten

ZEIST (dpa) - Wolfsburgs Torjäger Wout Weghorst steht nach einiger Zeit wieder im Kader der niederländischen Fußball-Nationalmannschaft. Bondscoach Ronald Koeman berief den Angreifer am Freitag für die letzten beiden Partien der EM-Qualifikation in Nordirland am 15. November und vier Tage später gegen Estland. Das Oranje-Team führt die Gruppe C vor Deutschland an und hat das Ticket für die Europameisterschaft im kommenden Jahr damit in der eigenen Hand. Bei der EM 2016 in Frankreich und der WM 2018 in Russland waren die Niederlande nicht dabei gewesen.

Bayern-Präsident Hoeneß: Bundesliga stößt an finanzielle Grenzen

MÜNCHEN (dpa) - Die Fußball-Bundesliga stößt nach Ansicht des scheidenden Bayern-Präsidenten Uli Hoeneß auf Dauer an finanzielle Grenzen. «Unsere Ressourcen sind ja relativ ausgeschöpft. Im Bereich Fernsehgelder sehe ich gewisse Probleme auf uns zukommen, auf uns alle», sagte der 67-Jährige im Doppel-Interview der «Berliner Zeitung» (Freitag) mit Union Berlins Clubchef Dirk Zingler. Auch die Aussichten in anderen Bereichen sind laut dem Münchner Vereinsboss eher bescheiden. «Das gilt auch für das Marketing. Es gibt da nicht mehr so viele Gebiete, die wir neu besetzen können», sagte Hoeneß. «Und bei den Zuschauereinnahmen wachsen wir seit vielen Jahren nicht mehr, weil wir den Zuschauer nicht schröpfen.»