Von: Redaktion DER FARANG | 07.11.19

Arsène Wenger zeigt sich offen für Gespräche mit dem FC Bayern

LONDON (dpa) - Der frühere, langjährige Arsenal-Trainer Arsène Wenger will Gespräche mit dem FC Bayern über ein mögliches Engagement als Coach beim Rekordmeister nicht ausschließen. «Ich würde mich niemals weigern, mit Bayern München zu sprechen», sagte der Franzose am Mittwoch beim Sender beIN Sports, für den Wenger als TV-Kommentator arbeitet, «denn ich kenne diese Leute, die den Verein führen, seit 30 Jahren. Ich wäre ja vor langer Zeit beinahe mal zu Bayern gegangen. Das ist momentan alles, was ich dazu sagen kann.»

Zorc nimmt BVB-Profis vor Ligagipfel in die Pflicht: «Horrorbilanz»

DORTMUND (dpa) - Michael Zorc hat vor dem nationalen Fußball-Gipfel beim FC Bayern am Samstag (18.30 Uhr/Sky) einen emotionalen Appell an die Dortmunder Profis gerichtet. In Anspielung auf die vergangenen fünf Bundesliga-Gastspiele in München, in denen es fünf Niederlagen mit insgesamt 3:22-Toren gab, nahm der BVB-Sportdirektor das Team in die Pflicht: «Das ist eine Horrorbilanz. Da brauchen wir nicht über Taktik zu reden. Wir müssen Männerfußball spielen, wir müssen Kerle sein. Das ist die klare Vorgabe.»

DFB-Elf künftig nicht mehr in frauendiskriminierenden Ländern

BERLIN (dpa) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft will künftig bei der Auswahl von Länderspielreisen noch stärker die politische und gesellschaftliche Lage im Gastgeberland berücksichtigen. «Wir müssen innerhalb des deutschen Fußballs gemeinsam in den Diskurs gehen, um komplexe Fragen differenziert zu beantworten. Welche Werte sind für uns unverhandelbar? Zum Beispiel Frauenrechte», schrieb DFB-Präsident Fritz Keller am Donnerstag in einem Beitrag der Zeitung «Die Welt».

Tönnies bricht Schweigen: «Von der Wucht der Reaktionen erschlagen»

GELSENKIRCHEN (dpa) - Clemens Tönnies hat sein Schweigen gebrochen. Am ersten Tag seiner Rückkehr in die Amtsgeschäfte als Schalker Aufsichtsratsvorsitzender bezeichnete der 63 Jahre alte Fleisch-Unternehmer aus Rheda-Wiedenbrück seine vielfach als rassistisch eingestuften Äußerungen als «Fehler». «Ich war von der Wucht der Reaktion total erschlagen. Es hätte mir nicht passieren dürfen. Es ist voll in die Hose gegangen. Wenn sich jemand verletzt gefühlt hat, bitte ich ihn aufrichtig um Entschuldigung», sagte Tönnies am Donnerstag dem clubeigenen Schalke TV.

Pole Witold Banka zum neuen WADA-Präsidenten gewählt

KATTOWITZ (dpa) - Der frühere Leichtathlet Witold Banka ist zum neuen Präsidenten der Welt-Anti-Doping-Agentur gewählt worden. Er wird Anfang Januar die Nachfolge von Sir Craig Reedie antreten. Der Schotte ist seit 2014 im Amt. Das WADA-Gründungskomitee votierte am Donnerstag auf einer Sitzung in Kattowitz einstimmig für Banka, der vom Europarat vorgeschlagen worden und einziger Kandidat war. Der 35-jährige Banka, Minister für Sport und Touristik seines Landes, wird nach Richard Pound (Kanada), John Fahey (Australien) und Reedie der vierte WADA-Präsident seit Gründung der Weltagentur 1999 sein.

Becker glaubt an Erfolg von Tennis-Akademie in Hessen

WIESBADEN (dpa) - Tennis-Legende Boris Becker glaubt an einen vollen Erfolg der im hessischen Hochheim unter seinem Namen geplanten Internationalen Tennis-Akademie. «Tennis ist nach wie vor eine der populärsten Sportarten der Welt. Es gibt keinen Grund, warum diese Geschichte kein Erfolg werden soll», sagte Becker am Donnerstag bei der Präsentation des 20-Millionen-Euro-Projekts. Auf einem Areal von 48 000 Quadratmetern soll bis spätestens zum Frühjahr 2021 die weltweit größte Akademie zur Nachwuchsförderung entstehen.

Deutsche Tischtennis-Herren verpassen Halbfinale bei Team World Cup

TOKIO (dpa) - Die deutschen Tischtennis-Herren haben das Halbfinale beim Team World Cup in Tokio verpasst. Das deutsche Team musste sich am Donnerstag bei der mit 270 000 Dollar dotierten Veranstaltung im Viertelfinale Gastgeber Japan mit 1:3 geschlagen geben. Den einzige Punkt für die Mannschaft von Bundestrainer Jörg Roßkopf holten Timo Boll und Patrick Franziska im Doppel. Danach verloren Dimitrij Ovtcharov, Boll und Franzsika aber ihre Einzel.

Pechstein fordert von Bundestrainer Bouwman «fette Entschuldigung»

INZELL (dpa) - Einen Tag vor Beginn der Eisschnelllauf-Saison hat Claudia Pechstein im Streit mit Bundestrainer Erik Bouwman eine Entschuldigung des Niederländers gefordert. Bouwman hatte der 47-Jährigen in der Saisonvorbereitung mitgeteilt, dass er «keinen Bock» auf ein Training mit Pechstein habe. Daraufhin sah sich die fünfmalige Olympiasiegerin gezwungen, künftig mit der polnischen Auswahl zu trainieren. Auslöser des Zwists war Pechsteins Startverzicht bei der WM in der Teamverfolgung im März gewesen.

Carl Lewis ruft zur Gründung einer globalen Leichtathletik-Liga auf

LOS ANGELES (dpa) - Der neunmalige Olympiasieger Carl Lewis hat nach der angekündigten Streichung von Disziplinen bei der Diamond League die Gründung einer eigenen Leichtathletik-Liga gefordert. «Ihr könnt eure eigene Liga gründen mit individuellen Events auf der ganzen Welt», schrieb der 58-Jährige auf Twitter, «es wird schwer und einige Zeit dauern. Aber ihr werdet sehen, Ihr habt keine andere Wahl.» Zuvor hatte der Weltverband IAAF die Straffung in der Diamond League um acht Disziplinen auf 24 Wettbewerbe angekündigt.

Bundestrainer und DEB-Präsident begeistert von NHL-Star Draisaitl

KREFELD (dpa) - Auch Eishockey-Bundestrainer Toni Söderholm und DEB-Präsident Franz Reindl sind von Leon Draisaitls starken Auftritten in der NHL beeindruckt. «Da kann man ja nur mit Superlativen um sich schmeißen. Das ist ja sensationell, was der Leon betreibt», sagte der 64 Jahre alte Reindl, Chef des Deutschen Eishockey-Bunds (DEB), der Deutschen Presse-Agentur. «Ich bin stolz, dass wir einen deutschen Spieler in der NHL haben, der für so viel Furore sorgt.»

Rad-Team Bora-hansgrohe und Top-Sprinter Sam Bennett trennen sich

RAUBLING (dpa) - Der deutsche Radrennstall Bora-hansgrohe und Sam Bennett werden in Zukunft nicht weiter zusammenarbeiten. Dies teilte Bora-hansgrohe am Donnerstag mit. Der 29 Jahre alte Ire gilt als einer der besten Sprinter des Pelotons und fuhr die vergangenen sechs Saisons für das Rad-Team aus dem oberbayerischen Raubling. «Vor diesem Hintergrund wurde es allerdings zunehmend schwieriger, die Ziele des Teams sowie des Fahrers in Einklang zu bringen», schrieb das Team in der Mitteilung.

DTM-Vermarkter präsentiert Konzept für elektrische Rennserie

STUTTGART (dpa) - Das Deutsche Tourenwagen-Masters (DTM) hat eine Studie für die Zukunft möglicher elektrischer Rennserien vorgestellt. Das am Donnerstag vom Vermarkter ITR präsentierte Konzept sieht unter anderem vor, dass die bis zu 1000 PS starken Fahrzeuge entweder rein Batterie-elektrisch oder mit Brennstoffzelle angetrieben werden. Beim Boxenstopp übernehmen Roboter dabei das Wechseln der Akkus und Reifen, wie ein am Donnerstag veröffentlichtes Video zeigt.