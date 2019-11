Von: Redaktion DER FARANG | 06.11.19

Neuer Welt-Anti-Doping-Code steht - Regelwerk tritt 2021 in Kraft

KATTOWITZ (dpa) - Die Debatte über den neuen Welt-Anti-Doping-Code ist auf der Welt-Anti-Doping-Konferenz am Mittwoch in Kattowitz abgeschlossen worden. Der WADA-Kodex muss am Donnerstag vom Gründungskomitee der WADA gebilligt werden. «Es ist der stärkste und robusteste WADA-Code, den wir bislang hatten», sagte Lars Mortsiefer, Vorstand der Nationalen Anti-Doping-Agentur. Der neue Code wird am 1. Januar 2021 in Kraft treten. Bis dahin haben die nationalen Anti-Doping-Agenturen Zeit, die neue Version des Werkes zur Harmonisierung der Regeln und Sanktionen umzusetzen.

Rangnick hat kein Interesse an Bayern-Job

MÜNCHEN (dpa) - Der angeblich beim FC Bayern gehandelte Ralf Rangnick will nicht Trainer der Münchner werden. «Nein, Ralf Rangnick steht nicht zur Verfügung», zitierte die «Bild»-Zeitung seinen Berater Marc Kosicke am Mittwoch. Auf die Frage, warum nicht, habe Kosicke geantwortet: «Wir glauben nicht, dass das, was Ralf Rangnick mitbringt, derzeit bei Bayern gesucht wird. Und darum macht es keinen Sinn, konkrete Gespräche zu führen.» Der deutsche Fußball- Rekordmeister wird nach der Trennung von Double-Gewinner Niko Kovac zunächst von Hansi Flick betreut.

Leipziger Halstenberg fällt rund zwei Wochen aus

LEIPZIG (dpa) - Fußball-Nationalspieler Marcel Halstenberg wird dem Bundesligisten RB Leipzig bis zu zwei Wochen fehlen. Das teilten die Sachsen am Mittwoch mit. Der 28-Jährige habe beim 2:0-Sieg in der Champions League am Dienstag bei Zenit St. Petersburg einen «kleinen Faserriss im linken hinteren Oberschenkel» erlitten. Wegen der Verletzung musste Halstenberg bereits zur Pause ausgewechselt werden. Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) spielt RB in der Bundesliga bei Hertha BSC. Halstenberg fällt auch für die letzten EM-Qualifikationsspiele gegen Weißrussland in Mönchengladbach am 16. November und drei Tage später gegen Nordirland in Frankfurt aus.

Zweiter Verdächtiger gesteht Überfall auf Özil und Kolasinac

LONDON (dpa) - Nach dem Überfall auf den früheren deutschen Nationalspieler Mesut Özil und dessen Teamkollegen Sead Kolasinac hat sich britischen Medien zufolge ein zweiter Mann schuldig bekannt. Der 26-Jährige habe den Versuch, den beiden Fußball-Profis die Uhren zu stehlen, zugegeben, berichtete Sky Sports am Mittwoch. Bereits Anfang Oktober war über das Schuldeingeständnis eines 30-Jährigen berichtet worden. Özil und der frühere Bundesliga-Profi Kolasinac waren Ende Juli in London von bewaffneten Gangstern, die auf Mopeds saßen, überfallen worden. Kolasinac wehrte die Täter mit bloßen Händen ab.

WM-Qualifikationsspiele dürfen nicht im Irak stattfinden

ZÜRICH (dpa) - Aufgrund von Sicherheitsbedenken muss die irakische Fußball-Nationalmannschaft ihre beiden WM-Qualifikationsspiele am 14. und 19. November in einem anderen Land austragen. «Der irakische Nationalverband wurde gebeten, einen neutralen Ort vorzuschlagen», teilte der Weltverband FIFA am Mittwoch mit. Der Irak wollte die Partien gegen Iran und fünf Tage später gegen Bahrain in Basra austragen, wo am 10. Oktober ein 2:0 gegen Hongkong gelungen war. Die Sicherheitslage im Irak ist aufgrund von Massenprotesten gegen Korruption und Misswirtschaft seit Wochen höchst angespannt.

Eishockey-Torwart Greiss und New York mit zehntem Sieg in Folge

NEW YORK (dpa) - Eishockey-Nationaltorhüter Thomas Greiss hat mit den New York Islanders in der nordamerikanischen NHL seine Erfolgsserie fortgesetzt. Das Team aus dem New Yorker Stadtteil Brooklyn gewann am Dienstag (Ortszeit) 4:1 (1:1, 1:0, 2:0) gegen die Ottawa Senators und kam damit zum zehnten Sieg in Serie. Der 33 Jahre alte Greiss stoppte 27 von 28 Schüssen. Mit elf Siegen aus 14 Spielen belegen die Islanders den zweiten Platz in der Metropolitan Division. Torhüter-Kollege Philipp Grubauer und die Colorado Avalanche verloren bei den Dallas Stars mit 1:4.

Siege für NBA-Profis Schröder und Theis

OKLAHOMA CITY (dpa) - Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder hat mit den Oklahoma City Thunder in der nordamerikanischen NBA den zweiten Sieg nacheinander erreicht. Die Thunder besiegten am Dienstag (Ortszeit) vor heimischer Kulisse die Orlando Magic 102:94 (58:53). Der 26 Jahre Braunschweiger erzielte nur fünf Punkte und verwandelte lediglich zwei seiner elf Wurfversuche. Für die Thunder war es der dritte Sieg im siebten Saisonspiel. Daniel Theis und die BostonEishockey.

Zweimalige Box-Olympiasiegerin Adams tritt zurück

LEEDS (dpa) - Die zweimalige Box-Olympiasiegerin Nicola Adams hat ihren Rücktritt vom Leistungssport verkündet. Die 37 Jahre alte Britin sagte der Lokalzeitung «Yorkshire Evening Post» (Mittwoch), ihr sei dazu geraten worden. Bei einer Fortsetzung ihrer Karriere im Ring könne sie irreparable Schäden am Auge mit dauerhaftem Sehverlust erleiden. Adams gewann bei Olympia 2012 und 2016 die Goldmedaille im Fliegengewicht. Zudem wurde sie 2016 Weltmeisterin bei den Amateuren.

DEL begeistert von Eishockey-Bundestrainer - «Der richtige Mann»

KREFELD (dpa) - Der unerfahrene Bundestrainer Toni Söderholm hat die Verantwortlichen der Clubs aus der Deutschen Eishockey Liga schnell von sich überzeugt. In einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur äußerten sich Vertreter der Vereine durchweg positiv über den Nachfolger von Marco Sturm, der von Donnerstag an sein Debüt beim Deutschland Cup in Krefeld gibt. «Toni macht einen sehr guten Job und wird den Aufschwung fortsetzen», sagte Düsseldorfs Trainer Harold Kreis, der Ende 2018 selbst Favorit auf den Posten gewesen war.

Der deutsche Eishockey-Kader für den Deutschland Cup

KREFELD (dpa) - Nur sechs Nationalspieler vom WM-Viertelfinaleinzug im Mai stehen im 27-köpfigen Aufgebot von Eishockey-Bundestrainer Toni Söderholm für den Deutschland Cup in Krefeld. Der 41-jährige Finne schont unter anderen zahlreiche Spieler vom deutschen Meister Adler Mannheim und vom Tabellenführer EHC Red Bull München und setzt auch auf fünf Debütanten. In den Partien am Donnerstag gegen Russland (19.45 Uhr/Sport1), am Samstag gegen die Schweiz und am Sonntag gegen die Slowakei sichtet Söderholm mögliche Kandidaten für die WM 2020 in der Schweiz.