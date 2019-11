Von: Redaktion DER FARANG | 06.11.19

BVB nach furioser Aufholjagd nun Zweiter - 3:2 gegen Inter

DORTMUND (dpa) - Borussia Dortmund hat nach einer furiosen Aufholjagd wieder beste Chancen auf den Einzug in das Achtelfinale der Champions League. Die Mannschaft von Trainer Lucien Favre siegte am Dienstag nach einem 0:2-Rückstand zur Pause noch 3:2 gegen Inter Mailand und rückte damit auf den zweiten Platz vor. Der überragende Doppel-Torschütze Achraf Hakimi (51./77.) und Julian Brandt (64.) sorgten für die kaum für möglich gehaltene Wende, nachdem Inter durch Lautaro Martinez (5.) und Matias Vecino (40.) 2:0 in Führung gegangen war.

RB Leipzig nach Sieg in St. Petersburg vor Achtelfinal-Einzug

ST. PETERSBURG (dpa) - RB Leipzig steht dicht vor dem erstmaligen Einzug in die K.o.-Runde der Fußball-Champions League. Der Bundesligist kam am Dienstag beim russischen Meister Zenit St. Petersburg zu einem verdienten 2:0 (1:0). Bereits mit einem Remis gegen Benfica Lissabon in drei Wochen in ihrem vorletzten Spiel der Gruppe G würden die Sachsen das Achtelfinale erreichen. Diego Demme (45.+5) und Marcel Sabitzer (63.) sorgten in St. Petersburg mit ihren Treffern für die Entscheidung.

Titelverteidiger Liverpool löst Pflichtaufgabe gegen Genk

LIVERPOOL (dpa) - Titelverteidiger FC Liverpool hat die Tabellenführung in der umkämpften Champions-League-Gruppe E übernommen. Die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp gewann am Dienstagabend gegen den belgischen Meister KRC Genk mit 2:1 (1:1). Liverpool profitierte von dem 1:1 des bisherigen Gruppenersten SSC Neapel gegen RB Salzburg.

Tuchel schließt Bayern-Engagement aus - «Bin nicht interessiert»

PARIS (dpa) - Für den deutschen Trainer Thomas Tuchel kommt ein Engagement beim FC Bayern München derzeit nicht in Frage. «Ich bin nicht interessiert, weil ich Trainer von Paris Saint-Germain bin. Ich habe einen Vertrag und denke nicht an einen anderen Club», sagte Tuchel am Dienstag auf der Pressekonferenz seines Clubs vor dem Champions-League-Spiel gegen den FC Brügge am Mittwoch. Der 46-Jährige verwies darauf, dass er auch für die kommende Saison einen Kontrakt in Paris hat. Tuchel war als Kandidat auf die Nachfolge von Niko Kovac gehandelt worden.

Ex-Gladbacher Xhaka als Arsenal-Kapitän abgesetzt

LONDON (dpa) - Der frühere Gladbacher Bundesliga-Profi Granit Xhaka ist nach seinem Disput mit den eigenen Fans als Kapitän des FC Arsenal abgesetzt worden. Als sein Nachfolger wurde der Ex-Dortmunder Pierre-Emerick Aubameyang von Trainer Unai Emery bestimmt. Zugleich wird Xhaka auch im Europa-League-Spiel gegen Vitoria Guimaraes nicht berücksichtigt. Der Schweizer Nationalspieler war bei seiner Auswechslung beim 2:2 gegen Crystal Palace vor eineinhalb Wochen ausgebuht worden, was er mit deutlichen Gesten quittiert hatte.

Sprint-Routinier Greipel wechselt zur Israel Cycling Academy

BERLIN (dpa) - Der deutsche Altstar André Greipel setzt seine Radsport-Karriere bei der Israel Cycling Academy fort. Der 37-Jährige unterschrieb einen Einjahresvertrag und trifft damit im Team auf seine beiden Landsmänner Nils Politt und Rick Zabel. Das verkündete der elfmalige Tour-Etappensieger auf seiner Facebook-Seite. Greipel hatte nach einem recht enttäuschenden Jahr seinen Vertrag beim französische Rad-Rennstall Arkea Samsic zum Saisonende aufgelöst.

Begeisterter Empfang für Südafrikas Rugby-Weltmeister

JOHANNESBURG (dpa) - Die Rugby-Helden von Südafrika sind bei ihrer Rückkehr in die Heimat euphorisch empfangen worden. Tausende Fans hatten sich am Dienstag bereits auf dem Flughafen in Johannesburg versammelt und das Team mit Gesängen und Tänzen gefeiert. Das Team um Kapitän Siya Kolisi und Trainer Rassie Erasmus hatte bei der WM in Japan am Samstag im Finale gegen England zum dritten Mal den Titel für Südafrika geholt.

Köln-Trainer Beierlorzer darf vorerst weitermachen

KÖLN (dpa) - Trainer Achim Beierlorzer bleibt beim 1. FC Köln vorerst im Amt. «Er soll gemeinsam mit der Mannschaft gegen die TSG Hoffenheim die sportliche Wende schaffen», hieß es in einer Mitteilung des Fußball-Bundesligisten am Dienstag. Die Führungsgremien des Vereins seien zu dem Ergebnis gekommen, Beierlorzer das Vertrauen auszusprechen, teilte der FC weiter mit. Der 51-Jährige ist seit Saisonbeginn im Amt, unter seiner Leitung kassierte Köln in den ersten zehn Ligaspielen sieben Niederlagen und liegt mit sieben Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz.

Lewandowski mit Leistenproblem - Flick: Über OP entscheidet er selbst

MÜNCHEN (dpa) - Robert Lewandowski vom FC Bayern München muss sich wegen Leistenproblemen einem Eingriff unterziehen. Er habe mit Lewandowski gesprochen, dieser habe keine Schmerzen, berichtete der zum Interimstrainer erkorene Hansi Flick am Dienstag. «Dass es irgendwann mal gemacht werden muss, ist klar. Ich glaube, er wird es sich gut überlegen, den Lauf zu unterbrechen. Das wäre nicht ganz so gut.» Wann sich Lewandowski operieren lasse, sei aber alleine dessen Entscheidung.

Fußball-Zweitligist 1. FC Nürnberg trennt sich von Trainer Canadi

NÜRNBERG (dpa) - Fußball-Zweitligist 1. FC Nürnberg hat sich einen Tag nach der 1:3-Niederlage beim VfL Bochum von Trainer Damir Canadi getrennt. Das Ende der kurzen Zusammenarbeit des vor der Saison verpflichteten Österreichers gaben die Franken am Dienstag bekannt und übertrugen die Verantwortung vorerst an U21-Coach Marek Mintal. Im Mai war der 49-jährige Canadi verpflichtet worden und sollte den Traditionsverein in seiner auf zwei Jahre datierten Amtszeit zurück in die Bundesliga führen.

Champions-League-Endspiel ab 2021/22 wieder im Free-TV

BERLIN (dpa) - Fußballfans können die Champions-League-Endspiele ab der Saison 2021/22 wieder im frei empfangbaren Fernsehen schauen. In der neuesten Ausschreibung der TV-Rechte ist nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur ein entsprechendes Angebot nur für das Free-TV enthalten. Die Europäische Fußball-Union (UEFA) als Rechteinhaberin wollte sich dazu nicht äußern. Zuletzt waren viele Fußball-Anhänger verärgert, weil der Liverpool-Sieg im Finale gegen Tottenham Hotspur nicht im Free-TV zu sehen war.

Medien: Bierofka hört als Trainer bei 1860 München auf

MÜNCHEN (dpa) - Daniel Bierofka will laut Medienberichten als Trainer des Fußball-Drittligisten TSV 1860 München aufhören. Eine offizielle Bestätigung für das Ende der Amtszeit der «Löwen»-Identifikationsfigur gab es zunächst nicht. Der inzwischen 40 Jahre alte Ex-Profi Bierofka hatte 1860 nach dem Zwangsabstieg von der 2. Liga in die Regionalliga direkt wieder in die 3. Liga geführt. Seit dem 1. Juli 2007 ist er im Verein; erst als Spieler, dann in verschiedenen Funktionen als Trainer. Der Vertrag von Bierofka war im vergangenen Jahr bis zum 30. Juni 2022 verlängert worden.

Handballer Holger Glandorf beendet im Sommer seine Karriere

FLENSBURG (dpa) - Weltmeister Holger Glandorf geht am Ende der aktuellen Saison in den Handball-Ruhestand. Das sagte der Rückraumspieler des deutschen Meisters SG Flensburg-Handewitt am Dienstag dem TV-Sender Sky. Der Linkshänder spielt seit 2011 für die SG, mit der er zwei nationale Titel, den deutschen Pokal, der Europapokal der Pokalsieger, den EHF-Cup und die Champions League gewann. Größter sportlicher Erfolg war der Gewinn der Weltmeisterschaft 2007 in Deutschland.

IOC will zehn Millionen Dollar für Anti-Doping-Kampf geben

KATTOWITZ (dpa) - Das Internationale Olympische Komitee will zusätzliche zehn Millionen Dollar für den Kampf gegen Doping bereitstellen. Wie IOC-Präsident Thomas Bach am Dienstag auf der Welt-Anti-Doping-Agentur in Kattowitz sagte, werde das Geld für «einen Aktionsplan» zur Verfügung gestellt. Davon sollen fünf Millionen Euro für eine umfangreichere Lagerung von Doping-Proben verwendet werden. Schwerpunkt ist dabei neben der Aufbewahrung der Tests während Olympischer Spiele auch die vor dem Sportgroßereignis genommenen Proben. Sie werden für Nachtests zehn Jahre eingefroren.

WADA schickt 47 Pakete mit Doping-Beweisen an Sportverbände Foto - aktuell

KATTOWITZ (dpa) - Die Welt-Anti-Doping-Agentur hat internationalen Sportverbänden 47 Pakete mit Beweisen für mögliche Doping-Vergehen von Athleten zugeschickt. Wie die WADA am Dienstag mitteilte, sind die Beweise aus den Daten aus dem Moskauer Labor ermittelt worden. Es handele sich dabei um Daten, die zweifelsfrei nicht nachträglich verfälscht worden seien, heißt es in der Mitteilung. Russland steht im Verdacht, die der WADA Anfang des Jahres übergebenen Moskauer Daten aus den Jahren 2011 bis 2015 manipuliert zu haben, um Doping-Vergehen zu vertuschen. Die WADA hat Russland um Aufklärung und Beantwortung von Fragen gebeten.

Zverev trifft bei ATP Finals auf Nadal, Medwedew und Tsitsipas

LONDON (dpa) - Titelverteidiger Alexander Zverev trifft bei den ATP Finals in seiner Vorrundengruppe «Andre Agassi» auf den neuen Weltranglisten-Ersten Rafael Nadal aus Spanien, den russischen Shootingstar Daniil Medwedew und Stefanos Tsitsipas aus Griechenland. Das ergab die von Zverev selbst mit vorgenommene Auslosung am Dienstag in London. In der Gruppe «Björn Borg» kämpfen Vorjahresfinalist Novak Djokovic aus Serbien, Rekord-Gram-Slam-Sieger Roger Federer aus der Schweiz, der österreichische French-Open-Finalist Dominic Thiem und Stuttgart-Sieger Matteo Berrettini aus Italien um den Einzug in das Halbfinale.