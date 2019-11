Von: Redaktion DER FARANG | 04.11.19

Nach Kovac-Aus: Rummenigge erteilt Bayern-Profis Zwei-Siege-Auftrag

MÜNCHEN (dpa) - Nach der Trennung von Trainer Niko Kovac erteilt Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge einen Zwei-Siege-Auftrag an die Fußball-Profis des FC Bayern München. «Die Leistungen und auch die Resultate unserer Mannschaft haben in den vergangenen Wochen nicht den Erwartungen entsprochen. Wir haben jetzt eine wichtige Woche vor uns mit dem Champions-League-Spiel am Mittwoch gegen Olympiakos Piräus, wo wir uns mit einem Sieg für das Achtelfinale qualifizieren wollen. Am Samstag erwartet uns dann mit dem deutschen Clasico gegen Borussia Dortmund ein sehr wichtiges Spiel in der Bundesliga, das es auch zu gewinnen gilt», sagte Rummenigge am Montag der Deutschen Presse-Agentur.

Bierhoff traut Flick Trainerjob bei Bayern zu: «Qualität hat er»

BERLIN (dpa) - DFB-Direktor Oliver Bierhoff traut dem bisherigen Co-Trainer Hansi Flick nach der Trennung von Trainer Niko Kovac beim FC Bayern München auch den Cheftrainer-Posten zu. «Qualität und Kompetenz hat er. Es hängt viel auch von seinen Vorstellungen ab», sagte Bierhoff am Montag am Rande eines Medien-Workshops zur DFB-Akademie in Berlin. «Bayern München kann erstmal dankbar sein, dass er da ist, dass sie mit ihm eine Lösung haben.» Der bisherige Münchner Co-Trainer Flick, der lange als Assistent von Joachim Löw bei der Fußball-Nationalmannschaft gearbeitet hat, betreut die Mannschaft nach der Trennung von Niko Kovac zunächst interimsmäßig.

Reus beim BVB weiter fraglich

DORTMUND (dpa) - Borussia Dortmund bangt vor dem Gruppenspiel der Champions League am Dienstag (21 Uhr/DAZN) gegen Inter Mailand weiter um den Einsatz von Kapitän Marco Reus. «Bis jetzt weiß ich noch nichts über Marco. Wir werden am Nachmittag oder auch morgen sehen, ob er spielen kann», sagte Trainer Lucien Favre am Montag wenige Stunden vor dem Abschlusstraining des Fußball-Bundesligisten. Reus hatte sich beim 3:0 über Wolfsburg am Samstag eine Kapselverletzung am Sprunggelenk zugezogen und bereits beim 0:2 vor zwei Wochen in Mailand gefehlt. Er ist mit fünf Bundesliga-Treffern zusammen mit Paco Alcácer der beste Torschütze der Dortmunder.

Nach Gespräch mit Veh: Beierlorzer glaubt weiter an Verbleib in Köln

KÖLN (dpa) - Trainer Achim Beierlorzer glaubt sich nach einem Gespräch mit Sportchef Armin Veh seines Jobs beim Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln sicher. «Ich gehe schwer davon aus, dass ich die Mannschaft am Freitag gegen Hoffenheim betreuen werde», sagte der 51-Jährige nach dem Training am Morgen nach dem 0:2 im Derby bei Fortuna Düsseldorf. Er habe von Veh auch kein Ultimatum oder eine Siegpflicht für die nächste Partie bekommen, ließ Beierlorzer durchblicken. «Ich kann nur für mich sprechen. Aber wir haben über Möglichkeiten gesprochen und über Stellschrauben, an denen wir drehen können.» Von den Verantwortlichen äußerte sich zunächst niemand öffentlich.

Hannover 96 nach Slomka-Aus auf Trainersuche

HANNOVER (dpa) - Nach der Trennung von Chefcoach Mirko Slomka wollen sich die Verantwortlichen bei Hannover 96 bei der Suche nach einem Nachfolger etwas Zeit lassen. Bis auf Weiteres sollen die beiden bisherigen Slomka-Assistenten Asif Saric und Lars Barlemann die Mannschaft des Fußball-Zweitligisten auf das nächste Spiel beim 1. FC Heidenheim am Sonntag vorbereiten und dort sehr wahrscheinlich auch auf der Bank sitzen. Die Niedersachsen hatten sich am Sonntag nach nur vier Monaten von Slomka getrennt. Als Nachfolger von Slomka werden unter anderem Jens Keller, Markus Gisdol, Hannes Wolf und Markus Kauczinski gehandelt. Eine interne Lösung soll es nicht geben.

DFB nach Krawallen in Berlin: Auch Zuschauer-Ausschluss möglich

BERLIN (dpa) - Nach den Ausschreitungen beim Berliner Bundesligaderby zwischen dem 1. FC Union und Hertha BSC ist im Extremfall grundsätzlich auch ein mögliches Geisterspiel oder ein teilweiser Ausschluss von Zuschauern möglich. «Wir wollen die Linie der Geldstrafen beibehalten, wann immer es vertretbar ist», sagte Hans E. Lorenz, Vorsitzender des Sportgerichts des Deutschen Fußball-Bundes, dem Fachmagazin «Kicker» (Montag). «In gravierenden Fällen kann aber auch weiterhin auf den Teilausschluss oder Totalausschluss zurückgegriffen werden.»

Hamburger Kais al Saadi neuer Bundestrainer der Hockey-Herren

HAMBURG (dpa) - Kais al Saadi wird neuer Bundestrainer der deutschen Hockey-Herren. Der 42 Jahre alte Hamburger, der 25 Jahre lang diverse Teams des Uhlenhorster HC Hamburg betreut hat, tritt die Nachfolge des im September zurückgetretenen Stefan Kermas an, teilte am Montag der Deutsche Hockey-Bund (DHB) mit. «Kais ist eine hervorragende Besetzung für diese Aufgabe, weil er alles mitbringt, was man für das Bundestraineramt braucht», sagte DHB-Sportdirektor Heino Knuf. Al Saadi übernimmt den Posten zunächst bis zu den Olympischen Spielen 2020 in Tokio, für die sich die DHB-Herren am Wochenende in Mönchengladbach unter Interimscoach Markus Weise qualifiziert hatten.

Nadal wieder Nummer eins - Kerber beendet Tennis-Jahr als 20.

LONDON (dpa) - Rafael Nadal geht als Weltranglisten-Erster in die ATP Finals in der kommenden Woche in London. Der Spanier löste an der Spitze der Tennis-Weltrangliste Novak Djokovic ab, obwohl der Serbe am Sonntag das Turnier der Masters-Serie in Paris-Bercy gewonnen hatte. Zuletzt hatte Nadal genau vor einem Jahr den ersten Platz im Ranking inne. Bei den Damen beendet Angelique Kerber das Tennis-Jahr auf Platz 20. Die ehemalige Nummer eins der Welt büßte noch einmal drei Ränge ein. Die 31-Jährige hat eine enttäuschende Saison hinter sich und befindet sich längst im Urlaub. Für die WTA Finals in der vergangenen Woche hatte sie sich nicht qualifiziert.

Ex-Ironman-Weltmeister Lange trennt sich von Trainer Al-Sultan

SALZBURG (dpa) - Der zweimalige Ironman-Weltmeister Patrick Lange hat sich überraschend von seinem Trainer Faris Al-Sultan getrennt. Nicht einmal einen Monat nach Langes Aufgabe bei der WM auf Hawaii teilte das Management des 33 Jahre alten Triathleten die Entscheidung mit. Das Ende der Zusammenarbeit erfolge «im beiderseitigen Einvernehmen», hieß es. Al-Sultan hatte Lange als Coach 2015 übernommen und zum WM-Triumph 2017 und 2018 geführt. In dieser Saison musste Lange allerdings einige Enttäuschungen wegstecken. Neben seiner bisherigen Tätigkeit für den Doppel-Weltmeister ist Al-Sultan auch Bundestrainer bei der Deutschen Triathlon-Union

Ex-Box-Weltmeister Felix Sturm schweigt zu Prozessbeginn

KÖLN (dpa) - Weil er Steuern in Millionenhöhe hinterzogen und gedopt haben soll, steht Profiboxer Felix Sturm seit Montag in Köln vor Gericht. Zum Auftakt des Prozesses entschied sich der Ex-Weltmeister, zu den Vorwürfen zu schweigen. Die Anklage wirft dem 40-Jährigen besonders schwere Steuerhinterziehung in 16 Fällen vor, wie Staatsanwalt Renke Hoogendoorn am Montag in Köln erklärte. Insgesamt soll Sturm über Jahre hinweg rund 5,8 Millionen Euro Steuern hinterzogen haben. Weder der Angeklagte selbst noch seine Anwälte wollten sich zum Auftakt des Verfahrens vor Gericht dazu äußern. Sie kündigten jedoch an, Sturm wolle am zweiten Prozesstag (5. November) etwas zu seiner Person sagen.

Ferrari wehrt sich gegen Betrugsvorwürfe - Attacke von Verstappen

AUSTIN (dpa) - Sebastian Vettels Formel-1-Rennstall Ferrari hat sich gegen Betrugsvorwürfe der Konkurrenz gewehrt. «Ich habe diese Kommentare gehört. Sie sind sehr enttäuschend», sagte Teamchef Mattia Binotto nach dem Großen Preis der USA am Sonntag im texanischen Austin: «Diese Kommentare sind völlig falsch, sie sind nicht gut für den Sport, und jeder sollte etwas vorsichtiger sein.» Red-Bull-Fahrer Max Verstappen hatte die Scuderia in einem Interview des niederländischen TV-Senders Ziggo nach dem Rennen attackiert und gesagt: «Das bekommst du, wenn du aufhören musst zu schummeln.» Damit spielte der 22-Jährige auf Spekulationen an, dass Ferrari beim Einspritzen des Benzins in den Motor einen Trick verwendet und eine Lücke in den Regeln ausnutzt.