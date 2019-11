Von: Redaktion DER FARANG | 03.11.19

Medien: Kovac bleibt Bayern-Trainer - Vorbereitung auf Piräus-Spiel

MÜNCHEN (dpa) - Niko Kovac soll trotz der 1:5-Niederlage bei Eintracht Frankfurt Trainer des FC Bayern München bleiben. Das berichten mehrere Münchner Medien am Sonntagmorgen. Der 48-Jährige leitete am Sonntag das Training beim FC Bayern und bereitete das Team auf das Champions-League-Duell gegen Olympiakos Piräus am Mittwoch vor. «Wir haben am Mittwoch die Möglichkeit, in der Champions League den Sack zuzumachen», sagte Kovac in einer Mitteilung des deutschen Fußball-Rekordmeisters am Sonntag. Es sei wichtig, dass man wieder «die Köpfe frei» bekomme.

Hannover 96 trennt sich von Trainer Mirko Slomka

HANNOVER (dpa) - Hannover 96 hat sich von Trainer Mirko Slomka getrennt. Das teilte der Fußball-Zweitligist am Sonntag mit. Damit zieht der Bundesliga-Absteiger die Konsequenzen aus dem bislang enttäuschenden Saisonverlauf. Die Niedersachsen haben in der laufenden Saison noch kein Heimspiel gewonnen, die direkten Aufstiegsränge sind schon jetzt weit entfernt. Wer die Nachfolge von Slomka antritt, steht noch nicht fest. Ein Kandidat soll Markus Anfang sein, der zuletzt in Köln tätig war. Slomka hatte im Sommer die Nachfolge von Thomas Doll angetreten.

DFB-Kontrollausschuss ermittelt nach Vorfällen beim Berliner Derby

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Der Kontrollausschuss des Deutschen Fußball- Bundes hat nach den Raketenwürfen und dem Pyro-Skandal beim Bundesliga-Derby 1. FC Union gegen Hertha BSC (1:0) am Samstagabend Ermittlungen angekündigt. Wie der DFB am Sonntag mitteilte, werden nach den Vorkommnissen «Anfang der neuen Woche Ermittlungsverfahren gegen beide Vereine» eingeleitet. Beim ersten Duell in der Fußball-Bundesliga wurden in beiden Fanblöcken Pyros gezündet, aus dem Gäste-Sektor wurden Leuchtraketen abgefeuert. Schiedsrichter Deniz Aytekin unterbrach das Spiel für insgesamt fünf Minuten.

Polizeibilanz nach Berlin-Derby: Drei Verletzte und 25 Strafverfahren

BERLIN (dpa) - Bei den Ausschreitungen rund um das erste Bundesliga-Derby zwischen dem 1. FC Union Berlin und Hertha BSC hat es insgesamt drei Verletzte gegeben. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Durch das Abfeuern von Pyrotechnik im Stadion An der Alten Försterei wurden ein Union-Fan und ein Zivilpolizist leicht verletzt, zudem wurde ein Beamter im Zuge der polizeilichen Maßnahmen ebenfalls leicht verletzt. Vier Personen wurden vorläufig festgenommen und nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. 25 Strafverfahren wurden bislang eingeleitet, unter anderem wegen Körperverletzung und Hausfriedensbruchs.

Mexikaner Alvarez besiegt Kowalew und schreibt Box-Geschichte

LAS VEGAS (dpa) - Der Mexikaner Saul Alvarez hat sich durch einen Sieg gegen Sergej Kowalew zum WBO-Weltmeister im Halbschwergewicht gekrönt und Box-Geschichte geschrieben. Der 29-Jährige setzte sich in der Nacht zum Sonntag in der MGM Grand Garden Arena in Las Vegas gegen den Russen durch Technischen K.o. in der elften Runde durch. Alvarez hält nach dem Triumph vier WM-Titel in drei verschiedenen Gewichtsklassen. Weltmeister in drei verschiedenen Gewichtsklassen gleichzeitig zu sein, hatte vor ihm nur der Amerikaner Henry Armstrong 1938 im Feder-, Leicht- und Weltergewicht geschafft.

MotoGP in Malaysia: Maverick Vinales besiegt Weltmeister Marc Marquez

SEPANG (dpa) - MotoGP-Pilot Maverick Vinales hat den Malaysia-Grand-Prix in Sepang gewonnen. Der spanische Yamaha-Pilot setzte sich am Sonntag im Rennen der Königsklasse klar gegen Landsmann und Weltmeister Marc Marquez durch. Der Italiener Andrea Dovizioso komplettierte mit seiner Ducati als Dritter das Podium. Marquez stellte mit den 20 Punkten für Platz zwei einen Rekord auf: Der 26 Jahre alte Honda-Pilot hat 395 Zähler auf dem Konto - so viele Punkte sammelte noch kein Fahrer in einer Saison. Er überbot die Bestmarke von Jorge Lorenzo aus der MotoGP-Saison 2010.

McIlroy triumphiert bei World Golf Championships in Shanghai

SHANGHAI (dpa) - Nordirlands Golfstar Rory McIlroy hat das Turnier der World-Golf-Championships-Serie in Shanghai gewonnen und damit seinen vierten Sieg in diesem Jahr perfekt gemacht. Der 30 Jahre alte Weltranglisten-Zweite setzte sich am Sonntag im Stechen gegen den Titelverteidiger Xander Schauffele aus den USA durch. Nach vier Runden lagen beide Spieler mit jeweils 269 Schlägen an der Spitze, so dass der Sieg in einem Playoff ausgespielt werden musste. Dritter bei dem mit 10,25 Millionen Dollar dotierten Event wurde der Südafrikaner Louis Oosthuizen (271). McIlroy ist erst der dritte Profi, der drei der vier Events der World-Golf-Championships-Serie gewinnen konnte.

Zwei Siege gegen Italien: Hockey-Damen schaffen Olympia-Qualifikation

MÖNCHENGLADBACH (dpa) - Die deutschen Hockey-Damen haben wie erwartet die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio geschafft. Einen Tag nach dem 2:0-Erfolg über Italien gewann die Auswahl von Bundestrainer Xavier Reckinger am Sonntag in Mönchengladbach auch das zweite Duell mit den Italienerinnen sicher. Beim 7:0 (3:0) trafen Cecile Pieper, Elisa Gräve (je 2), Nike Lorenz, Lena Micheel und Pia Maertens für die überlegene DHB-Auswahl, die nach den Boykott-Spielen 1980 in Moskau an allen Olympia-Turnieren seit 1984 teilgenommen hat.