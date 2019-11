Von: Redaktion DER FARANG | 01.11.19

Rugby-WM: Neuseeland holt WM-Bronze - 40:17-Sieg gegen Wales

TOKIO (dpa) - Nach der verpassten Chance auf den historischen vierten WM-Titel hat sich Neuseeland bei der Rugby-Weltmeisterschaft in Japan die Bronzemedaille gesichert. Im letzten Spiel von Trainer Steve Hansen und Kapitän Kieran Read setzten sich die All Blacks am Freitag in Tokio gegen Wales deutlich mit 40:17 (28:10) durch. Die Neuseeländer, deren Traum vom dritten WM-Titel in Serie durch die 7:19-Halbfinalpleite gegen England platzte, waren in dem mitreißenden Duell mit sechs erfolgreichen Versuchen das klar bessere Team. Die Waliser verpassten derweil ihre zweite WM-Medaille nach Bronze 1987.

Gladbach beim Gastspiel in Leverkusen wieder mit Ginter und Kramer

MÖNCHENGLADBACH (dpa) - Tabellenführer Borussia Mönchengladbach kann am Wochenende wieder auf die beiden 2014-Weltmeister Matthias Ginter und Christoph Kramer zurückgreifen. Für die Bundesliga-Partie bei Bayer Leverkusen am Samstag gehören beide Fußball-Profis mindestens wieder zum Kader, wie Gladbachs Trainer Marco Rose am Freitag sagte. Verzichten muss er aber weiterhin auf seine Angreifer Breel Embolo (Muskelfaserriss) und Alassane Pléa (Oberschenkelzerrung). Auch Linksverteidiger Ramy Bensebaini wird wegen muskulärer Probleme im Oberschenkel am Samstag wohl pausieren müssen.

Wieder verletzt: HSV ohne Kapitän Hunt nach Wiesbaden

HAMBURG (dpa) - Fußball-Zweitligist Hamburger SV muss wieder einmal auf seinen Kapitän Aaron Hunt verzichten. Der Mittelfeldspieler habe sich im Pokalspiel am Dienstag gegen den VfB Stuttgart (1:2 n.V.) eine Oberschenkelzerrung zugezogen, sagte Trainer Dieter Hecking am Freitag. Daher werde der 33-Jährige auch nicht zur Partie am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) beim Tabellenletzten SV Wehen Wiesbaden reisen. Hunt hat immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Ebenfalls nicht mit dabei ist Abwehrtalent Josha Vagnoman, der wegen eines Bruchs des Fußwurzelknochens für die Hinrunde ausfällt.

Sporthilfe-Vorstandschef Ilgner wechselt zur Deutschen Bank

FRANKFURT (dpa) - Der Sporthilfe-Vorstandsvorsitzende Michael Ilgner wird als Personalchef zur Deutschen Bank wechseln. Wie die Stiftung am Freitag mitteilte, übernimmt der 48 Jahre alte promovierte Wirtschaftsingenieur die neue Aufgabe am 1. März 2020. Ilgner ist seit April 2010 erster hauptamtlicher Vorstandschef der Stiftung Deutsche Sporthilfe. Der frühere Wasserball-Nationalspieler fängt zunächst als Generalbevollmächtigter bei Deutschlands größtem Geldhaus an.

Innenbandriss im Knie: Fortuna ohne Neuzugang Pledl

DÜSSELDORF (dpa) - Fußball-Bundesligist Fortuna Düsseldorf muss auf unbestimmte Zeit auf Neuzugang Thomas Pledl verzichten. Der Mittelfeldspieler erlitt nach Vereinsangaben vom Freitag im Training am Donnerstagnachmittag einen Teilriss des Innenbandes im Knie. Der 25-Jährige, der im Sommer vom Zweitliga-Absteiger FC Ingolstadt zur Fortuna gewechselt war, kam in dieser Saison bisher zu Pflichtspiel-Einsätzen.

Titelverteidigerin Switolina unbesiegt ins Halbfinale der WTA Finals

SHENZHEN (dpa) - Titelverteidigerin Jelina Switolina hat bei den WTA Finals in Shenzhen auch das dritte Gruppenspiel gewonnen und ungeschlagen das Halbfinale erreicht. Die bereits zuvor für die Vorschlussrunde qualifizierte ukrainische Tennisspielerin setzte sich am Freitag gegen Nachrückerin Sofia Kenin aus den USA 7:5, 7:6 (12:10) durch. Die Weltranglisten-Achte Switolina trifft nun im Halbfinale am Samstag auf Belinda Bencic aus der Schweiz.

Ein Jahr nach Horror-Unfall: Flörsch fährt wieder in Macao

MACAO/MÜNCHEN (dpa) - Rennfahrerin Sophia Flörsch kehrt ein Jahr nach ihrem Horror-Unfall in Macao wieder auf den Unglückskurs in der Nähe von Hongkong zurück. Die 18-jährige Münchnerin startet beim Formel-3-Rennen für das HWA-Team. «Für mich war nach dem Unfall immer klar: Ich will wieder zurück ins Auto und ich will wieder zurück nach Macao», sagte Flörsch. Die Teenagerin war Mitte November 2019 beim Weltfinale der Formel 3 auf dem gefährlich engen Stadtkurs schwer verunglückt, brach sich bei dem Unfall den siebten Halswirbel und musste elf Stunden operiert werden.

Basketball-Bundesligist Weißenfels wochenlang ohne Trainer Kaminski

WEIßENFELS (dpa) - Basketball-Bundesligist MBC Syntainics Weißenfels muss vorerst auf seinen Cheftrainer Wojciech Kaminski verzichten. Der vor der Saison verpflichtete Pole nimmt sich eine Auszeit und soll laut Mitteilung des MBC «in den kommenden Wochen wieder zu Kraft kommen und die Energie tanken, die er braucht, um die Mannschaft erfolgreich und mit vollem Fokus anzuleiten». Darüber informierte der Club aus Sachsen-Anhalt am Freitag. Bis auf Weiteres wird die Mannschaft von Co-Trainer Aleksandar Scepanovic betreut.

Berlin will sich für Finals 2021 bewerben

DÜSSELDORF (dpa) - Berlin will sich nach einem Jahr Pause für 2021 wieder um das Multisportevent Finals bewerben. Die Premiere mit zehn gleichzeitig ausgetragenen deutschen Meisterschaften fand dieses Jahr in der Hauptstadt, 2020 ist dies in der Metropolregion Rhein und Ruhr geplant. Man arbeite daran, «die Finals 2021 wieder in die Sportmetropole Berlin zu holen, auch unter Einbeziehung der Leichtathletik», sagte Thomas Härtel, Präsident des Landessportbunds Berlin.

Tokio nimmt IOC-Pläne für Marathon-Verlegung widerwillig hin

TOKIO (dpa) - Die Marathon- und Geherwettbewerbe bei den Olympischen Spielen in Japan im kommenden Jahr werden trotz Protesten der Stadtverwaltung von Tokio in den Norden des Landes verlegt. Die Wettbewerbe würden nun in der Stadt Sapporo ausgetragen, bestätigte das Internationale Olympische Komitee (IOC) am Freitag. Die Entscheidung sei ohne Einwilligung Tokios gefallen, sagte Gouverneurin Yuriko Koike. Tokio werde im Einvernehmen mit dem IOC nicht die Kosten für den Umzug in die kühlere Stadt tragen.