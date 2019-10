Von: Redaktion DER FARANG | 31.10.19

BVB bangt um Einsatz von Reus und Hummels - Bürki wieder fit

DORTMUND (dpa) - Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund bangt vor dem Spiel am Samstag (15.30 Uhr) gegen den VfL Wolfsburg um den Einsatz von Marco Reus und Mats Hummels. Trainer Lucien Favre ließ offen, ob der Kapitän und der Abwehrchef wieder in den Kader zurückkehren. Reus und Hummels hatten am Mittwoch beim 2:1 im DFB-Pokal über Borussia Mönchengladbach gefehlt. Dagegen steht Stammkeeper Roman Bürki nach ausgestandenem grippalen Infekt sicher wieder zur Verfügung.

Gladbachs Trainer Rose für das nächste Pokalspiel gesperrt

DÜSSELDORF (dpa) - Borussia Mönchengladbachs Trainer Marco Rose ist für das nächste Spiel im DFB-Pokal mit einem Innenraumverbot belegt worden. Dies entschied das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes, nachdem der Coach im Pokalspiel bei Borussia Dortmund (1:2) am Mittwoch die Rote Karte gesehen hatte. Rose hatte seine Coaching-Zone verlassen und sich unsportlich in Richtung der Schiedsrichter geäußert. Sollte Rose bis zum 30. Juni 2022 an keinem Pokalspiel teilnehmen, würde eine bis dahin nicht verbüßte Sperre enden.

Kovac will weiter Klartext reden: «Werde mich nicht ändern»

MÜNCHEN (dpa) - Niko Kovac hat seine kritischen Aussagen nach der abgewendeten DFB-Pokal-Blamage beim VfL Bochum verteidigt und will weiter offen seine Meinung vertreten. «Ich werde mich und meine Person und meinen Charakter nicht ändern. Wenn wir anfangen, jetzt über Ehrlichkeit zu reden, dann können wir eine Grundsatzdiskussion führen und dann haben wir ein Problem», meinte Kovac vor dem Bundesligaspiel am Samstag bei Eintracht Frankfurt. Kovac hatte nach dem mühsamen 2:1 im DFB-Pokal gegen den VfL Bochum auch die Einstellung seiner Spieler kritisiert.

Kölns Geschäftsführer Armin Veh verlängert seinen Vertrag nicht

KÖLN (dpa) - Armin Veh wird sein Engagement als Geschäftsführer beim 1. FC Köln am Saisonende beenden. Das teilte der Fußball-Bundesligist am Donnerstag mit. Ausschlaggebend für Veh, der seit knapp zwei Jahren in Köln arbeitet, seien persönliche Gründe, teilte er mit. Als mögliche Nachfolger-Kandidaten werden der frühere FC-Manager Andreas Rettig und der ehemalige Kölner Spieler Horst Heldt gehandelt.

Termin-Chaos: Klopp droht mit Rückzug aus dem Liga-Pokal

LIVERPOOL (dpa) - Wegen gravierender Terminprobleme droht Trainer Jürgen Klopp vom englischen Fußball-Erstligisten FC Liverpool mit einem Rückzug seines Teams aus dem Liga-Pokal. Nach derzeitigem Stand soll der Champions-League-Sieger am 17. Dezember sein Viertelfinale in dem Wettbewerb bei Aston Villa und einen Tag später bei der Club-WM in Katar das Halbfinale spielen. «Wenn es da keine vernünftige Lösung gibt, dann spielen wir nicht», sagte Klopp laut «The Guardian». Liverpool hatte am Mittwochabend das Viertelfinale des Liga-Pokals durch ein 5:4 im Elfmeterschießen gegen den FC Arsenal erreicht.

Doping-Ermittlungen zu «Operation Aderlass» auf der Zielgeraden

BONN (dpa) - Die Doping-Ermittlungen in der Blutbeutel-Affäre stehen vor dem Abschluss. «Wir sind auf der Zielgeraden», sagte Kai Gräber, Leiter der Schwerpunktstaatsanwaltschaft Doping in München, bei einem Medienworkshop am Donnerstag in Bonn. Er gehe davon aus, dass gegen den mutmaßlichen Drahtzieher Mark S. aus Erfurt und andere Beteiligte bis Ende des Jahres Anklage erhoben werden könne. Die Münchner Behörde hatte in Kooperation mit ihren Kollegen in Österreich ein internationales Blutdoping-Netzwerk durch Ermittlungen und eine Razzia bei der Nordischen Ski-WM im Februar in Seefeld auffliegen lassen. In dessen Zuge führte die Spur auch nach Erfurt.

Kniereizung: Leipzig zwei Wochen ohne Kapitän Orban

LEIPZIG (dpa) - Fußball-Bundesligist RB Leipzig muss voraussichtlich zwei Wochen auf Kapitän Willi Orban verzichten. Der Innenverteidiger zog sich im Pokalspiel beim VfL Wolfsburg (6:1) am Mittwoch eine Kniereizung zu. Das teilte der Club am Donnerstag mit. Damit ist der 26-Jährige nach Ibrahima Konaté (Muskelfaserriss) der zweite Innenverteidiger, auf den Leipzig vorerst verzichten muss.

Barty und Bencic bei Tennis-Finals weiter - Aufgaben häufen sich

SHENZHEN (dpa) - French-Open-Siegerin Ashleigh Barty und Außenseiterin Belinda Bencic haben hat bei den WTA Finals in Shenzhen das Halbfinale erreicht. Die australische Tennis-Weltranglisten-Erste Barty setzte sich am Donnerstag gegen Petra Kvitova aus Tschechien mit 6:4, 6:2 durch und sicherte sich damit den Einzug in die Vorschlussrunde. Bencic profitierte anschließend von der Aufgabe der Niederländerin Kiki Bertens und schließt die Vorrunde als Gruppenzweite ab.

Olympia-Test gelungen: deutsche Slalomkanuten paddeln zwei Siege ein

TOKIO (dpa) - Die deutschen Slalomkanuten haben beim vorolympischen Test auf dem Wildwasserkanal in Tokio zwei Siege eingefahren. Im Einer-Kajak siegten Ricarda Funk und Hannes Aigner. Auf Platz drei kam Überraschungs-Weltmeisterin Andrea Herzog im Canadier-Einer. Der Leipziger Franz Anton kam mit der Strecke nicht so gut zurecht. Der Canadier-Weltmeister aus dem Vorjahr verpasste die Endrunde.

Baseball: Washington Nationals gewinnen World Series

HOUSTON (dpa) - Die Washington Nationals haben zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte die Meisterschaft in der nordamerikanischen Baseball-Liga MLB gewonnen. Das Team aus der US-Hauptstadt gewann am Mittwoch (Ortszeit) das entscheidende siebte Spiel der diesjährigen World Series gegen die Houston Astros 6:2.

Überragender Draisaitl führt Edmonton zum Sieg in Columbus

COLUMBUS (dpa) - Der erneut überragende Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl hat die Edmonton Oilers in der nordamerikanischen NHL nach zuletzt zwei Niederlagen wieder zu einem Sieg geführt. Der 24-Jährige steuerte am Mittwoch (Ortszeit) beim 4:1 der Kanadier im Spiel bei den Columbus Blue Jackets zwei Tore und eine Vorlage bei.

NBA-Star Curry erleidet Handbruch - OP noch unklar

SAN FRANCISCO (dpa) - Basketball-Superstar Stephen Curry hat einen Handbruch erlitten und droht den Golden State Warriors für längere Zeit auszufallen. Der 31-Jährige stürzte am Mittwoch (Ortszeit) bei der 110:121-Niederlage gegen die Phoenix Suns in der nordamerikanischen Profiliga NBA im dritten Viertel auf die linke Hand. Zunächst versuchte Curry noch weiterzuspielen, dann verließ er das Parkett. Nach einer Kernspintomographie soll entschieden werden, ob Curry operiert werden muss. Davon hängt auch die Ausfallzeit ab.