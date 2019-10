Von: Redaktion DER FARANG | 31.10.19

Hertha-Keeper Kraft verhindert Dresdner Pokal-Überraschung

BERLIN (dpa) - In einem irren Elferkrimi hat Hertha BSC die Pokal-Blamage gegen Dynamo Dresden verhindert und sich mit dem Achtelfinaleinzug auf das Stadtduell mit dem 1. FC Union eingestimmt. Im eiskalten und fast ausverkauften Olympiastadion setzten sich die Berliner mit 5:4 (3:3, 2:2, 0:1) im Elfmeterschießen durch und erhielten ihren Traum vom Pokalfinale in der eigenen Arena am Leben. Mit zwei gehaltenen Elfmetern wurde Hertha-Keeper Thomas Kraft zum Hertha-Helden des Abends.

BVB dreht Partie gegen Gladbach - Düsseldorf und Frankfurt weiter

BERLIN (dpa) - Borussia Dortmund hat dank zweiter Tore von Nationalspieler Julian Brandt einen Schritt aus der Krise gemacht. Im Borussen-Duell bezwang der BVB am Mittwoch Bundesliga-Spitzenreiter Mönchengladbach im DFB-Pokal mit 2:1 (0:0) und zog ins Achtelfinale ein. Gleichfalls im Achtelfinale stehen die Bundesligisten Fortuna Düsseldorf nach einem mühevollen 2:1 (1:1) über den FC Erzgebirge Aue und Eintracht Frankfurt, das mit demselben Resultat beim FC St. Pauli erfolgreich war.

Aus für Berrettini in Paris: Zverev bei ATP-Finals dabei

PARIS (dpa) - Titelverteidiger Alexander Zverev hat sich seinen Platz bei den ATP Finals in London gesichert. Der 22 Jahre alte Tennisprofi aus Hamburg profitierte am Mittwoch beim Masters-Series-Turnier in Paris von den Niederlagen seiner verbliebenen Kontrahenten in der Jahreswertung. Der Italiener Mario Berrettini verlor am Abend gegen den Franzosen Jo-Wilfried Tsonga überraschend 4:6, 3:6 und kann Zverev damit im sogenannten Race to London nicht mehr überholen.

Pokal-Wahnsinn in Liverpool: Reds gewinnen im Elfmeterschießen

LIVERPOOL (dpa) - Trainer Jürgen Klopp ist mit dem FC Liverpool nach einem denkwürdigen Match ins Achtelfinale des englischen Liga-Cups eingezogen. Die Reds, die den Cup schon achtmal gewonnen haben, setzten sich am Mittwoch im Elfmeterschießen gegen den FC Arsenal mit 5:4 durch, nachdem es nach 90 Minuten in einem irren Schlagabtausch und sehenswerten Toren 5:5 (2:3) gestanden hatte.

München und Wolfsburg im Viertelfinale der Frauen-Königsklasse

MÜNCHEN (dpa) - Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg und FC Bayern München haben wie erwartet das Viertelfinale der Champions League erreicht. Der deutsche Double-Gewinner Wolfsburg gewann sein Achtelfinal-Rückspiel am Mittwochabend beim niederländischen Vertreter FC Twente Enschede mit 1:0 (1:0). Der FC Bayern erledigte seine Pflichtaufgabe gegen Kasygurt Schymkent aus Kasachstan mit einem 2:0 (1:0)-Sieg.

Stolzer Nowitzki enthüllt Straßenschild in Dallas

DALLAS (dpa) - Basketball-Legende Dirk Nowitzki ist von der Stadt Dallas mit der Umbenennung einer Straße in «Nowitzki Way» geehrt worden. Der 41-Jährige enthüllte am Mittwoch das grüne Straßenschild nahe des American Airlines Centers seines Ex-Clubs Dallas Mavericks mit der weißen Aufschrift Nowitzki. «Nach meinem ersten Jahr hätte die Stadt wahrscheinlich nicht mal einen Mülleimer nach mir benannt, geschweige denn eine Straße», sagte der gebürtige Würzburger.

Bobpilot Walther fällt nach Sturz zum Weltcupstart aus

ALTENBERG (dpa) - Bobpilot Nico Walther wird nach einem Trainingssturz für den Weltcupstart Ende November auf der Olympia-Bahn von 2002 in Park City ausfallen. Der Olympia-Zweite im Viererbob von Pyeongchang stürzte auf seiner Heimbahn in Altenberg mit dem großen Schlitten und zog sich eine Verletzung der Brustwirbelsäule und der Schulter zu. Somit kann der 29-Jährige vom BSC Sachsen Oberbärenburg auch nicht wie geplant bei den deutschen Meisterschaften am nächsten Wochenende in Altenberg an den Start gehen. Das teilte der Bob- und Schlittenverband am Mittwoch mit.

DFB-Führung sichert Referees Unterstützung im Kampf gegen Gewalt zu

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Die Führung des Deutschen Fußball-Bundes hat die zunehmende Gewalt gegen Amateur-Schiedsrichter scharf verurteilt und den ehrenamtlichen Unparteiischen die volle Unterstützung zugesagt. «Die zahlreichen Gewalttaten, Respektlosigkeiten und Übergriffe gegen Schiedsrichter auf den Amateurplätzen schockieren auch uns, wir sind bestürzt, fassungslos und betroffen», heißt es in einem von Präsident Fritz Keller, den Vizepräsidenten Rainer Koch und Ronny Zimmermann sowie Generalsekretär Friedrich Curtius unterzeichneten Brief am Mittwoch.

Bierhoff zu Hummels-Comeback: «noch keinen Spieler verabschiedet»

BERLIN (dpa) - Oliver Bierhoff hält eine Rückkehr von Ex-Weltmeister Mats Hummels in die deutsche Fußball-Nationalmannschaft für möglich. Es sei leider «das Bild entstanden, als ob es ein finaler Ausschluss aus der Nationalmannschaft war», sagte der DFB-Direktor in der Sky-Sendung «Wontorra On Tour». «Ich habe immer gesagt, wir haben noch keinen Spieler verabschiedet. Wenn wir das gemacht hätten, hätten wir eben Blumenstrauß und ein Geschenk zum Länderspiel gegeben.» Bundestrainer Joachim Löw hatte vergangene Woche trotz des Langzeitausfalls seines neuen Abwehrchefs Niklas Süle eine sofortige Rückholaktion des Dortmunder Innenverteidigers ausgeschlossen.

«Sport Bild»: Hoeneß will Salihamidzic zum Vorstand befördern

MÜNCHEN (dpa) - Vier Tage vor seinem Abschied als Präsident des FC Bayern München will Uli Hoeneß Sportdirektor Hasan Salihamidzic zum Sportvorstand befördern. Einem Bericht der «Sport Bild» (Mittwoch) zufolge könnte diese Personalie am 11. November vom Aufsichtsrat beschlossen werden. Hoeneß, der die Tagung des Gremiums dann zum letzten Mal leitet, gelte als großer Befürworter der Beförderung von Salihamidzic, dessen Vertrag als Sportdirektor noch bis zum 30. Juni 2020 läuft.

Nationalkeeper Neuer von Laschet mit NRW-Verdienstorden ausgezeichnet

DÜSSELDORF (dpa) - Fußball-Nationaltorhüter Manuel Neuer ist am Mittwoch von Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) mit dem Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen ausgezeichnet worden. Der 33 Jahre alte gebürtige Gelsenkirchener wurde in der Düsseldorfer Staatskanzlei für «sein vorbildliches soziales Engagement» vor allem im Ruhrgebiet und in seiner Heimatstadt geehrt. Der Fußball-Weltmeister von 2014 engagiert sich seit Jahren für zahlreiche soziale Projekte im Revier.

Prozess gegen früheren Box-Weltmeister Sturm beginnt am 4. November

KÖLN (dpa) - Der frühere Box-Weltmeister Felix Sturm muss sich vom 4. November an vor dem Kölner Landgericht wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung sowie des Verstoßes gegen das Anti-Doping-Gesetz verantworten. Das Gericht bestätigte einen entsprechenden Bericht der «Sportbild» (Mittwoch). Demnach ist die Hauptverhandlung auf 23 Tage angesetzt und bis zum 27. Februar 2020 geplant. Sturm sitzt seit dem 5. April in Köln in Untersuchungshaft.

«Kein Geld» - Mintzlaff schließt Winter-Neuzugänge bei RB Leipzig aus

LEIPZIG (dpa) - RB Leipzigs Geschäftsführer Oliver Mintzlaff hat die Verpflichtung von neuen Spielern in der Winterpause ausgeschlossen. «Im Winter ist kein Geld für Neuzugänge da», sagte Mintzlaff der «SportBild» (Mittwoch). Transfers seien erst dann möglich, wenn der Fußball-Bundesligist vorher Spieler verkaufe. Im Sommer hatte RB in neues Personal rund 55 Millionen Euro investiert. Von den sieben Neuzugängen konnte bislang nur der Franzose Christopher Nkunku mit zwei Toren und zwei Vorlagen sein Potenzial zeigen.

Tennis-Star Federer sagt Teilnahme an der ATP-Cup-Premiere ab

SYDNEY (dpa) - Der Schweizer Tennis-Star Roger Federer verzichtet aus familiären Gründen nun doch auf die Premiere des ATP-Cups. Das teilte der Tennis-Rekord-Grand-Slam-Sieger am Mittwoch mit. Der neu geschaffene Teamwettbewerb wird vom 3. bis 12. Januar in Brisbane, Perth und Sydney ausgetragen. Federer war für den mit 15 Millionen US-Dollar dotierten ATP-Cup zunächst gemeldet gewesen und hatte der Schweiz damit die Teilnahme gesichert. Die Schweiz wird damit aus dem Teilnehmerfeld zurückgezogen.

Kleber gewinnt mit Dallas gegen Denver - Davis führt LA zum Sieg

DENVER (dpa) - Basketball-Nationalspieler Maxi Kleber hat mit den Dallas Mavericks in der nordamerikanischen NBA den dritten Sieg im vierten Saisonspiel gefeiert. Die Texaner besiegten am Dienstag (Ortszeit) auswärts die Denver Nuggets 109:106 (60:61). Der 27-jährige Würzburger erzielte 14 Punkte und holte sieben Rebounds.

Draisaitl trifft bei Edmontons Niederlage in Detroit - Kahun stark

DETROIT (dpa) - Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers in der nordamerikanischen NHL die zweite Pleite in Folge kassiert. Die Kanadier mussten sich am Dienstag (Ortszeit) auswärts den Detroit Red Wings mit 1:3 geschlagen gegen. Der 24 Jahre alte Draisaitl sorgte mit seinem zehnten Saisontreffer in der 53. Minute für das zwischenzeitliche 1:2. Nationalmannschaftskollege Dominik Kahun erzielte beim 7:1 seiner Pittsburgh Penguins gegen die Philadelphia Flyers das Tor zum 7:1 und bereitete zwei Tore vor.

World Series: Washington erzwingt entscheidendes siebtes Spiel

HOUSTON (dpa) - Die Washington Nationals haben in der Finalserie der nordamerikanischen Baseball-Liga MLB ein entscheidendes siebtes Spiel erzwungen. Washington gewann am Dienstag (Ortszeit) das sechste Spiel der World Series gegen die Houston Astros 7:2. Dadurch steht es in der Best-of-Seven-Serie nach sechs Spielen 3:3. Das entscheidende siebte Spiel wird am Mittwoch erneut in Houston ausgetragen.

Titelverteidigerin Switolina bei Tennis-Saisonfinale im Halbfinale

SHENZHEN (dpa) - Titelverteidigerin Jelina Switolina hat sich bei den WTA Finals in Shenzhen für das Halbfinale qualifiziert. Die ukrainische Tennisspielerin setzte sich am Mittwoch gegen Wimbledon-Siegerin Simona Halep aus Rumänien 7:5, 6:3 durch.