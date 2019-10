Von: Redaktion DER FARANG | 29.10.19

BVB im Pokal gegen Gladbach ohne Alcácer und Schmelzer

DORTMUND (dpa) - Borussia Dortmund muss im DFB-Pokalspiel am Mittwoch gegen Borussia Mönchengladbach erneut auf Paco Alcácer verzichten. Der Spanier ist nach seinen Achillessehnenproblemen zwar zurück im Training, steht dem Fußball-Bundesligisten aber noch nicht wieder zur Verfügung. Darüber hinaus fehlt auch Linksverteidiger Marcel Schmelzer. Noch offen ist das Comeback von Roman Bürki. Der Einsatz von Mario Götze, der sich beim 0:0 gegen Schalke einen Haarriss im Knochen der Elle sowie eine Bänderdehnung im linken Handgelenk zugezogen hat, ist nach Vereinsangaben «nicht ausgeschlossen».

Gladbacher Jantschke und Embolo fallen gegen BVB aus

MÖNCHENGLADBACH (dpa) - Die Verletztenliste bei Tabellenführer Borussia Mönchengladbach hat sich um zwei Spieler verlängert. Im DFB-Pokalspiel bei Borussia Dortmund (Mittwoch/20.45 Uhr) muss Trainer Marco Rose auch noch auf Breel Embolo und Tony Jantschke (Zerrung) verzichten. Embolo wird wegen eines Muskelfaserrisses wohl bis nach der Länderspielpause auf seine Rückkehr warten müssen. Insgesamt fehlen dem Fußball-Bundesligisten elf Profis.

Nach Attacke gegen Referee: FSV Münster zieht Mannschaft zurück

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Die Fußball-Mannschaft des FSV Münster meldet sich nach der Prügelattacke gegen den Schiedsrichter aus dem laufenden Spielbetrieb ab. Nach Medienberichten zieht der hessische Kreisliga-Club damit die Konsequenzen aus dem Vorfall vom Wochenende, der bundesweit für Aufsehen gesorgt hat. Zudem erhält der Spieler nach Angaben des Vereinsvorsitzende Hans-Peter Samoschkoff ein lebenslanges Hausverbot. Der Unparteiische war am Sonntag in der Partie Münster gegen TV Semd in der C-Liga Dieburg von einem Spieler der Gastgeber bewusstlos geschlagen worden.

DFB soll Opfer von Untreue geworden sein - Geschäftsstelle durchsucht

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Die Staatsanwaltschaft Frankfurt ermittelt in einem Fall von Untreue, bei dem der Deutsche Fußball-Bund Opfer geworden sein soll. In diesem Zusammenhang habe es am Dienstag vergangener Woche eine Durchsuchungsaktion in der DFB-Geschäftsstelle in Frankfurt/Main gegeben, sagte am Dienstageine Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Konkret gehe es um Beraterverträge. Gegen wen konkret sich die Ermittlungen richten, sagte sie nicht. Zuvor hatte die «Bild»-Zeitung über den Fall berichtet.

Eintracht weiter ohne André Silva - Hoffen auf Bas Dosts Rückkehr

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Eintracht Frankfurt muss auch im DFB-Pokal-Spiel beim FC St. Pauli auf André Silva verzichten, hofft aber auf eine Rückkehr von dessen Stürmerkollege Bas Dost. Der portugiesische Nationalspieler fehle «definitiv», sagte Trainer Adi Hütter am Dienstag. «Bei Dost ist die Chance da, dass er morgen spielen kann.» Offen ist der Einsatz von Mijat Gacinovic in der Zweitrunden-Partie des Fußball-Bundesligisten am Mittwoch (20.45 Uhr/Sky) beim Zweitligisten in Hamburg.

Nach Rassismusskandal: Bulgarien mit zwei Geisterspielen bestraft

NYON (dpa) - Die UEFA hat den bulgarischen Fußball-Verband nach den rassistischen Ausfällen der Fans in der EM-Qualifikation hart bestraft. Die Kontroll-, Ethik- und Disziplinarkammer des Europäischen Fußball-Verbandes verhängte nach den Vorkommnissen beim 0:6 der Bulgaren gegen England eine Sperre von zwei Geisterspielen und eine Geldstrafe von insgesamt 85.000 Euro. Wie die UEFA am Dienstag mitteilte, wurde das zweite Spiel unter Zuschauerausschluss zur zweijährigen Bewährung ausgesetzt. Am 14. Oktober waren in Sofia die englischen Profis massiv rassistisch beleidigt worden. Im Stadion waren Affenlaute zu hören und bulgarische Fans zeigten den Hitlergruß.

Wechsel nach Spanien? Kryptische Instagram-Botschaft von Ibrahimovic

STOCKHOLM (dpa) - Schwedens Fußballstar Zlatan Ibrahimovic hat die Spekulationen um einen möglichen Wechsel zurück nach Europa mit einer kryptischen Instagram-Botschaft angeheizt. «Hola España, wisst ihr was? Ich komme zurück!», sagte der 38 Jahre alte Stürmer am Dienstag in einer kurzen Videosequenz auf seiner Instagram-Seite. Ob er damit auf einen Wechsel zu einem spanischen Club anspielte, blieb zunächst völlig unklar. In der Vergangenheit hat sich der Schwede immer wieder geheimnisvoll in den sozialen Medien geäußert - manchmal bloß zu Werbezwecken für einen seiner Sponsoren.

Im Alter von 26: Siewert zur neuen Handball-Saison Trainer der Füchse

BERLIN (dpa) - Jaron Siewert wird im Alter von erst 26 Jahren zur kommenden Saison neuer Coach beim Handball-Bundesligisten Füchse Berlin. Das große Trainertalent werde im Sommer den bisherigen Trainer Velimir Petkovic ablösen, teilte der Hauptstadtclub am Dienstag mit. Der derzeit 25 Jahre alte Siewert trainiert aktuell den Zweitliga-Spitzenreiter Tusem Essen und kommt aus der Füchse-Nachwuchsakademie. In Berlin erhält er einen Zweijahresvertrag.

Struff überrascht in Paris - Sieg gegen Titelverteidiger Chatschanow

PARIS (dpa) - Jan-Lennard Struff hat beim Tennis-Turnier in Paris überraschend das Achtelfinale erreicht. Der Davis-Cup-Profi aus Warstein setzte sich am Dienstag gegen Titelverteidiger Karen Chatschanow aus Russland mit 7:6 (7:5), 3:6, 7:5 durch. Mit einem spektakulären Schmetterball machte der 29-Jährige nach genau zwei Stunden das Weiterkommen perfekt.

Windsurf-Star Köster trotz Auftakt-Patzer vor WM-Titel

Maui/Hawaii (dpa/lno) - Windsurf-Star Philip Köster darf trotz eines Patzers beim Saisonabschluss vor Hawaii auf seinen fünften WM-Titel hoffen. Der 25-Jährige war beim Weltcup-Finale in der Königsdisziplin Waveriding in der Hinrunde schon nach seiner dritten Begegnung ausgeschieden. Da die härtesten Konkurrenten aber nicht viel besser abschnitten und die notwendige vollständige Austragung der Rückrunde am Dienstag aufgrund ungünstiger Wetterprognosen fraglich ist, hat Köster gute Chancen, seine Führung in der Gesamtwertung erfolgreich zu verteidigen. Die Rückrunde muss bis Donnerstag absolviert sein.

Schulterverletzung: Japanerin Osaka zieht beim WTA Finale zurück

SHENZEN (dpa) - Die japanische Tennisspielerin Naomi Osaka kann das WTA-Finale im chinesischen Shenzen nicht fortsetzen. Die Nummer drei der Weltrangliste, die am Dienstag gegen die Australierin Ashley Barty spielen sollte, leidet an einer Schulterverletzung. Osaka wird nun durch die Niederländerin Kiki Bertens ersetzt. Bertens sorgte am Dienstag mit dem 3:6, 6:3, 6:4 gegen die Australierin Ashleigh Barty dann für eine Überraschung.