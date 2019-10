Von: Redaktion DER FARANG | 29.10.19

Sandhausen und Wehen Wiesbaden beenden schwaches Spiel torlos

SANDHAUSEN (dpa) - In einem trostlosen Montagsspiel der 2. Fußball-Bundesliga hat der SV Sandhausen einen großen Sprung in der Tabelle verpasst. Gegen den Tabellenletzten SV Wehen Wiesbaden kam der SVS am Montagabend nicht über ein 0:0 hinaus und blieb damit auch im sechsten Spiel in Serie sieglos. Den 5695 Zuschauern im Stadion am Hardtwald boten sich während der gesamten Spielzeit lediglich zwei kleine Höhepunkte. Die Hessen bleiben nach dem Remis Tabellenletzter und hatten auch nicht davon profitieren können, dass Sandhausens Ivan Paurevic (63.) wegen wiederholten Foulspiels Gelb-Rot gesehen hatte.

Doping-Opfer-Hilfe stellt Strafantrag gegen Werner Franke

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Die Doping-Opfer-Hilfe (DOH) Berlin hat Strafantrag gegen den renommierten Anti-Doping-Kämpfer Werner Franke gestellt. Dies berichtet die «Frankfurter Allgemeine Zeitung» am Montag. Dem 79-jährigen emeritierten Professor für Mikrobiologie wird vom DOH-Vorsitzenden Michael Lehner Hausfriedensbruch und Körperverletzung vorgeworfen. Franke versuchte am 15. August zweimal, sich Zutritt zu einer Pressekonferenz der DOH in Berlin zu verschaffen. Dabei soll er Lehner tätlich angegriffen haben.

Gewalt auf Fußballplätzen: DFB-Vizepräsident fordert harte Strafen

BERLIN (dpa) - Nach der neuerlichen Gewalt gegen einen Fußball-Schiedsrichter hat DFB-Vizepräsident Ronny Zimmermann harte Strafen gefordert. «Gegen jeden Täter muss konsequent gehandelt und im Schuldfall streng geurteilt werden», sagte Zimmermann in einem Interview auf der Homepage des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Montag. Da die Sportgerichtsbarkeit aber nicht über die Möglichkeiten von ordentlichen Gerichte verfüge, müssten körperliche Übergriffe in besonderem Ausmaß immer bei der Staatsanwaltschaft angezeigt werden.

Spaniens Fußballerinnen treten in unbefristeten Streik

MADRID (dpa) - Im Kampf um ein Mindestgehalt und einen Tarifvertrag treten die Fußballerinnen der ersten spanischen Liga am 16. November in einen unbefristeten Streik. Eine letzte Verhandlungsrunde mit Vertretern der Clubs sei am Montag trotz Vermittlung eines unparteiischen Schlichters ergebnislos beendet worden, teilte die Fußballer-Gewerkschaft AFE mit. Man habe die Forderungen heruntergeschraubt und zuletzt ein Mindestgehalt von nur noch 16.000 Euro statt 20.000 Euro brutto pro Jahr verlangt, sagte die Präsidentin des Frauenausschusses der AFE, María José López. Die Vereine hätten aber kein Entgegenkommen gezeigt.

Andonovski neuer Trainer von Frauenfußball-Weltmeister USA

NEW YORK (dpa) - Vlatko Andonovski ist neuer Nationaltrainer der US-Fußball-Frauen und tritt beim Weltmeister die Nachfolge der zurückgetretenen Jill Ellis an. Der 43 Jahre alte im mazedonischen Skopje geborene Andonovski wurde am Montag in New York bei einer Pressekonferenz vom amerikanischen Fußball-Verband präsentiert. Seine ersten Spiele als US-Coach stehen am 7. November in Columbus/Ohio gegen Schweden und drei Tage später in Jacksonville/Florida gegen Costa Rica an.

Auftaktsieg für Titelverteidigerin Switolina bei WTA Finals

SHENZHEN (dpa) - Titelverteidigerin Jelina Switolina hat bei den WTA Finals ihre Auftaktpartie gewonnen. Die Ukrainerin setzte sich am Montag im chinesischen Shenzhen gegen die Tschechin Karolina Pliskova mit 7:6 (14:12), 6:4 durch. Einen erfolgreichen Start feierte auch Simona Halep. Die Rumänin rang im zweiten Spiel der Lila Gruppe US-Open-Siegerin Bianca Andreescu aus Kanada mit 3:6, 7:6 (8:6), 6:3 nieder. Angelique Kerber konnte sich im Einzel nicht für den Jahresabschluss der acht besten Tennisspielerinnen qualifizieren.

Grönefeld und Schuurs überraschen bei WTA Finals zum Auftakt

SHENZHEN (dpa) - Fed-Cup-Spielerin Anna-Lena Grönefeld hat mit ihrer niederländischen Doppelpartnerin Demi Schuurs einen erfolgreichen Start in die WTA Finals hingelegt. Grönefeld und Schuurs setzten sich am Montag im chinesischen Shenzhen in ihrem ersten Gruppenspiel gegen das an Nummer eins gesetzte Duo Elise Mertens aus Belgien und Aryna Sabalenka aus Weißrussland überraschend mit 7:5, 1:6, 10:7 durch und machten damit einen ersten Schritt in Richtung Halbfinale. Die gebürtige Nordhornerin spielt erst seit April dieses Jahres mit Schuurs zusammen.

Bayern in DFB-Pokal wieder ohne Martinez - Kovac: «Immer gefährlich»

MÜNCHEN (dpa) - Der FC Bayern muss auch im Zweitrundenspiel des DFB-Pokals beim VfL Bochum am Dienstag (20.00 Uhr) auf Javi Martinez verzichten. Der Spanier hatte dem Fußball-Rekordmeister schon beim 2:1 gegen Union Berlin wegen einer Muskelverhärtung nicht zur Verfügung gestanden. Neben Martinez und den länger verletzten Niklas Süle (Kreuzbandriss) sowie Lucas Hernandez (Knöchel-OP) seien alle Spieler fit, hieß es.

«Mirror»: Manchester United will Dortmunds Jadon Sancho

MANCHESTER (dpa) - Der englische Fußball-Rekordmeister Manchester United ist laut einem Bericht der Boulevardzeitung «Mirror» an einer Verpflichtung des Dortmunders Jadon Sancho interessiert. Man United sei «bereit, die Forderungen von Borussia Dortmund zu erfüllen, um Jadon Sancho zu verpflichten», hieß es in dem Bericht, in dem über eine Ablösesumme in Höhe von 100 Millionen Pfund (ca. 116 Millionen Euro) spekuliert wird. Der 19 Jahre alte Offensivspieler war 2017 vom United-Rivalen Manchester City nach Dortmund gewechselt.

Schalker Stambouli fällt wegen Bruch des Fußknochens länger aus

GELSENKIRCHEN (dpa) - Der FC Schalke 04 muss in den kommenden Wochen ohne Abwehrspieler Benjamin Stambouli auskommen. Der 29 Jahre alte Franzose zog sich beim 0:0 im Revierderby gegen Borussia Dortmund am vergangenen Samstag einen Bruch des Fußwurzelknochens am rechten Fuß zu. Je nach Heilungsverlauf bestehe die Chance, dass der Vizekapitän in diesem Jahr noch einmal zum Einsatz komme, teilte der Fußball-Bundesligist am Montag mit. Die Königsblauen müssen am Dienstag (20.45 Uhr/Sky) in der zweiten Runde des DFB-Pokals bei Arminia Bielefeld antreten.

Fortuna-Profi Karaman fällt mit Lungenentzündung aus

DÜSSELDORF (dpa) - Der türkische Fußball-Nationalspieler Kenan Karaman steht dem Bundesligisten Fortuna Düsseldorf bis auf Weiteres nicht zur Verfügung. Wie der Club am Montag mitteilte, hat sich der 25-Jährige, der bereits am Wochenende gegen den SC Paderborn nicht zur Verfügung stand, eine Lungenentzündung zugezogen.

Spieler und Trainer des FC Southampton spenden nach 0:9 ihr Gehalt

SOUTHAMPTON (dpa) - Nach der 0:9-Rekordniederlage des FC Southampton gegen Leicester City in der englischen Premier League wollen die Spieler und das Team um Trainer Ralph Hasenhüttl ihr Gehalt für einen wohltätigen Zweck stiften. Das kündigte der Club am Montag an. Das Geld soll der vereinseigenen Saints Foundation zugute kommen. Southampton war am Freitag im Heimspiel gegen die Foxes mit 0:9 untergegangen und stellte damit den Premier-League-Rekord von Ipswich Town ein, das 0:9 gegen Manchester United am 4. März 1995.

Nach Roter Karte: Franck Ribéry droht in der Serie A längere Sperre

FLORENZ (dpa) - Dem in dieser Saison vom FC Bayern München zum AC Florenz gewechselten Mittelfeldstar Franck Ribéry droht in Italien eine längere Sperre. Dies meldete die Nachrichtenagentur Ansa am Montag. Der Franzose hatte nach der 1:2-Heimniederlage gegen Lazio Rom am Sonntag einen Linienrichter geschubst und dafür Rot gesehen. Vorausgegangen waren heftige Proteste der Florentiner, gegen den aus ihrer Sicht irregulären Siegtreffer Ciro Immobiles kurz vor Schluss. Ribéry soll auch verärgert gewesen sein, dass Cheftrainer Vincenzo Montella ihn eine Viertelstunde vor Spielende auswechselte.

Zeitung: HSV-Profi Jatta kein Thema mehr für deutsche U21-Auswahl

HAMBURG (dpa) - Fußball-Profi Bakery Jatta vom Hamburger SV wird laut Medienberichten nicht für die deutsche U 21-Auswahl spielen. Joti Chatzialexiou, der sportliche Leiter der DFB-Nationalteams, sagte dem «Hamburger Abendblatt» (Online) am Montag, dass eine Einbürgerung des 21 Jahre alten Zweitliga-Stürmers zu lange dauern würde und er daher nicht mehr für die U21 infrage komme. Vor zwei Monaten hatte U21-Trainer Stefan Kuntz erklärt, Jatta bei der Einbürgerung helfen und ihn von Einsätzen in der deutschen U21 überzeugen zu wollen. Da die Einbürgerung Monate brauchen würde, habe der DFB nun von dem Kuntz-Plan Abstand genommen.

Jan-Lennard Struff beim Tennis-Turnier in Paris in Runde zwei

PARIS (dpa) - Jan-Lennard Struff hat beim Tennis-Turnier in Paris die zweite Runde erreicht. Der Davis-Cup-Profi gewann am Montag bei der mit rund 5,8 Millionen Euro dotierten Veranstaltung seine erste Partie gegen den Japaner Yoshihito Nishioka nach hartem Kampf mit 4:6, 7:5, 6:2. Der 29 Jahre alte Warsteiner bekommt es nun mit dem russischen Titelverteidiger Karen Chatschanow zu tun. Die deutsche Nummer eins Alexander Zverev hat in Paris zum Auftakt ein Freilos. Er trifft in seinem Zweitrundenmatch auf den Spanier Fernando Verdasco.

Basketball-Profi Kleber und Dallas kassieren erste Saisonpleite

DALLAS (dpa) - Die Dallas Mavericks haben in der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA die erste Saisonniederlage kassiert. Die Texaner unterlagen am Sonntag (Ortszeit) vor heimischer Kulisse gegen die Portland Trail Blazers knapp 119:121 (71:51). Der Würzburger Maxi Kleber erzielte 14 Punkte und holte sechs Rebounds.

Nach Sieg in Basel: Roger Federer sagt für Tennis-Turnier in Paris ab

PARIS (dpa) - Roger Federer wird beim Tennis-Turnier in Paris-Bercy in dieser Woche nicht an den Start gehen. Einen Tag nach seinem zehnten Titel bei der Heim-Veranstaltung in Basel sagte der Schweizer am Montag für die mit rund 5,8 Millionen Euro dotierte Veranstaltung in der französischen Hauptstadt ab. «Ich muss mich ein bisschen schonen, weil ich noch so lange wie möglich auf der ATP Tour spielen will», begründete der 38-Jährige. Federer will nun Kraft für die ATP Finals in London tanken, die am 10. November beginnen.

Ex-Nationalspieler Odonkor wechselt zu Bezirksligist Wilhelmshaven

WILHELMSHAVEN (dpa) - Ex-Nationalspieler David Odonkor feiert ein überraschendes Comeback in der Bezirksliga. Der 35-Jährige wechselt zum Siebtligisten SV Wilhelmshaven, wie der Club aus Niedersachsen bekanntgab. Odonkor spielte in der Bundesliga für Borussia Dortmund und kam insgesamt 16 Mal in der deutschen Nationalmannschaft zum Einsatz. Wegen einer Knieverletzung hatte er seine Karriere eigentlich bereits beendet.