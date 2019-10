Von: Redaktion DER FARANG | 27.10.19

Rugby-WM: Südafrika im Finale gegen England - 19:16-Sieg gegen Wales

YOKOHAMA (dpa) - Südafrika hat zum dritten Mal das Finale der Rugby-Weltmeisterschaft erreicht. Die Springboks setzten sich am Sonntag im zweiten Halbfinale in Yokohama gegen Wales mit 19:16 (9:6) durch und treffen nun am kommenden Samstag im Endspiel auf England. Die Engländer hatten tags zuvor im ersten Semifinale Titelverteidiger Neuseeland mit 19:7 (10:0) demontiert. Die All Blacks und Wales spielen nun am Freitag in Tokio um Rang drei.

Nürnberg verpasst Heimsieg - St. Pauli verliert 0:1 in Heidenheim

DÜSSELDORF (dpa) - Durch einen späten Gegentreffer hat der 1. FC Nürnberg einen möglichen Heimsieg seit langer Zeit doch noch verspielt. Die Partie gegen Jahn Regensburg endete am Sonntag 1:1 (1:0), weil Jan-Marc Schneider in der Nachspielzeit (90.+4 Minuten) noch für die Gäste traf. Zuvor hatte Hanno Behrens (38. Minute) den Franken per Kopfballtor die Führung beschert. Auch der FC St. Pauli konnte seine Negativserie nicht beenden: In Heidenheim blieben die Hanseaten auch im sechsten Anlauf punktlos und verlor mit 0:1 (0:0). Das dritte Sonntagsspiel zwischen dem VfL Osnabrück und Greuther Fürth endete 0:0.

Herthas Boyata droht Ausfall wegen Leistenproblemen

BERLIN (dpa) - Fußball-Bundesligist Hertha BSC droht vor der wichtigen Woche mit dem Pokalspiel gegen Dynamo Dresden und dem Bundesliga-Stadtduell mit dem 1. FC Union der Ausfall von Innenverteidiger Dedryck Boyata. Der 28 Jahre alte Belgier werde sich am Montag wegen Leistenproblemen einer MRT-Untersuchung unterziehen, sagte Coach Ante Covic am Sonntag. Boyata war bei der 2:3-Niederlage gegen die TSG 1899 Hoffenheim in der 64. Minute ausgewechselt worden.

Pinturault gewinnt Riesenslalom von Sölden - Deutsche weit zurück

SÖLDEN (dpa) - Favorit Alexis Pinturault hat den ersten Weltcup der neuen alpinen Ski-Saison souverän gewonnen. Der Franzose verwies am Sonntag im Riesenslalom von Sölden seinen Landsmann Mathieu Faivre (+0,54 Sekunden) und Zan Kranjec aus Slowenien (+0,63) deutlich auf die weiteren Plätze. Die deutschen Starter verpatzten den Auftakt in den Winter: Stefan Luitz landete mit 1,83 Sekunden Rückstand nur auf dem 16. Rang. Alexander Schmid kam nicht über Platz 27 hinaus (+3,00). Fritz Dopfer und Bastian Meisen waren nicht im Finale.

Katharina Steinruck knackt beim Frankfurt-Marathon Olympia-Norm

FRANKFURT/M. (dpa) - Katharina Steinruck hat beim 38. Frankfurt-Marathon die Olympia-Norm geknackt. Die 30-Jährige kam am Sonntag nach 2:27:26 Stunden als Zehnte und mit persönlicher Bestzeit ins Ziel. Steinruck blieb damit unter der für Tokio 2020 geforderten Norm von 2:29:30 Stunden. Die Kenianerin Valary Aiyabei gewann bei den Frauen mit dem Streckenrekord von 2:19:10 Stunden. Bei den Männern siegte der Äthiopier Fikre Tefera in 2:07:08 Stunden.

Tennis-Doppel Krawietz/Mies für ATP Finals qualifiziert

LONDON (dpa) - Das Tennis-Doppel Kevin Krawietz und Andreas Mies hat sich erstmals für die ATP Finals in London qualifiziert. Die French-Open-Sieger profitierten von den Ergebnissen in Wien, wie die Spielerorganisation ATP mitteilte. Der Saisonabschluss der acht besten Doppel-Paarungen des Jahres wird gleichzeitig mit den ATP Einzel-Finals vom 10. bis 17. November in London ausgetragen. Krawietz und Mies hatten in diesem Jahr überraschend bei den French Open triumphiert und kamen bei den US Open bis ins Halbfinale.

Dalla Porta neuer Moto3-Weltmeister - Schrötter Elfter in Moto2

PHILLIP ISLAND (dpa) - Motorrad-Pilot Lorenzo Dalla Porta ist neuer Weltmeister der Moto3-Kategorie. Der Italiener holte am Sonntag mit dem Sieg beim Australien-Grand-Prix auf Phillip Island vorzeitig das Championat. In der Moto2-Kategorie wurde Marcel Schrötter seinem Ruf als derzeit bester Deutscher in der Motorrad-WM als Elfter erneut gerecht. Das MotoGP-Rennen gewann Weltmeister Marc Marquez aus Spanien vor dem Briten Cal Crutchlow und Lokalmatador Jack Miller.

Golfstar Woods vor historischem Sieg: 82. PGA-Titel zum Greifen nah

CHIBA (dpa) - Tiger Woods ist auf bestem Wege, erneut Golf-Geschichte zu schreiben. Der 43 Jahre alte Superstar aus den USA steht bei der ZOZO Championship im japanischen Chiba kurz vor seinem 82. Turniersieg auf der PGA-Tour. Mit diesem Erfolg würde der Kalifornier den 54 Jahre alten Rekord von US-Legende Sam Snead einzustellen. Beim Premieren-Turnier der PGA-Tour in Japan hat Woods sieben Löcher vor Schluss drei Schläge Vorsprung auf den zweitplatzierten Hideki Matsuyama aus Japan. Die Finalrunde musste am Sonntag wegen Dunkelheit abgebrochen werden und wird nun am Montag beendet.

Wagners und Bongas Wizards geben in der NBA Vorsprung aus der Hand

SAN ANTONIO (dpa) - Die deutschen Basketball-Spieler Isaac Bonga und Moritz Wagner haben mit den Washington Wizards ihre zweite Saisonniederlage in der nordamerikanischen Profiliga NBA einstecken müssen. Die Hauptstädter unterlagen am Samstagabend (Ortszeit) mit 122:124 (60:60) bei den San Antonio Spurs.

NHL: Kahun bringt Penguins mit seinem ersten Saisontor auf Kurs

DALLAS (dpa) - Eishockey-Nationalspieler Dominik Kahun hat beim Sieg der Pittsburgh Penguins seinen ersten Saisontreffer in der nordamerikanischen Profiliga NHL erzielt. Der Olympia-Zweite traf am Samstagabend (Ortszeit) beim 3:0-Auswärtssieg bei den Dallas Stars zum 1:0 (48. Minute). Beim Duell zwischen den Colorado Avalanche und den Anaheim Ducks blieb das deutsche Duell zwischen Philipp Grubauer und Korbinian Holzer aus. Bei der 2:5-Heimpleite der Avalanche musste Torhüter Grubauer Pavel Francouz den Vortritt lassen. Holzer stand knapp 18 Minuten auf dem Eis und schoss zweimal aufs Tor.

Ott Tänak holt erstmals Rallye-Weltmeisterschaft nach Estland

SALOU (dpa) - Der Este Ott Tänak hat die lange Siegesserie der französischen Automobil-Sportler bei Rallye-Weltmeisterschaften beendet. Der 32 Jahre alte Toyota-Pilot wurde am Sonntag bei der Katalonien-Rallye Zweiter hinter dem Belgier Thierry Neuville und ist damit schon vor dem Schlussrennen Mitte November im australischen Coffs Harbour nicht mehr von der Spitze der Gesamtwertung zu verdrängen.