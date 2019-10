Von: Redaktion DER FARANG | 26.10.19





Rebensburg startet mit Enttäuschung - Sensationssieg durch Robinson

SÖLDEN (dpa) - Skirennfahrerin Viktoria Rebensburg hat beim Saisonstart in Sölden nur den 13. Platz belegt und einen Podestplatz deutlich verpasst. Der 30-Jährigen vom SC Kreuth fehlten beim ersten Riesenslalom des Alpin-Winters am Samstag auf dem Rettenbachgletscher 1,73 Sekunden auf Überraschungssiegerin Alice Robinson. Die erst 17-jährige Neuseeländerin setzte sich mit 0,06 Sekunden vor der nach dem ersten Durchgang führenden Olympiasiegerin Mikaela Shiffrin aus den USA durch. Dritte wurde Tessa Worley aus Frankreich. Lena Dürr wurde 18. Marlene Schmotz verpasste das Finale der besten 30.

HSV besiegt Verfolger Stuttgart eindrucksvoll und baut Führung aus

HAMBURG (dpa) - Der Hamburger SV hat seine Spitzenposition in der 2. Fußball-Bundesliga eindrucksvoll untermauert. Die Hanseaten setzten sich am Samstag in einem hochklassigen Top-Duell gegen Verfolger VfB Stuttgart überraschend klar 6:2 (3:1) durch. Sonny Kittel (14./Foulelfmeter, 36.), Bakery Jatta (24.), Gonzalo Castro (56./Eigentor), Martin Harnik (76.) und Adrian Fein (90.+1) sorgten vor 57.000 Zuschauern für den fünften HSV-Heimsieg in Serie. Nicolas Gonzalez' (33.) und Silas Wamangitukas Tore (63.) reichten bei weitem nicht, um die dritte Pleite nacheinander für die nun vier Punkte hinter dem HSV liegenden Schwaben zu verhindern.

Bielefeld rückt auf Platz zwei vor - Hannover 96 nur 3:3

DRESDEN (dpa) - Arminia Bielefeld ist in der 2. Fußball-Bundesliga auf den zweiten Platz vorgerückt. Die Mannschaft von Trainer Uwe Neuhaus verbuchte am Samstag einen 1:0 (0:0)-Erfolg bei Dynamo Dresden und ist mit insgesamt fünf Siegen und einem Remis in der Fremde nach elf Spieltagen das beste Auswärtsteam der Liga. Vor 26.000 Zuschauern erzielte Andreas Voglsammer (63.) das Siegtor, durch das Bielefeld die Situation des Vorletzten aus Dresden verschärfte. Bundesliga-Absteiger Hannover 96 bleibt nach dem 3:3 (2:1) beim Aufsteiger Karlsruher SC im grauen Mittelmaß. Die Niedersachsen belegen mit 13 Punkten vorerst nur Rang 13.

Rugby-WM: England entzaubert Neuseeland und zieht ins WM-Finale ein

YOKOHAMA (dpa) - England steht im Finale der Rugby-Weltmeisterschaft. Im hochklassigen Halbfinale am Samstag in Yokohama setzte sich England gegen Titelverteidiger und Favorit Neuseeland überraschend deutlich mit 19:7 (10:0) durch und darf weiter auf den zweiten WM-Titel nach 2003 hoffen. Mit der ersten Niederlage bei einer WM gegen England überhaupt zerschlugen sich zugleich die Hoffnungen der All Blacks, als erstes Team der Rugby-Geschichte zum dritten Mal nacheinander Weltmeister zu werden. Englands Finalgegner wird am Sonntag im zweiten Halbfinale zwischen Südafrika und Wales ermittelt. Das Finale steigt am 2. November.

Bayern-Sportdirektor Salihamidzic: Keine Anfragen für Thomas Müller

MÜNCHEN (dpa) - Laut Bayern Münchens Sportdirektor Hasan Salihamidzic gibt es bislang «überhaupt» keine Anfragen für den 2014er Weltmeister Thomas Müller. «Das ist ein Roman, den ihr die ganze Zeit schreibt», sagte der 42-Jährige vor dem Bundesliga-Spiel des deutschen Fußball-Rekordmeisters am Samstag gegen Aufsteiger Union Berlin im Sky-Interview. «Wir haben zwei Langzeitverletzte und Sie versuchen, uns einzureden, dass wir irgendjemanden abgeben.» Von einem Wechsel von Müller im Winter sei «überhaupt keine Rede». Die Spekulationen über einen Abschied des Münchner Publikumslieblings waren aufgekommen, nachdem der 30-Jährige von Trainer Niko Kovac mehrfach nicht berücksichtigt worden war.

Manchester City bleibt an Liverpool dran: 3:0 gegen Aston Villa

BERLIN (dpa) - Im Kampf um die englische Fußball-Meisterschaft hat Titelverteidiger Manchester City den Rückstand auf Spitzenreiter FC Liverpool auf drei Punkte verkürzt. Der Double-Gewinner setzte sich am Samstag gegen Aufsteiger Aston Villa mit 3:0 (0:0) durch und feierte am 10. Spieltag der Premier League den siebten Saisonsieg. Champions-League-Sieger Liverpool mit Trainer Jürgen Klopp (25 Punkte) kann mit einem Erfolg am Sonntag zu Hause gegen Tottenham Hotspur aber wieder auf sechs Zähler davonziehen. Für City trafen Raheem Sterling (46. Minute), der Ex-Wolfsburger Kevin De Bruyne (65.) und der deutsche Nationalspieler Ilkay Gündogan (70.).

Nach Festnahmen in Rom: Gladbach-Mitarbeiter und Fans auf freiem Fuß

MÖNCHENGLADBACH (dpa) - Die vier nach dem Europa-League-Spiel des Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach bei der AS Rom festgenommenen Deutschen sind wieder auf freiem Fuß. Ein Clubmitarbeiter des Bundesliga-Spitzenreiters sowie drei Fans seien noch am Freitag entlassen worden, teilte Borussia-Sprecher Markus Aretz auf Anfrage der dpa mit. Die vier Personen seien zuvor einem Haftrichter vorgeführt worden.

Golfstar Tiger Woods bei PGA-Turnier in Japan weiter an der Spitze

CHIBA (dpa) - Golf-Superstar Tiger Woods hat seine Führung beim Premieren-Turnier der PGA-Tour in Japan verteidigt. Der 43 Jahre alte Kalifornier spielte am Samstag in Chiba erneut eine starke 64er-Runde und liegt mit insgesamt 128 Schlägen weiter an der Spitze der ZOZO Championship. Der 15-malige Major-Sieger aus den USA hat nach dem zweiten Tag zwei Schläge Vorsprung auf seinen Landsmann und US-Open-Champion Gary Woodland (130). Den dritten Rang teilen sich Japans Star Hideki Matsuyama und der US-Amerikaner Keegan Bradley (beide 132).