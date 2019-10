Von: Redaktion DER FARANG | 25.10.19

DFB-Vize Rainer Koch kandidiert für UEFA- und FIFA-Gremien

FRANKFURT/MAIN (dpa) - DFB-Vizepräsident Rainer Koch wird für Sitze im Exekutivkomitee der UEFA und im Rat des Weltverbandes FIFA kandidieren. Dies teilte der Deutsche Fußball-Bund am Freitag nach einer Präsidiumssitzung in Frankfurt/Main mit. Nach dem unrühmlichen Abgang von Ex-Verbandsboss Reinhard Grindel will der größte Sportfachverband der Welt damit wieder in diesen internationalen Gremien vertreten sein. Die Lösung hatte sich zuletzt schon beim DFB-Bundestag abgezeichnet, da der neue DFB-Präsident Fritz Keller keine Ambitionen in dieser Hinsicht hegt. Koch stellt sich beim UEFA-Kongress am 3. März 2020 in Amsterdam zur Wahl.

Kovac setzt wieder auf Boateng und bringt DFB-Comeback ins Gespräch

MÜNCHEN (dpa) - Trainer Niko Kovac setzt nach den Ausfällen von Nationalspieler Niklas Süle und nun auch Weltmeister Lucas Hernández im Abwehrzentrum des FC Bayern München wieder auf Jérôme Boateng. «Jérôme ist wieder gefragt», sagte Kovac vor dem Heimspiel in der Fußball-Bundesliga an diesem Samstag (15.30 Uhr) gegen Union Berlin. Der 31 Jahre alte Boateng habe im vergangenen Jahrzehnt bewiesen, «dass er ein qualitativ sehr guter Spieler ist», erklärte Kovac. Der Bayern-Coach brachte den Weltmeister von 2014 nach dem langfristigen Ausfall von Abwehrchef Süle indirekt sogar nochmal für eine mögliche Rückkehr in die deutsche Nationalmannschaft ins Gespräch.

Schalke mit Bestbesetzung ins Derby: «Alle Profis einsatzfähig»

GELSENKICHEN (dpa) - Der FC Schalke 04 kann im Revierderby am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Borussia Dortmund personell aus dem Vollen schöpfen. «Im Prinzip sind alle Profis einsatzfähig», sagte Trainer David Wagner am Freitag. Einziger Wackelkandidat beim Fußball-Bundesligisten ist Mittelfeldspieler Weston McKennie, der zuletzt über muskuläre Probleme geklagt hatte. «Bei ihm werden wir schauen, wie es heute im Abschlusstraining geht», meinte Wagner. Der zuletzt angeschlagene deutsche Nationalspieler Suat Serdar ist nach überstandenen Adduktorenproblemen wieder fit.

Fünfjahreswertung: Bundesliga baut Vorsprung auf Italien aus

BERLIN (dpa) - Die Bundesliga-Clubs haben in der Fünfjahreswertung der UEFA den dritten Rang gefestigt. Durch die Siege des FC Bayern München gegen Olympiakos Piräus (3:2) und RB Leipzig gegen Zenit St. Petersburg (2:1) in der Champions League sowie Eintracht Frankfurt gegen Standard Lüttich (2:1) in der Europa League wurde der Vorsprung auf Italien auf nun 1,13 Punkte ausgebaut. Angeführt wird das Ranking unverändert von Spanien (90,855 Punkte) vor England (79,605). Durch die Wertung wird die Anzahl der Europacup-Starter jeder Liga für die kommende Spielzeit ermittelt.

Mönchengladbach kritisiert Verhalten von Polizei und Fans in Rom

MÖNCHENGLADBACH (dpa) - Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach hat nach dem Europa-League-Spiel in Rom das Vorgehen der italienischen Sicherheitskräfte ebenso wie das Verhalten einiger Fans scharf kritisiert. «Es geht nicht, dass unbeteiligte Menschen, darunter Frauen und Kinder, nicht so behandelt werden, wie Menschen behandelt werden sollen», erklärte Borussia-Sportdirektor Max Eberl am Freitag in Mönchengladbach. Nach Angaben des Gladbacher Vereins hat die italienische Polizei beim Vorgehen gegen das Abbrennen von Pyrotechnik im Gäste-Fanblock des Olympiastadions am Donnerstagabend auch unbeteiligte Zuschauer drangsaliert und ist dabei rücksichtslos vorgegangen.

UEFA sperrt Emre Can für ein Spiel - November-Einsatz möglich

NYON (dpa) - Fußball-Nationalspieler Emre Can ist nach seiner Roten Karte in der EM-Qualifikationspartie in Estland (3:0) nur mit der Mindestsperre von einem Spiel belegt worden. Das teilte die UEFA am Freitag mit. Bundestrainer Joachim Löw muss somit nur im kommenden Länderspiel gegen Weißrussland am 16. November in Mönchengladbach auf den Profi von Juventus Turin verzichten. Im abschließenden EM-Qualifikationsspiel gegen Nordirland am 19. November in seiner Heimatstadt Frankfurt ist der 25-Jährige wieder spielberechtigt.

IOC hält an Plan zur Verlegung von Marathon bei Olympia 2020 fest

TOKIO (dpa) - Die geplante Verlegung der Marathon- und Geherwettbewerbe sorgt für Spannungen zwischen dem Internationalen Olympischen Komitee und der Stadtverwaltung von Tokio. Das IOC will sein Vorhaben, die Straßenkonkurrenzen bei den Sommerspielen 2020 wegen der extremen Sommerhitze in Tokio ins nördliche Sapporo auszulagern, nicht aufgeben. Das machte der Vorsitzende der IOC-Koordinierungskommission, John Coates, am Freitag nach einem Treffen mit Tokios Gouverneurin Yuriko Koike deutlich, wie japanische Medien berichteten. Sie wolle beim Treffen der IOC-Kommission vom 30. Oktober bis 1. November in Tokio dafür werben, dass die Hauptstadt der bessere Standort sei.

Ibrahimovic scheitert mit LA Galaxy im Playoff-Viertelfinale

LOS ANGELES (dpa) - Der schwedische Fußball-Star Zlatan Ibrahimovic hat in seinem möglicherweise letzten Spiel für LA Galaxy den Einzug ins Playoff-Halbfinale der nordamerikanischen Major League Soccer verpasst. Das Team verlor am Donnerstag (Ortszeit) im Viertelfinale gegen den Stadtrivalen Los Angeles FC mit 3:5 (1:2). Der 38 Jahre alte Ibrahimovic (55. Minute) erzielte das 2:2. LAFC-Profi Carlos Vela (16./40.) überzeugte mit zwei Toren. Im Halbfinale am kommenden Dienstag kommt es zum Duell zwischen LAFC und den Seattle Sounders.

Draisaitl schießt Edmonton zum Overtime-Sieg gegen Washington

EDMONTON (dpa) - Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers in der nordamerikanischen NHL nach zuletzt zwei Pleiten in Folge einen Sieg gefeiert. Die Kanadier konnten sich am Donnerstag (Ortszeit) in eigener Halle mit 4:3 (1:0, 0:3, 2:0, 1:0) nach Verlängerung gegen die Washington Capitals durchsetzen. Der 23 Jahre alte Draisaitl sorgte nach 1:18 Minuten für die Entscheidung in der Overtime. Zuvor hatte er bereits zum 2:3 getroffen.