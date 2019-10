Von: Redaktion DER FARANG | 24.10.19

Skirennfahrer Ferstl mit Handverletzung - Saisonstart nicht in Gefahr

SÖLDEN (dpa) - Der deutsche Skirennfahrer Josef Ferstl hat sich eine Verletzung an der Hand zugezogen und muss einige Zeit pausieren. Der 30-Jährige krachte bei einer Riesenslalom-Trainingseinheit in Sölden gegen ein Tor und zog sich eine kleine, knöcherne Absprengung am äußeren linken Handgelenk zu, wie der Deutsche Skiverband am Donnerstag mitteilte. Sein Saisonstart Ende November sei nicht in Gefahr. Der Super-G-Sieger von Kitzbühel wird nicht operiert, muss das Gelenk aber einige Tage ruhigstellen.

«Kicker»: Inter Mailand will Bayern-Profi Müller im Winter

MÜNCHEN (dpa) - Die Spekulationen um die Zukunft von Thomas Müller beim FC Bayern gehen weiter. Der italienische Fußball-Traditionsclub Inter Mailand will ihn nach einem Bericht des «Kicker» noch in dieser Saison verpflichten. Das Fachblatt schrieb am Donnerstag, dass der Champions-League-Teilnehmer «sein Interesse intensiviert. Und zwar für einen Wechsel im Winter». Der Tabellenzweite der Serie A wollte den ehemaligen Nationalspieler offenbar schon im Sommer nach Italien lotsen. Ein Inter-Sprecher erklärte: «Wir kommentieren Transfer-Nachrichten nie.» Der englische Rekordmeister würde den Weltmeister von 2014 laut «Sport Bild» gerne im Winter verpflichten.

Bericht: Sieger der Champions League und Europa League bei Club-WM

SHANGHAI (dpa) - Die Bundesliga-Clubs sind bei der Premiere der neuen Club-WM 2021 in China möglicherweise nur Zuschauer. Wie die amerikanische Nachrichtenagentur AP berichtet, sollen die acht europäischen Startplätze an die Sieger der Champions League und Europa League der Jahre 2018 bis 2021 vergeben werden. Demnach müssten auch Bayern München und Borussia Dortmund in dieser oder der kommenden Saison einen der beiden Europapokalwettbewerbe gewinnen, um sicher bei dem reformierten Wettbewerb mit insgesamt 24 Teams dabei zu sein. Die FIFA und die UEFA haben den Qualifikationsmodus allerdings noch nicht offiziell bestätigt.

Reformierte Club-WM findet 2021 in China statt

SHANGHAI (dpa) - Die Premiere der reformierten Club-WM mit 24 Mannschaften findet 2021 in China statt. Das entschied das Council des Fußball-Weltverbandes FIFA auf der Sitzung am Donnerstag in Shanghai. Das Turnier, das in diesem Jahr mit sieben Teams im Dezember in Katar ausgetragen wird, war im vergangenen März gegen den Widerstand aus Europa reformiert worden. FIFA-Präsident Gianni Infantino sprach nach dem einstimmigen Beschluss von einer «historischen Entscheidung». Die Club-WM 2021 wird den Confed Cup ersetzen, der im Jahr vor der Winter-WM 2022 in Katar aufgrund der enormen Hitze am Persischen Golf ohnehin nicht im Sommer hätte stattfinden können. Geplant ist eine Ausrichtung alle vier Jahre.

Gelb-Sperren für Trainer ab sofort auch in 3. Liga und im DFB-Pokal

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Fußballtrainer müssen von sofort an auch in der 3. Liga und im DFB-Pokal Sperren fürchten. Diese neuen Bestimmungen nach den Beschlüssen des DFB-Bundestages vom September teilte der DFB am Donnerstag mit. Demnach werden ein Trainer oder andere Funktionsträger eines Drittligisten nach ihrer jeweils vierten Gelben Karte für ein Meisterschaftsspiel gesperrt. Auch im DFB-Pokal, bei dem maximal sechs Partien pro Spielzeit zu absolvieren sind, wird erst nach der vierten Gelben Karte gesperrt. Die Regelung tritt erst ab dem 22. Oktober in Kraft, der bisherige Saisonverlauf gilt nicht rückwirkend.

Ole Werner zum Cheftrainer von Holstein Kiel befördert

KIEL (dpa) - Interimstrainer Ole Werner ist zum Chefcoach von Holstein Kiel befördert worden. Das teilte der Fußball-Zweitligist am Donnerstag einen Tag vor dem Heimspiel am Freitagabend (18.30 Uhr/Sky) gegen den VfL Bochum mit. «Er hat in den vergangenen Wochen durch seine akribische Arbeit mit der Mannschaft bewiesen, dass er der richtige Mann für die aktuelle Situation und die Ziele des Vereins ist», sagte Sportchef Uwe Stöver. Werner hatte das Amt Mitte September übergangsweise von dem nach nur wenigen Monaten beurlaubten André Schubert übernommen.

FIFA investiert eine Milliarde Dollar in den Frauenfußball

SHANGHAI (dpa) - Der Fußball-Weltverband FIFA investiert in den kommenden vier Jahren eine Milliarde Dollar in den Frauenfußball. Das teilte FIFA-Präsident Gianni Infantino nach einer Sitzung des Councils am Donnerstag in Shanghai mit. Damit verdoppelt die FIFA das Budget.

Golfstar Woods nach Tag eins bei PGA-Turnier in Japan an der Spitze

CHIBA (dpa) - US-Golfstar Tiger Woods ist überragend in das Premieren-Turnier der PGA-Tour in Japan gestartet. Der 43 Jahre alte Kalifornier übernahm am Donnerstag bei der ZOZO Championship in Chiba gemeinsam mit seinem Landsmann Gary Woodland (beide 64 Schläge) die Führung nach dem ersten Tag. Die mit 9,5 Millionen Dollar dotierte Veranstaltung im Accordia Golf Narashino Country Club ist das erste Turnier in der Geschichte der US-Tour auf japanischem Boden.

World Series: Außenseiter Washington feiert zweiten Sieg

HOUSTON (dpa) - Die Washington Nationals haben in der Finalserie der nordamerikanischen Baseball-Liga MLB den zweiten Sieg im zweiten Spiel gefeiert. Das Team aus der US-Hauptstadt gewann am Mittwoch (Ortszeit) Spiel zwei der diesjährigen World Series gegen die favorisierten Houston Astros klar 12:3. Spiel drei der Best-of-Seven-Serie ist für Freitag in Washington angesetzt.