Von: Redaktion DER FARANG | 23.10.19

Fußball-EM 2024 bei Telekom - Free-TV-Partner gesucht

MÜNCHEN (dpa) - Die Fußball-EM 2024 wird in Deutschland von der Telekom übertragen. Das Unternehmen sicherte sich die Rechte für das Heim-Turnier in knapp fünf Jahren, wie am Mittwoch in München bekanntgegeben wurde. Damit erhielten ARD und ZDF erstmals nicht mehr den Zuschlag für die TV-Rechte zum Kontinental-Turnier. Sie haben aber ebenso wie private Fernsehsender die Chance, von der Telekom Sublizenzen zu erwerben und damit doch noch Livebilder von dem Turnier in Deutschland zu zeigen.

ARD, ZDF und RTL für Gespräche offen

MAINZ (dpa) - Die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender ARD und ZDF hoffen weiter darauf, die Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland übertragen zu dürfen. «Wir sind weiterhin bereit, zu wirtschaftlich und programmlich akzeptablen Bedingungen Übertragungsrechte am Turnier zu erwerben, um der EM 2024 ihrer gesellschaftlichen Bedeutung entsprechend die größtmögliche Verbreitung in Deutschland zu geben», sagte der ARD-Vorsitzende Ulrich Wilhelm am Mittwoch.

DOSB-Chef Hörmann zu deutschem Olympia-Anlauf: Auch mit Berlin reden

BERLIN (dpa) - Der Deutsche Olympische Sportbund will vor einem Entschluss über eine mögliche Olympia-Bewerbung der Rhein-Ruhr-Region auch mit den zuletzt gescheiterten Anwärtern aus Hamburg und Berlin sprechen. «Dass Berlin die Sporthauptstadt Deutschlands ist, kann niemand bezweifeln», sagte DOSB-Präsident Alfons Hörmann der Deutschen Presse-Agentur. «Berlin hat sich stets als wichtiger Partner des Sports bestätigt, aber auch hier gilt die Frage: Sind die Voraussetzungen - Stichwort Bevölkerungszustimmung, Stichwort konzeptioneller Ansatz, Infrastruktur und politisch Stabilität so gegeben, dass man sagen kann: Jawohl, Berlin kann einer der Kandidaten sein.»

Bayern-Profi Hernández fällt mit Innenbandverletzung im Knöchel aus

PIRÄUS (dpa) - Der FC Bayern muss für einige Zeit auf Lucas Hernández verzichten. Der französische Fußball-Weltmeister erlitt beim 3:2 in der Champions League bei Olympiakos Piräus eine Teilruptur des Innenbandes am rechten Sprunggelenk, wie die Münchner am Mittwoch bekanntgaben. Eine genaue Prognose über die Ausfallzeit gab der deutsche Rekordmeister nicht ab. Der 23-jährige Hernandez ist nach Niklas Süle (Kreuzbandriss) der zweite Ausfall in der Abwehr.

Insolventer Ex-Bundesligist Wattenscheid muss Spielbetrieb einstellen

BOCHUM (dpa) - Der insolvente frühere Fußball-Bundesligist SG Wattenscheid 09 muss den Spielbetrieb in der Regionalliga West einstellen. Die Hoffnung auf neue Geldgeber erfüllte sich nicht. Das teilte der Viertligist am Mittwoch mit. Immerhin gelang es, den Spiel- und Trainingsbetrieb der Jugendabteilung zu erhalten. Demnach bleibt der Verein bestehen. Ein neuer Vorstand kann nun ein Zukunftskonzept entwickeln. Wattenscheid 09 spielte Anfang der 1990er Jahre vier Spielzeiten in der Bundesliga.

Lärmschutz: SC Freiburg darf neues Stadion am Abend nicht nutzen

FREIBURG (dpa) - Der SC Freiburg darf in seinem neuen Stadion laut eines Beschlusses des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg aus Lärmschutzgründen keine Spiele nach 20.00 Uhr austragen. Zudem untersagte der VGH die Nutzung der sich derzeit im Bau befindlichen Fußball-Arena an Sonntagen zwischen 13.00 und 15.00 Uhr. Betroffen davon sind vier der derzeit gültigen Anstoßzeiten an Spieltagen der Fußball-Bundesliga (Freitag 20.30 Uhr, Samstag 18.30 Uhr, Sonntag 13.30 Uhr, Montag 20.30 Uhr). Der Beschluss des VGH datiert auf den 2. Oktober und wurde am Mittwoch kommuniziert.

Nach Unruhen in Katalonien: «Clásico» Barça-Real am 18. Dezember

MADRID (dpa) - Das Spitzenspiel der spanischen Fußball-Liga zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid wird am 18. Dezember nachgeholt. Das teilte der spanische Verband RFEF mit. Das ursprünglich für den 26. Oktober angesetzte Spiel war wegen der anhaltenden politischen und sozialen Unruhen in Katalonien nach den Gerichtsurteilen gegen neun Separatistenführer abgesagt worden. An dem Tag ist auch eine Großdemonstration geplant.

Biathlon-Olympiasieger Dahlmeierin studiert Sport in München

PLANEGG (dpa) - Biathlon-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier hat nach ihrem Karriereende in München mit einem Sport-Studium begonnen. «Mir war wichtig, etwas für den Kopf zu tun», sagte die 26-Jährige am Mittwoch auf einer Pressekonferenz in Planegg. Die siebenmalige Weltmeisterin hat sich deshalb an der Technischen Universität in München im Studiengang Sportwissenschaften eingeschrieben. «Es fällt mir da gar nicht so leicht, den ganzen Tag still zu sitzen», sagte sie. Außerdem hat die ehemalige Skijägerin aus Garmisch-Partenkirchen mit einer B-Trainerausbildung begonnen.

NHL: Draisaitls Edmonton Oilers verlieren gegen Minnesota

ST. PAUL (dpa) - Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers haben in der nordamerikanischen NHL die zweite Pleite in Folge kassiert. Die Kanadier mussten sich am Dienstag (Ortszeit) bei den Minnesota Wild mit 0:3 (0:3, 0:0, 0:0) geschlagen geben. Der 23 Jahre alte Draisaitl blieb ohne Scorer-Punkt. Minnesotas Eric Staal überzeugte mit zwei Toren und einem Assist beim Heimerfolg seines Teams. Verteidiger Korbinian Holzer und die Anaheim Ducks kamen bei den Nashville Predators mit 1:6 (0:2, 0:2, 1:2) unter die Räder. Der 31-jährige Münchener wartet weiter auf seinen ersten Scorer-Punkt der aktuellen Saison.