Von: Redaktion DER FARANG | 22.10.19

BVB ohne Kapitän Reus nach Mailand - Sancho wieder im Kader

MAILAND (dpa) - Borussia Dortmund muss das dritte Gruppenspiel in der Champions League bei Inter Mailand am Mittwoch (21.00 Uhr/Sky) ohne Marco Reus bestreiten. Der Kapitän des Fußball-Bundesligisten fehlte am Dienstag beim Abflug der Mannschaft in die lombardische Metropole. Er wird wegen der Nachwirkungen einer Grippe geschont. Trotz ähnlicher Beschwerden hatte er am Samstag im Bundesligaspiel gegen Mönchengladbach gespielt und für den 1:0-Siegtreffer gesorgt. Dagegen kehrt Jadon Sancho nach seiner Suspendierung in den Kader zurück.

Badstuber für zwei Ligaspiele des VfB Stuttgart gesperrt

FRANKFURT (dpa) - Holger Badstuber ist nach seinem Platzverweis und anschließender Schiedsrichter-Beschimpfung für zwei Meisterschaftsspiele des VfB Stuttgart gesperrt worden. Neben der obligatorischen Ein-Spiel-Sperre für die Gelb-Rote-Karte muss der Ex-Nationalspieler wegen unsportlichen Verhaltens eine weitere Partie in der 2. Fußball-Bundesliga aussetzen. Er wird den Schwaben damit am Samstag im Topspiel beim Hamburger SV sowie am 3. November gegen Dynamo Dresden fehlen. Im DFB-Pokalspiel beim HSV am nächsten Dienstag dürfte der 30-Jährige dagegen spielen. Badstuber muss außerdem eine Geldstrafe in Höhe von 8000 Euro zahlen.

Goldener Ball: Ter Stegen, Havertz und Marozsán nominiert

BERLIN (dpa) - Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen hat es als einziger Deutscher in die Endauswahl um den Goldenen Ball für den weltbesten Fußballer geschafft. Der 27 Jahre alte Keeper des spanischen Meisters FC Barcelona steht auf der Liste der 30 Nominierten der französischen Fachzeitschrift «France Football». Aus der Bundesliga ist nur Münchens Stürmer Robert Lewandowski vertreten. Derweil kann sich der Leverkusener Kai Havertz Hoffnungen auf die Auszeichnung als bester Nachwuchsspieler machen. Bei den Frauen steht Nationalspielerin Dzsenifer Marozsán (Lyon) auf der Shortlist.

Comeback von Ginter verschoben - Gladbach ohne Abwehrchef nach Rom

MÖNCHENGLADBACH (dpa) - Fußball-Nationalspieler Matthias Ginter muss sein Comeback beim Bundesliga-Tabellenführer Borussia Mönchengladbach verschieben. Der Abwehrchef, der seit zweieinhalb Wochen mit einer Schulterverletzung ausfällt, steht für das Europa- League-Spiel bei AS Rom am Donnerstag (18.55 Uhr/DAZN) noch nicht zur Verfügung. «Er wollte auch unbedingt dabei sein, doch seine Schulter ist noch nicht stabil genug. Daher kommt ein Einsatz am Donnerstag einfach noch zu früh», erklärte Trainer Marco Rose am Dienstag nach dem Training in einer Vereinsmitteilung.

Vertragsverlängerung perfekt: Hennings bleibt länger in Düsseldorf

DÜSSELDORF (dpa) - Fußball-Bundesligist Fortuna Düsseldorf setzt weiterhin auf Rouwen Hennings. Wie der Club am Dienstag mitteilte, wurde der Vertrag des Torjägers zunächst um ein Jahr verlängert und kann sich zudem per Option maximal um weitere zwei Jahre verlängern. Dafür muss der 32-Jährige auf eine bestimmte Anzahl an Spielen kommen. Hennings, der seit 2016 für Fortuna spielt, bestritt am vergangenen Wochenende sein 100. Ligaspiel für die Düsseldorfer und erzielte in dieser Zeit 34 Tore.

Ackermann siegt zum Abschluss der Guangxi-Rundfahrt

GUILIN (dpa) - Der deutsche Radprofi Pascal Ackermann hat zum Abschluss der Guangxi-Rundfahrt seinen zweiten Tagessieg in China geholt. Der 25-Jährige vom Team Bora-hansgrohe setzte sich am Dienstag auf der sechsten und letzten Etappe nach 168,3 Kilometern rund um Guilin im Sprint vor dem Kolumbianer Juan Sebastián Molano und Timo Roosen aus den Niederlanden durch. Der Berliner Rüdiger Selig wurde beim 13. Saisonerfolg seines TeamkollegenVierter. Den Gesamtsieg feierte der Spanier Enric Mas.

Schachweltmeister Carlsen bricht Rekord: In 101 Partien ungeschlagen

ISLE OF MAN (dpa) - Schachweltmeister Magnus Carlsen hat sich einen ganz besonderen Rekord gesichert: Der 28 Jahre alte Norweger blieb zum Abschluss des Turniers auf der Isle of Man, das er als Sechster beendete, in der 101. Partie in Serie ungeschlagen. Der Norweger, der zuletzt am 31. Juli 2018 beim Großmeisterturnier gegen Schachrijar Mamedjarow aus Aserbaidschan verlor, brach den Rekord des Chinesen Ding Liren, der 2018 in 100 Partien in Serie unbesiegt geblieben war.

Tennis-Chefin Barbara Rittner wird Turnierdirektorin in Berlin

BERLIN (dpa) - Die deutsche Damentennis-Chefin Barbara Rittner wird Turnierdirektorin der neuen Rasenveranstaltung in Berlin im kommenden Jahr. Das teilte die veranstaltende Agentur Emotion Sports am Dienstag mit. Die Grass Court Championships finden vom 13. bis 21. Juni 2020 auf der Anlage des LTTC Rot-Weiß mit dem 7000 Zuschauer fassenden Steffi-Graf-Stadion statt. Im Grunewald, wo bisher auf Sand gespielt wurde und Deutschlands einstige Topspielerin Steffi Graf neun Mal gewann, soll auch die dreimalige Grand-Slam-Turniersiegerin Angelique Kerber in der Vorbereitung auf Wimbledon aufschlagen.

Flensburger Handball-Profi Hald erleidet Kreuzbandriss

FLENSBURG (dpa) - Handball-Meister SG Flensburg-Handewitt muss acht bis zehn Monate auf Simon Hald verzichten. Der dänische Kreisläufer hat einen Kreuzbandriss im linken Knie erlitten, teilte der Verein am Dienstag mit. Fraglich sei, ob der 25 Jahre alte Nationalspieler in dieser Saison überhaupt noch ein Spiel bestreiten kann. Damit fällt der Profi auch für die dänische Nationalmannschaft bei der EM im Januar nächsten Jahres aus.

WM-Trikot von Thomas Häßler für mehr als 13 000 Euro versteigert

BADEN-BADEN (dpa) - Das Trikot von Thomas Häßler aus dem WM-Endspiel 1990 ist für über 13 000 Euro versteigert worden. Das Geld kommt in Not geratenen Kindern und deren Familien zu Gute. Ein Bieter aus Kalifornien hatte für das Shirt exakt 13 099 Euro geboten, wie aus einer Mitteilung vom Dienstag hervorging. Häßler stand beim 1:0 im WM-Finale gegen Argentinien in der deutschen Startelf.

Eishockey-Goalie Grubauer verliert mit Colorado in St. Louis

ST. LOUIS (dpa) - Eishockey-Nationaltorhüter Philipp Grubauer hat mit den Colorado Avalanche in der nordamerikanischen NHL eine Auswärtsniederlage kassiert. Die Avs unterlagen am Montag (Ortszeit) gegen Stanley-Cup-Champion St. Louis Blues 1:3 (1:1, 0:2, 0:0). Für Colorado war es die zweite Niederlage im neunten Saisonspiel.

Erstrunden-Aus für Alexander Zverev beim Tennisturnier in Basel

BASEL (dpa) - Tennisprofi Alexander Zverev ist nach einer Auftaktniederlage beim ATP-Turnier in Basel ausgeschieden. Der 22 Jahre alte Hamburger musste sich am Dienstagabend dem US-Amerikaner Taylor Fritz mit 6:7 (7:9), 4:6 geschlagen gegen. Der 21 Jahre alte Fritz verwandelte nach 84 Minuten seinen ersten Matchball. Neun Tage nach seiner Finalniederlage gegen den Russen Daniil Medwedew in Shanghai war Zverev im ersten Satz noch ebenbürtig. Im verlorenen Tie-Break führte er 4:0. Nur bei einem Sieg wären die Chancen des Weltranglisten-Sechsten auf eine Teilnahme an den ATP Finals vom 10. bis 17. November in London gestiegen. Der Hamburger ist Titelverteidiger.

«Operation Aderlass»: Früherer Langlauf-Trainer Mayer festgenommen

INNSBRUCK (dpa) - Der ehemalige österreichische Langlauf-Trainer Walter Mayer ist im Rahmen der Ermittlungen zum Dopingskandal bei der Nordischen Ski-WM festgenommen worden. Wie die österreichische Tageszeitung «Kurier» am Dienstag berichtete, steht Mayer im Verdacht, in die Blutdoping-Affäre verwickelt zu sein. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck bestätigte der Nachrichtenagentur APA die Festnahme. Mayer wurde demnach vernommen und befindet sich wieder auf freiem Fuß. Der 62-Jährige war bereits bei den Olympischen Winterspielen in Salt Lake City 2002 und in Turin 2006 in Doping-Skandale um die österreichischen Langläufer verwickelt. Während der Nordischen Ski-WM in Innsbruck und Seefeld hatten österreichische und deutsche Behörden Ende Februar Razzien durchgeführt, unter anderem auch bei einem deutschen Sportarzt in Erfurt. Er gilt als mutmaßlicher Drahtzieher eines vermuteten internationalen Netzwerkes und sitzt in München in Untersuchungshaft. Die österreichische Anti-Doping Rechtskommission sprach zuletzt bereits langjährige Strafen für mehrere Sportler aus, die mit Unterstützung dieses Netzwerks Blutdoping betrieben haben sollen.

Judo-Weltverband schließt Iran von Wettkämpfen aus

LAUSANNE (dpa) - Der Judo-Weltverband schließt Iran endgültig von allen internationalen Wettkämpfen aus. Die Entscheidung begründete der IJF am Dienstag in Lausanne damit, dass der Iran sich weigert, seine Athleten gegen Judoka aus Israel kämpfen zu lassen. Bei der Weltmeisterschaft im August in Tokio war der Iraner Saeid Mollaei von iranischen Funktionären angewiesen worden, in der Klasse bis 81 Kilogramm aufzugeben, um einen Kampf gegen den Sagi Muki zu vermeiden. Im kommenden Jahr finden in Tokio die Olympischen Spiele statt.

Berliner ISTAF wieder nicht in der Diamond League dabei

BERLIN (dpa) - Das Berliner ISTAF gehört auch 2020 nicht zur Leichtathletik-Premiumserie Diamond League. Dies geht aus dem neuen Kalender hervor, den der Weltverband IAAF am Montagabend veröffentlichte. Die Berliner hatten sich in den vergangenen Jahren immer wieder Hoffnung gemacht, als Top-Meeting aufgenommen zu werden. Die Serie umfasst im Olympia-Jahr 14 Sportfeste und das Finale am 11. September 2020n in Zürich. Zuletzt war das Finale mit der Preisgeldvergabe in einzelnen Disziplinen in Brüssel und Zürich. Gateshead ersetzt Birmingham, zudem finden erstmals zwei Veranstaltungen in China statt: Am 10. Mai in einer noch festzulegenden Stadt und am 16. Mai in Shanghai. Dies dürfte dem neuen Titelsponsor der Diamond League geschuldet sein: Der chinesische Konzern Wanda hatte einen Zehnjahresvertrag mit der IAAF abgeschlossen. Teil des Vertrages ist, dass der zu Wanda gehörende Sportvermarkter Infront für fünf Jahre ab 2025 die internationalen Medienrechte an der Diamond League erhält.

Fußball in Asien: AFC-Cup von Pjöngjang nach Shanghai verlegt

SHANGHAI (dpa) - Nach dem WM-Qualifikationsspiel zwischen Nord- und Südkorea unter Ausschluss der Öffentlichkeit findet das Finale des asiatischen AFC-Cups nicht in Pjöngjang statt. Die Asiatische Fußball Konföderation (AFC) verlegte das Endspiel des zweitklassigen Clubwettbewerbs am 2. November zwischen dem nordkoreanischen Club 4.25 SC und Al Ahed aus dem Libanon nach Shanghai. Das teilte der Verband am Dienstag mit. Vor einer Woche trafen die Nationalmannschaften von Nord- und Südkorea in Pjöngjang in der WM-Qualifikation aufeinander. Die Partie wurde trotz wiederholter Versuche südkoreanischer Rundfunkanstalten weder live im Fernsehen übertragen, noch wurden Fans oder ausländische Journalisten ins Kim Il Sung Stadion gelassen. Das Spiel vor leeren Zuschauerrängen endete 0:0. Weltverband-Präsident Gianni Infantino zeigte sich nach dem Besuch der Begegnung enttäuscht, dass keine Zuschauer im Stadion waren. Südkoreas Fußballverband fordert eine Bestrafung Nordkoreas.