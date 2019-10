Von: Redaktion DER FARANG | 22.10.19

HSV nach 1:1 in Bielefeld weiter Zweitliga-Spitzenreiter

BIELEFELD (dpa) - Der Hamburger SV bleibt Spitzenreiter in der 2. Fußball-Bundesliga. Die Hanseaten kamen am Montag im Spitzenspiel beim Tabellendritten Arminia Bielefeld zu einem 1:1 (1:0) und liegen mit 21 Zählern weiter vor dem VfB Stuttgart (20). Lukas Hinterseer brachte den HSV in der 14. Minute Führung, Torjäger Fabian Klos gelang in der zweiten Halbzeit der Ausgleich (50.).

Nach Rassismus-Vorfällen: UEFA bestraft Serbien mit Geisterspiel

BERLIN (dpa) - Die Europäische Fußball-Union hat Serbien wegen rassistischer Fan-Entgleisungen im EM-Qualifikationsspiel gegen Portugal (2:4) mit einem Geisterspiel bestraft. Die Serben müssen nach einem Beschluss der Kontroll-, Ethik- und Disziplinarkammer vom Montag das anstehende Duell in der EM-Qualifikation am 14. November gegen Luxemburg vor leeren Rängen austragen. Zudem setzte die UEFA neben einer Geldstrafe von 33.250 Euro ein weiteres Geisterspiel zur einjährigen Bewährung aus. Die UEFA ahndete mit der harten Sanktion unter anderen das rassistische Verhalten und die unerlaubten Gesänge von Serbien-Fans sowie das Zünden von Feuerwerkskörpern.

Nationalspielerin Popp fällt sechs Wochen aus

WOLFSBURG (dpa) - Fußball-Nationalspielerin Alexandra Popp hat einen Außenbandriss im rechten Sprunggelenk erlitten und wird damit rund sechs Wochen ausfallen. Das teilte ihr Club VfL Wolfsburg am Montag mit. Popp hatte sich die Verletzung am Sonntag im Bundesligaspiel beim 1. FFC Frankfurt (3:0) zugezogen.DFB-Spielführerin Popp fällt damit auch für das prestigeträchtige Länderspiel am 9. November im Londoner Wembleystadion aus.

Basel: Tennis-Star Federer und Warsteiner Struff in Runde zwei

ZÜRICH (dpa) - Rekord-Grand-Slam-Sieger Roger Federer ist beim ATP-Tennisturnier in Basel souverän in die zweite Runde eingezogen. Der 38-jährige Schweizer setzte sich am Montag bei seinem Heimspiel in 52 Minuten gegen den Qualifikanten Peter Gojowczyk aus Dachau mit 6:2, 6:1 durch. Bei dem mit 2,22 Millionen Euro dotierten Hallenturnier gewann auch Jan-Lennard Struff aus Warstein sein Auftaktspiel. Der 29-Jährige schlug Miomir Kecmanovic aus Serbien mit 6:4, 6:2.

Davis-Cup-Endrunde: Deutschland mit Koepfer und Krawietz/Mies

MADRID (dpa) - Davis-Cup-Teamchef Michael Kohlmann geht mit drei Debütanten in die Endrunde in Madrid. Kohlmann berief Senkrechtstarter Dominik Koepfer und die Doppelspezialisten Kevin Krawietz und Andreas Mies in sein Aufgebot für die Veranstaltung vom 18. bis 24. November. Zum DTB-Team gehören darüber hinaus Jan-Lennard Struff und Routinier Philipp Kohlschreiber. Das teilte der Deutsche Tennis Bund am Montag mit, nachdem bereits das «Tennismagazin» zuvor über eine entsprechende Nominierung berichtet hatte.

Nach Rassismusvorfall in England: Pokalspiel wird wiederholt

LONDON (dpa) - Das wegen eines Rassismusvorfalls abgebrochene FA-Cup-Spiel zwischen den englischen Fußball-Clubs Haringey Borough und Yeovil Town wird wiederholt. Das Duell soll nach einer Entscheidung des englischen Verbandes FA am 29. Oktober (19.45 Uhr) stattfinden, wie beide Clubs am Montag mitteilten. Am Samstag hatten beim Stand von 0:1 die Haringey-Spieler in der 64. Minute den Rasen verlassen und spielten auch danach nicht weiter. Nach Angaben von Team-Manager Tom Loizou war Haringey-Keeper Douglas Pajetat von Gäste-Fans rassistisch diffamiert worden. Der 33-jährige Kameruner soll zudem bespuckt und von einer Flasche getroffen worden sein.

Hoeneß zu Süle-Verletzung: EM-Einsatz könne man «total vergessen»

MÜNCHEN/ATHEN (dpa) - Fußball-Nationalspieler Niklas Süle wird nach Ansicht von Uli Hoeneß den Rest der Saison und die EM 2020 wegen seines Kreuzbandrisses verpassen. «So wie es ausschaut, ist die Saison ja beendet, die Europameisterschaft ist ad acta gelegt, die können Sie total vergessen», sagte der Vereinspräsident des FC Bayern am Montag vor dem Abflug zum Champions-League-Spiel. Der Abwehrchef des deutschen Rekordmeisters und der Nationalelf hatte sich am Samstag einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen und wurde tags darauf in Innsbruck operiert.

Sancho erhält hohe Geldstrafe vom BVB - In Mailand wohl wieder dabei

DORTMUND (dpa) - Offensiv-Star Jadon Sancho hat vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund nach seiner verspäteten Rückkehr von der englischen Nationalmannschaft eine hohe Geldstrafe erhalten. Einem Bericht der «Bild»-Zeitung zufolge muss der 19-Jährige, der von Trainer Lucien Favre wegen der Verspätung für das Top-Spiel gegen Borussia Mönchengladbach (1:0) aus dem Kader genommen worden war, 100 000 Euro bezahlen. Zur Höhe der Summe gab es vom BVB auf dpa-Anfrage am Montag keinen Kommentar.

DFB leitet Ermittlungsverfahren gegen VfB-Profi Holger Badstuber ein

FRANKFURT (dpa) - Der Deutsche Fußball-Bund hat nach dem Platzverweis und den Schiedsrichter-Beschimpfungen ein Ermittlungsverfahren gegen Holger Badstuber eingeleitet. Das sagte ein DFB-Sprecher am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Dem 30 Jahre alten Verteidiger drohe eine Sperre für mehrere Spiele. Der Profi des VfB Stuttgart hatte beim Zweitliga-Spiel gegen Holstein Kiel (0:1) am Sonntag in der 53. Minute zunächst Gelb-Rot wegen wiederholten Foulspiels gesehen, anschließend schimpfte er beim Verlassen des Platzes lautstark in Richtung der Unparteiischen: «Ihr seid Muschis geworden, Muschis.»

Muskelfaserriss: Torhüter Schwolow fehlt SC Freiburg mehrere Wochen

FREIBURG (dpa) - Der SC Freiburg muss voraussichtlich für mindestens drei Wochen ohne Stammtorhüter Alexander Schwolow auskommen. Der 27-Jährige hat sich beim 0:2 des Fußball-Bundesligisten beim 1. FC Union Berlin einen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel zugezogen. Das teilte der SC am Montag mit. Schwolow war am Samstag nach 22 Minuten verletzt ausgewechselt worden.

Frankfurts Touré fällt nach Sehnenverletzung im Oberschenkel aus

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt muss vier Wochen auf Abwehrspieler Almamy Touré verzichten. Der 23 Jahre alte Franzose zog sich beim 3:0-Sieg gegen Bayer Leverkusen eine Sehnenverletzung im Oberschenkel zu, wie der Verein am Montag mitteilte. Damit wird der Verteidiger seinem Verein auch in den beiden wichtigen Europa-League-Spielen gegen Standard Lüttich fehlen.

Bayern geht von Tolisso-Einsatz aus - Weitere Untersuchung in Athen

MÜNCHEN/ATHEN (dpa) - Der FC Bayern geht davon aus, dass Weltmeister Corentin Tolisso im Gruppenduell der Champions League am Dienstag (21.00 Uhr/Sky) bei Olympiakos Piräus spielen kann. Das sagte Sportdirektor Hasan Salihamidzic im Hinblick auf einen Trainingsvorfall am Sonntag. Da hatte der Franzose kurz vor dem Ende der Einheit Probleme in der Brust. Daraufhin sei der 25-Jährige von Vereinsarzt Roland Schmidt, einem Kardiologen, untersucht worden.

Medien: Dermendschiew neuer bulgarischer Fußball-Nationaltrainer

SOFIA (dpa) - Georgi Dermendschiew wird nach Medienberichten neuer Trainer der bulgarischen Fußball-Nationalmannschaft. Wie Verbands-Vizepräsident Jordan Letschkow am Montag zitiert wurde, seien nur noch letzte Details zu klären. Nach dem Rassismusskandal beim 0:6 in der EM-Qualifikation gegen England waren Coach Krassimir Balakow und Bulgariens Fußballverbandschef Borisslaw Michailow zurückgetreten.

Kerber rutscht in Tennis-Weltrangliste weiter ab

STUTTGART (dpa) - Deutschlands beste Tennisspielerin Angelique Kerber ist in der Weltrangliste um vier Plätze auf Position 17 zurückgefallen. Das geht aus dem am Montag veröffentlichten Ranking hervorgeht. Die 31 Jahre alte dreimalige Grand-Slam-Siegerin aus Kiel hatte aufgrund einer Beinverletzung auf das Turnier in Luxemburg in der Vorwoche verzichtet und ihre Saison beendet. Luxemburg-Finalistin Julia Görges rutschte um zwei Plätze auf Rang 28. ab. An der Spitze steht weiterhin die Australierin Ashleigh Barty.

Verletzter Wiencek fehlt deutschen Handballern in Kroatien

STUTTGART (dpa) - Die deutschen Handballer müssen vorerst auf ihren Kreisläufer Patrick Wiencek verzichten. Der 30-Jährige habe sich eine «extrem schmerzhafte Kniestauchung» zugezogen, teilte sein Verein THW Kiel am Montag mit. Damit fällt Wiencek für das Testspiel der Auswahl am Mittwoch in Kroatien aus. Ob er beim zweiten Test gegen die Kroaten am Samstag wieder dabei ist, ist fraglich.

Schachgenie Keymer: Mit 14 Jahren jüngster deutscher Großmeister

ISLE OF MAN (dpa) - Teenager Vincent Keymer ist zum jüngsten deutschen Schach-Großmeister der Historie aufgestiegen. Im Alter von 14 Jahren, elf Monaten und vier Tagen holte sich der Schüler aus dem rheinland-pfälzischen Saulheim den begehrten Titel am Wochenende beim Turnier auf der Isle of Man, das am Montagabend zu Ende ging. Keymer erfüllte die erforderliche dritte Norm des Weltverbands FIDE durch ein Remis gegen den russischen Großmeister Wadim Swjaginzew.

Radprofi Ackermann Etappenzweiter in China

GUILIN (dpa) - Radprofi Pascal Ackermann hat bei der Guangxi-Rundfahrt in China seinen zweiten Tagessieg knapp verpasst. Der 25 Jahre alte deutsche Sprinter vom Team Bora-hansgrohe musste sich am Montag auf der fünften Etappe nach 212,2 Kilometern von Liuzhou nach Guilin nur dem Kolumbianer Fernando Gaviria geschlagen geben. Der Kölner Phil Bauhaus wurde Vierter. In der Gesamtwertung führt weiter der Spanier Enric Mas.