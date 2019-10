Von: Redaktion DER FARANG | 19.10.19

Medien: BVB-Trainer Favre streicht Sancho aus Kader gegen Gladbach

DORTMUND (dpa) - Trainer Lucien Favre vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund hat Offensivspieler Jadon Sancho Medienberichten zufolge aus dem Kader für das Topspiel gegen Tabellenführer Borussia Mönchengladbach gestrichen. Grund für die Maßnahme ist nach Berichten von «kicker online» und «t-online.de» die verspätete Rückkehr des 19-Jährigen von den Länderspielen der englischen Nationalmannschaft. Von Borussia Dortmund gab es wenige Stunden vor dem Anpiff am Samstagabend (18.30 Uhr) auf dpa-Anfrage dazu keinen Kommentar.

Müller erneut Reservist: Kovac verweist auf «Leistungsgesellschaft»

AUGSBURG (dpa) - Ex-Nationalspieler Thomas Müller hat es zum sechsten Mal nacheinander nicht in die Startelf des FC Bayern München geschafft. Der Offensivakteur wurde von Trainer Niko Kovac im Derby beim FC Augsburg am Samstag erneut auf die Ersatzbank gesetzt. Zum wiederholten Male wurde der Brasilianer Philippe Coutinho dem 30-Jährigen vorgezogen. «Sie müssen bedenken, dass wir sehr viel Qualität im Kader haben», erklärte Kovac vor dem Spiel bei Sky.

Regensburg und Darmstadt siegen an torarmem Zweitliga-Samstag

DÜSSELDORF (dpa) - Jahn Regensburg und Darmstadt 98 haben an einem torarmen Samstag in der 2. Fußball-Bundesliga Siege geschafft. Der Jahn kam zu einem 1:0 (0:0) gegen den SV Sandhausen und rückte mit 14 Punkten vorerst auf Rang fünf vor. Darmstadt (11 Punkte) feierte mit dem 1:0 (0:0) beim favorisierten FC St. Pauli den ersten Erfolg nach zuvor sieben sieglosen Spielen und verließ die Abstiegsränge. Der 1. FC Heidenheim (13) vergab durch ein 0:0 beim Tabellenletzten SV Wehen-Wiesbaden einen möglichen Sprung nach vorne.

Rugby-WM: Titelverteidiger Neuseeland und England im Halbfinale

TOKIO/OITA (dpa) - Titelverteidiger Neuseeland und England haben als erste Mannschaften das Halbfinale der Rugby-Weltmeisterschaft in Japan erreicht und treffen dort am kommenden Samstag aufeinander. Auf dem Weg zum angestrebten Titel-Hattrick gewann Neuseeland am Samstag in Tokio 46:14 (22:0) gegen Irland. Zuvor siegte Ex-Weltmeister England in Oita 40:16 (17:9) gegen den zweimaligen Titelträger Australien und erreichte erstmals seit zwölf Jahren wieder die Runde der letzten vier Teams.

Messi trifft beim 3:0-Sieg von FC Barcelona

EIBAR (dpa) - Der FC Barcelona hat in der Primera División seinen vierten Sieg in Serie gefeiert. Der spanische Fußball-Meister setzte sich am Samstag bei SD Eibar mit 3:0 (1:0) durch und hat nach dem 9. Spieltag 19 Punkte auf dem Konto. Für die Katalanen trafen Antoine Griezmann (13. Minute), Lionel Messi (58.) mit seinem zweiten Saisontor und Luis Suárez (66.). Deutschlands Nationalkeeper Marc-André ter Stegen wurde nicht einmal ernsthaft geprüft. Damit bleibt es dabei: Eibar konnte noch nie gegen Barça gewinnen und holte nur in diesem Mai ein 2:2.

Radprofi Ackermann feiert Etappensieg in China

NANNING (dpa) - Der deutsche Radprofi Pascal Ackermann hat bei der Guangxi-Rundfahrt in China seinen zwölften Saisonsieg gefeiert. Der 25-Jährige vom Team Bora-hansgrohe setzte sich am Samstag auf der dritten Etappe nach 143 Kilometern rund um Nanning im Massensprint vor dem Weißrussen Alexander Riabuschenko und Matteo Trentin aus Italien durch. Ackermann behauptete damit seine Führung in der Gesamtwertung.

Heimniederlage für Podolski und Vissel Kobe

TOKIO (dpa) - Lukas Podolski hat mit Vissel Kobe eine klare Heimniederlage in der japanischen Fußball-Meisterschaft bezogen. Der eine halbe Stunde vor Schluss eingewechselte frühere Weltmeister verlor mit Kobe am Samstag 1:3 (0:3) gegen den FC Tokio. Podolski kam in der 60. Minute für den spanischen Torjäger David Villa, mehr als das 1:3 durch Joan Oumari sechs Minuten später gelang aber nicht mehr. Mit 35 Punkten belegt Kobe nach 29 Spieltagen Platz elf unter den 18 Teams und steht nur vier Punkte vor der Abstiegszone.

NHL: Draisaitl-Vorlage bei Oilers-Sieg

EDMONTON (dpa) - Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers den siebten Sieg im achten Spiel eingefahren. Der Angreifer steuerte beim 2:1 (0:0, 2:1, 0:0) am Freitagabend (Ortszeit) gegen die Detroit Red Wings die Vorlage zum zwischenzeitlichen 2:0 (33.) bei. Durch diesen Scorerpunkt hat Draisaitls Serie in der nordamerikanischen Profiliga NHL weiter Bestand: Der 23-Jährige war bisher in jedem Saisonspiel an mindestens einem Treffer der Oilers beteiligt.

Tennis: Schweizerin Bencic komplettiert WTA Finals

MOSKAU (dpa) - Die Schweizerin Belinda Bencic hat sich erstmals für die WTA Finals der besten acht Tennisspielerinnen qualifiziert. Die 22-Jährige buchte das letzte Ticket für den Saisonabschluss in China am Samstag mit dem Finaleinzug beim WTA-Turnier in Moskau. Bencic gewann 6:3, 6:4 gegen die Französin Kristina Mladenovic und überholte in der Rangliste dieses Jahres die langjährige Weltranglistenerste Serena Williams aus den USA und die Niederländerin Kiki Bertens. Bei den WTA Finals in Shenzhen sind keine deutschen Damen dabei.