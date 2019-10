Von: Redaktion DER FARANG | 18.10.19

Medien: «Clásico» Barça-Real wegen Unruhen in Katalonien verschoben

MADRID (dpa) - Wegen der seit Tagen anhaltenden politischen und sozialen Unruhen in Katalonien hat die spanische Fußball-Liga nach Medienberichten die Verschiebung des Spitzenspiels zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid beschlossen. Der Verband (RFEF) habe beiden Clubs am späten Donnerstagabend in Madrid den 18. Dezember als neuen Termin vorgeschlagen. Zuvor hatte auch die spanische Regierung eine Verschiebung des Spiels empfohlen, das eigentlich am 26. Oktober stattfinden sollte. Beide Clubs schlugen am Freitag den 18. Dezember als neuen Termin vor.

Frankfurt im Bundesliga-Heimspiel gegen Leverkusen ohne André Silva

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt muss im Heimspiel gegen Bayer Leverkusen kurzfristig auf Stürmer André Silva verzichten. Dies teilte der 23 Jahre alte Portugiese am Freitag selbst auf Twitter mit. «Leider kann ich wegen eines Problems mit meinem Fuß nicht spielen heute», schrieb Silva ohne Nennung von Details vor der Partie am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN). Der vom AC Mailand ausgeliehene Angreifer gehörte zuletzt zur Stammbesetzung von Trainer Adi Hütter. Ohne Silva dürfte es auf eine Doppelspitze Bas Dost und Goncalo Paciencia hinauslaufen.

Bundesliga-Spiel Frankfurt gegen Bayern live im ZDF

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Die Bundesliga-Partie zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Bayern München wird am 2. November auch live im ZDF zu sehen sein. Dies teilten die beiden TV-Sender Sky und ZDF am Freitag mit. Das Duell des Europa-League-Starters mit dem deutschen Fußballmeister wird demnach parallel auf beiden Sendern übertragen, Eine ähnliche Aktion hatte es bereits im April dieses Jahres gegeben, als die ARD das Derby zwischen Dortmund und Schalke live übertrug. 5,38 Millionen Menschen hatten damals im Ersten zugesehen.

Kramaric kehrt in Hoffenheims Kader zurück - «Besonderer Spieler»

ZUZENHAUSEN (dpa) - Die TSG 1899 Hoffenheim kann erstmals in dieser Bundesliga-Spielzeit auf einen Einsatz von Vize-Weltmeister Andrej Kramaric hoffen. Der 28 Jahre alte Kroate wird am Sonntag (18.00 Uhr/Sky) gegen den FC Schalke 04 erstmals wieder im Kader stehen, wie Trainer Alfred Schreuder am Freitag bei der Pressekonferenz sagte. Kramaric hatte mehrere Monate wegen einer Knieverletzung gefehlt.

Keine Gelben und Roten Karten im deutschen Fußball für Salut-Jubel

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Der umstrittene Salut-Jubel soll im deutschen Fußball auf dem Feld folgenlos bleiben. Demnach sind Gelbe und Rote Karten dafür nicht vorgesehen, solange es sich nicht um eine erhebliche Zeitverzögerung oder eine extreme Provokation handle, wie ein DFB-Sprecher am Freitag der dpa bestätigte. Allerdings sollen die Referees Vorfälle im Spielbericht vermerken. So könnte das DFB-Sportgericht im Nachgang eingreifen. Türkische Nationalspieler hatten zuletzt beim Torjubel oft einen militärischen Gruß gezeigt. Ihr politisches Bekenntnis zum Militäreinsatz der Türkei in Nordsyrien zur Bekämpfung der Kurdenmiliz YPG wird kritisiert. In unteren deutschen Spielklassen gab es bereits Nachahmer.

Rassismus im Fußball: Italien will mit VAR Fans identifizieren

BERLIN (dpa) - Angesichts anhaltender Diskriminierungen in Stadien will der italienische Fußballverband nun mit Hilfe des Videobeweises gegen das rassistische Verhalten von Fans vorgehen. Mit dem VAR sollen in Zukunft nicht nur Schiedsrichterentscheidungen überprüft werden, sondern auch auffällig gewordene Zuschauer identifiziert werden, wie Verbandspräsident Gabriele Gravina dem italienischen Fernsehsender Sky Sport sagte.

Südkoreas Verband fordert Strafe für Geisterspiel in Pjöngjang

SEOUL (dpa) - Südkoreas Fußballverband fordert eine Bestrafung Nordkoreas für die Austragung des Duells in der WM-Qualifikation unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Ein entsprechender Brief sei bereits beim asiatischen Dachverband eingereicht worden, bestätigte der südkoreanische Verband am Freitag. Am Dienstag trafen die Teams in Pjöngjang bei einem WM-Qualifikationsspiel aufeinander. Die Partie wurde trotz wiederholter Versuche südkoreanischer Rundfunkanstalten weder live im Fernsehen übertragen, noch wurden Fans ins Kim Il Sung Stadion gelassen. Das Spiel vor leeren Zuschauerrängen endete 0:0.

Aus für Tennisspielerin Siegemund bei Turnier in Luxemburg

LUXEMBURG (dpa) - Laura Siegemund ist beim Damentennis-Turnier in Luxemburg im Viertelfinale ausgeschieden. Die Schwäbin unterlag am Freitag 0:6, 4:6 gegen Jelena Rybakina aus Kasachstan. Das Hallenturnier in Luxemburg ist mit 250.000 Dollar dotiert.

Radprofi Ackermann übernimmt Führung bei Rundfahrt in China

QUINZHOU (dpa) - Der deutsche Radprofi Pascal Ackermann hat die Gesamtführung bei der Gree-Tour of Guangxi in China übernommen. Dafür genügte dem 25 Jahre alten Fahrer vom Team Bora-hansgrohe ein zweiter Platz auf der zweiten Etappe. Ackermann musste sich nach 152,3 Kilometern von Beihai nach Quinzhou lediglich Daniel McLay geschlagen geben. Schon auf der ersten Etappe war Ackermann Zweiter geworden.

EHC Red Bull München in der Champions Hockey League gegen Minsk

HELSINKI (dpa) - Vorjahresfinalist EHC Red Bull München trifft in der Champions Hockey League im Achtelfinale auf den weißrussischen Meister HK Junost Minsk. Das ergab die Auslosung am Freitag in Helsinki. Frühestens im Halbfinale kann der Tabellenführer der Deutschen Eishockey Liga dann auf den deutschen Meister Adler Mannheim treffen. Die Adler bekommen es im Achtelfinale zunächst mit HC Mountfield aus Tschechien zu tun.