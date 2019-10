Von: Redaktion DER FARANG | 13.10.19

KAILUA-KONA (dpa) - Frodeno triumphiert bei Ironman-WM auf Hawaii

Triathlon-Superstar Jan Frodeno hat die Ironman-Weltmeisterschaft auf Hawaii gewonnen. Der 38 Jahre alte gebürtige Kölner holte am Samstag (Ortszeit) in Streckenrekordzeit seinen dritten Titel nach 2015 und 2016. Er benötigte 7:51:13 Stunden für die 3,86 Kilometer Schwimmen, 180,2 Kilometer Radfahren und 42,2 Kilometer Laufen. Mit deutlichem Rückstand wurde Timothy O'Donnell aus den USA Zweiter. Sebastian Kienle, Champion 2014, wurde Dritter. Vorjahressieger Patrick Lange war nach Schwindelanfällen frühzeitig auf der Radstrecke ausgestiegen.

Erste Deutsche: Anne Haug gewinnt Ironman-WM-Titel auf Hawaii

KAILUA-KONA (dpa) - Anne Haug hat als erste deutsche Frau den Titel bei der Ironman-WM auf Hawaii gewonnen. Die 36-jährige aus Bayreuth setzte sich am Samstag (Ortszeit) in ihrem überhaupt erst vierten Rennen über 3,86 Kilometer Schwimmen, 180,2 Kilometer Radfahren und 42,2 Kilometer Laufen in 8:40:10 Stunden klar durch. Mit dem vierten Platz bestätigte zudem Laura Philipp, dass auch bei den Frauen eine deutsche Ära beginnen könnte. Zweite wurde Lucy Charles-Barclay aus Großbritannien vor der Australierin Sarah Crowley.

Bottas gewinnt Japan-Rennen - Mercedes holt Teamtitel

SUZUKA (dpa) - Der Finne Valtteri Bottas hat das Formel-1-Rennen von Japan gewonnen. Der Mercedes-Pilot setzte sich am Sonntag beim fünftletzten Grand Prix der Saison in Suzuka vor Sebastian Vettel im Ferrari durch, der seinen Start trotz Pole Position verpatzte. Dritter wurde der zweite Mercedes-Pilot Lewis Hamilton. Der Engländer könnte nun schon beim nächsten Rennen in Mexiko zum sechsten Mal Weltmeister werden. Mercedes indes sicherte sich schon in Japan vorzeitig zum sechsten Mal nacheinander den WM-Teamtitel.

Protest eingelegt: Hülkenberg und Renault bangen um Punkte

SUZUKA (dpa) - Nico Hülkenberg und sein Renault-Teamkollege Daniel Ricciardo müssen um ihre Punkte aus dem Formel-1-Rennen von Japan bangen. Das Team Racing Point legte nach dem Grand Prix in Suzuka am Sonntag Protest ein, weil der französische Rennstall ein irreguläres Bremssystem verwendet haben soll. Kontrolleinheiten und Lenkräder an den Wagen von Hülkenberg und Ricciardo wurden sichergestellt, die Beschwerde als zulässig anerkannt. Nun sollen die Rennkommissare Daten auswerten. Ricciardo hatte als Sechster und Hülkenberg als Zehnter Punkte geholt.

Alexander Zverev verpasst Turniersieg in Shanghai klar

SHANGHAI (dpa) - Alexander Zverev hat seinen zweiten Turniersieg in diesem Jahr klar verpasst. Deutschlands derzeit bester Tennisspieler verlor am Sonntag im Finale des Masters-Events von Shanghai gegen den Russen Daniil Medwedew nach nur 73 Minuten mit 4:6, 1:6. Zverev machte trotz der Niederlage einen großen Schritt in Richtung Qualifikation für die ATP Finals Mitte November in London. Im vergangenen Jahr hatte der 22-Jährige in London den Titel gewonnen und damit den bislang größten Erfolg in seiner Karriere gefeiert.

US-Turnerin Biles löscht Scherbos Rekord: 24 WM-Medaillen

STUTTGART (dpa) - US-Superstar Simone Biles hat einen weiteren Rekord der Turngeschichte gebrochen. Die 22-Jährige aus Texas gewann am letzten Tag der Turn-WM in Stuttgart am Schwebebalken ihr viertes Gold in Stuttgart und hat nun insgesamt 24 WM-Medaillen bei Weltmeisterschaften gewonnen. Damit hat die viermalige Olympiasiegerin eine mehr als der Weißrusse Witali Scherbo, der es einst auf 23 WM-Medaillen brachte. Für Biles war es vor dem Boden-Finale die 18. Gold-Plakette bei Welttitelkämpfen.

Gastgeber Japan erreicht Viertelfinale der Rugby-WM

YOKOHAMA (dpa) - Japan hat sich erstmals für das Viertelfinale der Rugby-WM qualifiziert. Der Gastgeber setzte sich am Sonntag in einem hochklassigen Spiel mit 28:21 (21:7) gegen Schottland durch, das auch noch auf das Weiterkommen gehofft hatte. Im Viertelfinale am 20. Oktober geht es jetzt gegen Mitfavorit Südafrika. Zuvor hatte sich Wales durch ein 35:13 (7:0) über Uruguay den Sieg in der Gruppe D geholt. Die Waliser treffen im Viertelfinale auf Frankreich. Titelverteidiger Neuseeland spielt gegen Irland, England gegen Australien. Wegen des Taifuns «Hagibis» waren am Wochenende drei WM-Spiele abgesagt worden.

Zwölfter Titel im American Football: Braunschweig gewinnt German Bowl

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Die New Yorker Lions aus Braunschweig haben sich den deutschen Meistertitel im American Football zurückgeholt. Der Rekordmeister besiegte Titelverteidiger Schwäbisch Hall Unicorns am Samstagabend im sogenannten German Bowl vor mehr als 20 000 Zuschauern in der Frankfurter Commerzbank-Arena mit 10:7. Die Niedersachsen gewannen den German Bowl bereits zum zwölften Mal. Schwäbisch Hall hatte den Titel 2011, 2012 2017 und 2018 geholt.

Not-Operation: US-Boxer Day nach K.o. im Koma

CHICAGO (dpa) - Der US-Profiboxer Patrick Day liegt nach einer schweren K.o.-Niederlage im Koma. Der 27-Jährige brach bei dem Kampf gegen seinen Landsmann Charles Conwell am Samstagabend (Ortszeit) in Chicago nach mehreren schweren Treffern in der zehnten Runde bewusstlos zusammen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Nach Berichten des übertragenden Senders DAZN sowie ESPN musste sich Day einer Not-Operation am Gehirn unterziehen. Unklar ist, ob Day ins Koma fiel oder von den Ärzten in ein künstliches Koma versetzt wurde.