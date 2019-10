Von: Redaktion DER FARANG | 11.10.19

Nach Rücktritt: Weltmeister Schweinsteiger wird ARD-Experte

BERLIN (dpa) - Der frühere Fußball-Weltmeister Bastian Schweinsteiger wird ab 2020 neuer Fernseh-Experte bei der ARD. «Ich freue mich auf die neue Aufgabe als TV Experte bei der ARD@sportschau und auf die gemeinsame Zeit», schrieb der 35-Jährige am Freitag auf Twitter. Der 121-malige deutsche Nationalspieler hatte am Dienstag seine beeindruckende Karriere beendet. Wie die ARD mitteilte, soll Schweinsteiger in den kommenden drei Jahren bis einschließlich der Weltmeisterschaft 2022 in Katar die Live-Übertragungen im Ersten als Experte begleiten. Erster großer Höhepunkt für Schweinsteiger soll die Europameisterschaft im kommenden Jahr sein.

Nike bestätigt: Oregon Project wird geschlossen

BERLIN (dpa) - Die WM-Dritte Konstanze Klosterhalfen braucht eine neue sportliche Heimat. Nike schließt sein umstrittenes Oregon Project in Portland (USA), wie das Sportartikelunternehmen der Deutschen Presse-Agentur am Freitag bestätigte. Dort hatte die 22-jährige Langstreckenläuferin seit einem Jahr trainiert. «Wir haben beschlossen, das Oregon-Projekt zu beenden, damit sich die Athleten auf ihre Trainings- und Wettkampfbedürfnisse konzentrieren können», heißt es in der Nike-Stellungnahme. Projekt-Cheftrainer Alberto Salazar war in der vergangenen Woche wegen Verstößen gegen die Anti-Doping-Regeln für vier Jahre gesperrt worden.

Werner und Gündogan wieder im DFB-Training - Stark fehlt weiter

DORTMUND (dpa) - Timo Werner und Ilkay Gündogan sind nach ihren gesundheitlich bedingten Zwangspausen bei der deutschen Fußball-Nationalmannschaft wieder ins Teamtraining eingestiegen. Der Leipziger Stürmer und der Mittelfeldspieler von Manchester City waren am Freitag bei der Übungseinheit in Dortmund dabei. Gefehlt hat erneut der Berliner Niklas Stark, der an einem Magen-Darm-Infekt leidet. Bundestrainer Joachim Löw wollten den Hertha-Verteidiger nur mit zum EM-Qualifikationsspiel nach Estland nehmen, wenn er wieder fit ist. Der DFB-Tross fliegt am Samstag nach Tallinn, wo am Sonntag (20.45 Uhr/MEZ/RTL live) die Partie gegen den Gruppenletzten ansteht.

Zverev nach Erfolg über Federer im Halbfinale - Djokovic raus

SHANGHAI (dpa) - Deutschlands bester Tennisprofi Alexander Zverev steht nach einem Sieg über den Schweizer Altmeister Roger Federer im Halbfinale des Masters-Turniers in Shanghai. Zverev gewann am Freitag 6:3, 6:7 (7:9), 6:3 gegen den Rekordsieger bei Grand-Slam-Turnieren und steigerte damit seine Chancen, sich noch für die ATP Finals der besten acht Spieler dieser Saison zu qualifizieren. Unterdessen ist der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic ausgeschieden. Der Serbe unterlag am Freitag im Viertelfinale 6:3, 5:7, 3:6 gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas. Schon vor dem Halbfinal-Einzug hatte der 21 Jahre alte Weltranglisten-Siebte erstmals die Qualifikation für die ATP Finals in London sicher.

Ärger um Einsatz von Bayerns Hernández: Mail von Müller-Wohlfahrt

MÜNCHEN (dpa) - Der Ärger um einen möglichen Einsatz von Bayern-Rekordeinkauf Lucas Hernández in Frankreichs Fußball-Nationalmannschaft hält an. Nach dpa-Informationen hat Münchens Vereinsarzt Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt eine Mail an die Franzosen geschrieben und dringend davor gewarnt, den Innenverteidiger nach seinen jüngsten Knieproblemen spielen oder unter Wettkampfbedingungen trainieren zu lassen. Viel zu groß sei die Gefahr einer erneuten Verletzung. Zuerst hatten die «tz» und die «Bild» darüber berichtet.

Bittere Nachricht für Bochum: Angreifer Bapoh erleidet Kreuzbandriss

BOCHUM (dpa) - Der VfL Bochum muss lange Zeit auf Offensivspieler Ulrich Bapoh verzichten. Der 20-Jährige hat sich einen Kreuzbandriss zugezogen und fällt mehrere Monate aus. Dies teilte der Fußball-Zweitligist am Freitag mit. Bapoh hatte sich die Verletzung am Donnerstag in einem Testspiel gegen Drittligisten KFC Uerdingen (4:2) zugezogen.

Fans fordern Trennung von Pauli-Profi Sahin nach Instagram-Post

HAMBURG (dpa) - Eine Solidaritätsbekundung für das türkische Militär von Fußball-Profi Cenk Sahin hat Bestürzung beim Zweitligisten FC St. Pauli und Proteste unter den Fans ausgelöst. Der 25 Jahre alte Linksaußen hatte bei Instagram die Syrien-Offensive der Türken begrüßt. «Der FC St. Pauli distanziert sich klar von dem Post und dem Inhalt, weil er mit den Werten des Vereins nicht vereinbar ist», schrieb der Verein am Freitag auf seiner Homepage. Man habe bereits mit dem Spieler gesprochen und arbeite intern die Thematik auf. Die Pauli-Ultras forderten unterdessen die Trennung von Sahin.

Mercedes dominiert Formel-1-Trainingstag in Japan

SUZUKA (dpa) - Mercedes hat den einzigen Trainingstag zum Formel-1-Rennen in Japan dominiert. Wie schon am Freitagmorgen in Suzuka sicherte sich Valtteri Bottas auch am Nachmittag die Bestzeit. Der Finne hatte mit seiner schnellsten Runde in 1:27,785 Minuten 0,10 Sekunden Vorsprung auf seinen Teamkollegen und Weltmeister Lewis Hamilton. Sebastian Vettel landete im Ferrari direkt hinter seinem Stallrivalen Charles Leclerc nur auf dem fünften Platz. Dritter wurde Max Verstappen im Red Bull, Renault-Pilot Nico Hülkenberg fuhr auf Position 18.

Tischtennis-Doppel Boll/Franziska bei German Open ausgeschieden

BREMEN (dpa) - Das deutsche Spitzendoppel Timo Boll und Patrick Franziska ist bei den German Open im Tischtennis im Viertelfinale ausgeschieden. Die beiden Mitfavoriten verloren am Freitagmittag in Bremen in 1:3 Sätzen gegen Fan Zhendong und Lin Gaoyuan aus China. Die deutschen Meister Benedikt Duda und Dang Qiu erreichten dagegen durch einen 3:1-Sieg gegen Jang Woojin und Jeoung Youngsik aus Südkorea überraschend das Halbfinale. Gegner sind dort um 15.40 Uhr die Ex-Weltmeister Chen Chien-An und Chuang Chih-Yuan aus Taiwan.

Petkovic erreicht Halbfinale bei Tennis-Turnierin Linz

LINZ (dpa) - Tennisspielerin Andrea Petkovic steht erstmals seit einem Jahr wieder im Halbfinale eines WTA-Turniers. Die Darmstädterin siegte am Freitag in Linz 6:4, 6:1 gegen Viktoria Kuzmova aus der Slowakei. Die 32 Jahre alte Fed-Cup-Spielerin auf trifft im Semifinale an diesem Samstag entweder auf die topgesetzte Niederländerin Kiki Bertens oder das erst 15 Jahre alte US-Talent Coco Gauff.