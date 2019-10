Von: Redaktion DER FARANG | 10.10.19

Hohe Sicherheitsvorkehrungen bei EM-Qualifikationsspiel in Wien

WIEN (dpa) - Nach dem Anschlag auf eine Synagoge in Halle findet das Fußball-EM-Qualifikationsspiel zwischen Österreich und Israel am Donnerstag im Wiener Ernst-Happel-Stadion unter hohen Sicherheitsvorkehrungen statt. «Wo sich Israels Spieler bewegen oder befinden - beim Hotel oder wenn sie zum Stadion fahren - wird es erhöhte Polizeipräsenz geben», sagte ein Polizeisprecher der österreichischen Nachrichtenagentur APA. Bereits vor dem Anschlag in Halle waren die israelischen Spieler von der Polizei bewacht und zum Training begleitet worden.

Effenberg wird nicht als Trainer beim KFC Uerdingen einspringen

DÜSSELDORF (dpa) - Stefan Effenberg wird beim sportlich kriselnden Drittligaclub KFC Uerdingen nicht als Trainer einspringen. Dies erklärte der neue Manager des Krefelder Fußballclubs am Donnerstag bei seiner Vorstellung in der Düsseldorfer Arena. «Ich bin da keine Option, das haben wir von Anfang an ausgeschlossen. Wir werden zeitnah eine Lösung mit dem bisherigen Co-Trainer Stefan Reisinger finden», sagte Effenberg.

Klopp zum Thema Bundestrainer: «Habe Stand heute keine Lust»

BERLIN (dpa) - Für Jürgen Klopp ist der Job als Bundestrainer der deutschen Fußball-Nationalmannschaft derzeit überhaupt kein Thema. «Stand heute habe ich keine Lust. Ich könnte auch gar nicht hundertprozentig sagen, ob ich der Richtige wäre», sagte der 52-Jährige in einem Gespräch mit Johannes B. Kerner beim Internetportal «Magenta TV». Sollte sich die Frage irgendwann stellen «würde ich dann darüber nachdenken - aber nicht jetzt schon.»

«Kicker»: Inter, Milan und China-Verein wollten Müller im Sommer

MÜNCHEN (dpa) - An dem wegen seiner Reservistenrolle beim FC Bayern unzufriedenen Thomas Müller waren vor der Saison laut «Kicker» unter anderem Inter Mailand und dessen Stadtrivale AC Milan interessiert. «Im jüngsten Sommer fragten die zwei Mailänder Clubs an, auch eine Mega-Offerte aus China lag ihm vor», schrieb der «Kicker» am Donnerstag.

Angeschlagener Bayern-Profi Alaba verpasst Länderspiel gegen Israel

WIEN (dpa) - Der angeschlagene Bayern-Profi David Alaba wird das EM-Qualifikationsspiel des österreichischen Nationalteams gegen Israel auslassen. Wie der Fußball-Verband (ÖFB) am Donnerstag via Twitter mitteilte, werde der 27-Jährige für die Abendpartie im Wiener Ernst-Happel-Stadion «leider nicht rechtzeitig fit. Er wird jedoch im Stadion sein und die Mannschaft unterstützen.» Ob er für das zweite Qualifikationsspiel am Sonntag in Slowenien eine Option sei, wurde nicht mitgeteilt.

Superstar Neymar absolviert 100. Länderspiel - 1:1 gegen Senegal

SINGAPUR (dpa) - Brasiliens Superstar Neymar hat den Sprung in den illustren Club der 100er geschafft und damit einen weiteren Meilenstein in seiner Erfolgskarriere erreicht. Beim 1:1 (1:1) im Freundschaftsspiel gegen Senegal absolvierte der 27 Jahre alte Stürmer des französischen Fußball-Meisters Paris Saint-Germain am Donnerstag sein 100. Länderspiel für den Rekord-Weltmeister. Er ist damit der erst siebte Spieler der Seleção, der diese Marke knackte. Brasilianischer Rekordnationalspieler ist Cafu mit 142 Einsätzen.

Wirtschaftliche Lage kritisch: SG Wattenscheid droht Schließung

BOCHUM (dpa) - Dem Fußball-Traditionsverein SG Wattenscheid 09 droht «die Schließung». Das teilte der frühere Bundesligist und jetzige Regionalligist, über dessen Vermögen am 1. Oktober ein Insolvenzverfahren eröffnet wurde, am Donnerstag mit. Bis zum 18. Oktober müssen Geldgeber gefunden werden, die den monatlichen Finanzbedarf von 70.000 bis 100.000 Euro für den Spielbetrieb in der Regionalliga West decken. Gespräche mit potenziellen Geldgebern seien bisher nicht erfolgversprechend verlaufen.

Nach Schulter-Operation: Olympia-Start von Turner Nguyen gefährdet

STUTTGART (dpa) - Top-Turner Marcel Nguyen muss nach einer schweren Schulterverletzung um seine Olympia-Teilnahme 2020 bangen. Bei der fast vierstündigen Operation am Mittwoch mussten gleich drei Sehnen in der linken Schulter genäht beziehungsweise fixiert werden. Die Operation sei aber gut verlaufen, teilte das Management des zweimaligen Olympia-Silbermedaillengewinners am Donnerstag bei der Heim-WM in Stuttgart mit. Ohne Nguyen hatten die deutschen Turner am Sonntag mit Platz zwölf die Olympia-Qualifikation geradeso geschafft.

Deutsche Boxerinnen ohne WM-Medaille: Schönberger und Gottlob raus

ULAN-UDE (dpa) - Die deutschen Boxerinnen sind bei der WM im russischen Ula-Ude ohne Medaille geblieben. Die acht vom Deutschen Boxsport-Verband nominierten Athletinnen schieden in den Vorrunden aus. Als Letzte scheiterten am Donnerstag im Viertelfinale die Ludwigsburgerin Irina Schönberger im Schwergewicht (bis 81 kg) und Bantamgewichtlerin Ursula Gottlob (bis 54 kg).

Spielabsage wegen Taifun: Italien scheidet bei Rugby-WM aus

TOKIO (dpa) - Wegen des nahenden Taifuns «Hagibis» sind bei der Rugby-Weltmeisterschaft in Japan zwei Spiele abgesagt worden. Die Partien Neuseeland gegen Italien in Toyota und England gegen Frankreich in Yokohama fallen am Samstag aus. Alle Teams erhalten nach Angaben des Veranstalters zwei Punkte. Italien ist dadurch ausgeschieden. Das ebenfalls für Samstag angesetzte Spiel Irland gegen Samoa in Fukuoka soll nach derzeitigem Stand stattfinden.

Frauen in Iran erhalten erstmals Zutritt ins Fußballstadion

TEHERAN (dpa) - Zum ersten Mal nach fast 40 Jahren haben Frauen in der Islamischen Republik Iran ungehinderten Zutritt in ein Fußball-Stadion erhalten. Für das WM-Qualifikationsspiel gegen Kambodscha am Donnerstag kamen Medienberichten zufolge zwischen 3500 und 4000 Frauen erstmals mit einem frei zu kaufenden Ticket ins Asadi Stadion in Teheran. Zuvor hatte der erzkonservative Klerus das untersagt. Der Weltfußballverband FIFA hatte mit einem Ausschluss des Irans von der WM 2022 im Nachbarland Katar gedroht, falls Frauen der Eintritt weiterhin verboten wird.

Formel-1-Zukunft von Hülkenberg weiter ungeklärt

SUZUKA (dpa) - Die Formel-1-Zukunft von Nico Hülkenberg ist weiter ungeklärt. Der Rheinländer muss Renault am Saisonende nach dann drei Jahren verlassen. «Es gibt noch keine Neuigkeiten», sagte der 32-Jährige am Donnerstag am Rande des Grand Prix von Japan in Suzuka. Man müsse noch «ein wenig länger warten». Renault setzt nächste Saison auf den Franzosen Esteban Ocon an der Seite von Daniel Ricciardo aus Australien. Verhandlungen Hülkenbergs mit dem Haas-Team waren geplatzt, Alfa Romeo gilt weiter als Option.