Von: Redaktion DER FARANG | 09.10.19

Leverkusener Tah steht DFB-Elf auch in Estland nicht zur Verfügung

DÜSSELDORF (dpa) - Der Leverkusener Abwehrspieler Jonathan Tah steht der deutschen Fußball-Nationalmannschaft auch am Sonntag im EM-Qualifikationsspiel in Estland (20.45/RTL) nicht zur Verfügung. Dies teilte der DFB am Mittwoch mit. Tah ist wegen eines grippalen Effekts bereits abgereist und fehlt der Mannschaft als einer von 13 verletzten oder erkrankten Spielern auch im Testspiel gegen Argentinien am (heutigen) Mittwoch (20.45 Uhr/RTL). Damit reduziert sich der Kader von Bundestrainer Joachim Löw auf 20 Spieler, sofern der Leipziger Timo Werner nach einem grippalen Effekt wie erwartet nachrückt.

Müller hadert: «Trend macht mich nicht glücklich» - Kovac-Gespräch

MÜNCHEN (dpa) - Bayern-Star Thomas Müller will sich nach einem Gespräch mit Trainer Niko Kovac alle Optionen für die Zukunft offen halten. «Wenn das Trainerteam mich in Zukunft nur noch in der Rolle des Ersatzspielers sieht, muss ich mir meine Gedanken machen. Dafür bin ich einfach zu ehrgeizig», sagte der Münchner Fußball-Profi in einem «Kicker»-Interview am Mittwoch. «Ein Trainer muss vor jedem Spiel schwierige Entscheidungen treffen. In den vergangenen fünf Spielen war allerdings ein Trend zu erkennen, der mich nicht glücklich macht.» Fünfmal nacheinander hatte Müller zuletzt bei Spielbeginn auf der Bank gesessen.

Ehemaliger Handball-Nationalspieler Tiedtke mit 39 Jahren gestorben

GROßWALLSTADT (dpa) - Der deutsche Handball trauert um den ehemaligen Nationalspieler Jens Tiedtke. Der frühere Bundesligaprofi ist nach langer schwerer Krankheit im Alter von nur 39 Jahren gestorben. Dies teilte sein langjähriger Verein TV Großwallstadt am Mittwoch mit. «Ich bin unfassbar traurig», sagte DHB-Vizepräsident Bob Hanning. «Tito war nicht nur ein sehr guter Handballer, sondern ein in jeder Hinsicht bemerkenswerter Mensch, der einen festen Platz in unserem Herzen behält.» Auch beim TV Großwallstadt, für den Tiedtke insgesamt acht Jahre lang spielte, sorgte die Nachricht für große Betroffenheit.

Nordirland-Coach O'Neill sieht Qualifikationsdruck bei Holland

BELFAST (dpa) - Vor dem EM-Qualifikationsspiel der deutschen Gruppengegner Niederlande und Nordirland am Donnerstag in Rotterdam sieht der nordirische Trainer Michael O'Neill den Druck bei den Gastgebern. «Holland wird sich selbst für fähig halten, die Europameisterschaft zu gewinnen, aber erstmal müssen sie dahinkommen», sagte O'Neill. «Sie haben bekanntlich die letzten beiden Turniere verpasst, Russland (WM 2018) und Frankreich (EM 2016), deshalb stehen sie zusätzlich unter Druck.»

Engländer wollen bei rassistischen Vorfällen den Platz verlassen

LONDON (dpa) - Die Spieler der englischen Fußball-Nationalmannschaft wollen in den kommenden EM-Qualifikationsspielen in Tschechien und Bulgarien das Spielfeld verlassen, falls es zu rassistischen Vorfällen kommt. «Wenn das einem von uns passiert, passiert es allen», sagte England-Stürmer Tammy Abraham und verwies auf Aussagen seines Mannschaftskapitäns. «Harry Kane hat gesagt, wenn wir unglücklich sind, wenn ein Spieler unglücklich ist, dann verlassen wir alle gemeinsam das Spielfeld.»

Taifun nähert sich vor Formel-1-Rennen in Japan

SUZUKA (dpa) - Ein tropischer Wirbelsturm könnte das Formel-1-Rennen in Japan an diesem Wochenende beeinträchtigen. Ein Taifun nimmt derzeit Kurs Richtung Nordosten und könnte möglicherweise Änderungen unter anderem am Zeitplan erzwingen, wie die Organisatoren des Rennens auf dem südwestlich Nagoyas gelegenen Suzuka International Racing Course im Internet bekanntgaben. Japans Wetterbehörde warnte für die nächsten Tage vor stürmischem Wetter und hohem Wellengang durch den inzwischen 19. Taifun der Saison.

Pfiffe bei chinesischer Hymne: FIFA-Strafe für Hongkong

ZÜRICH (dpa) - Die FIFA hat den Fußballverband Hongkongs zu einer Geldstrafe verurteilt, weil Fans beim Abspielen der chinesischen Nationalhymne protestiert hatten. Wie der Weltfußball-Verband am Mittwoch mitteilte, muss Hongkong 15 000 Schweizer Franken (13 736 Euro) zahlen, weil Fans vor dem Länderspiel gegen den Iran (0:2) am 10. September beim Erklingen der chinesischen Nationalhymne gepfiffen und dem Spielfeld demonstrativ den Rücken zugekehrt hätten. Hongkong steht unter Chinas Souveränität, hat aber ein eigenes Nationalteam.

Speerwerfer Röhler über das WM-Aus: «Kleine Fehler im Timing»

LEIPZIG (dpa) - Speerwurf-Olympiasieger Thomas Röhler hat die Ursachen für das Scheitern bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Doha analysiert. «2019 haben wir Trainingsentscheidungen getroffen für größere Pläne, die hatten Einfluss auf mein Training, auf das körperliche Vermögen perfekt zu koordinieren», sagte Röhler am Mittwoch in Leipzig. «Und wenn du hart trainierst und sich dein Körper nicht hundertprozentig wohl in sich selbst fühlt, dann machst du kleine Fehler im Timing. Die haben leider in so einer physischen Disziplin wie Speerwurf sehr große Auswirkungen», sagte er.

NBA-Superstar Kevin Durant wird NBA-Saison wohl verpassen

BROOKLYN (dpa) - Der verletzte Basketball-Superstar Kevin Durant hat den Hoffnungen seiner Fans auf ein Comeback in der kommenden Spielzeit einen deutlichen Dämpfer verpasst. Die Fans der Nets sollten nicht erwarten, ihn in der in zwei Wochen beginnenden Saison spielen zu sehen, sagte der 31 Jahre alte US-Amerikaner dem Radiosender Hot 97. Durant, der zweimal zum wertvollsten Spieler der NBA-Finals gewählt worden war, war im Juni an der Achillessehne operiert worden. «Es braucht viel Zeit. Es ist ein täglicher Prozess», sagte Durant.

Draisaitl mit zwei Vorlagen bei Edmontons Sieg gegen die NY Islanders

UNIONDALE/NEW YORK (dpa) - Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers haben in der nordamerikanischen NHL den dritten Sieg im dritten Spiel gefeiert. Die Kanadier konnten sich am Dienstag (Ortszeit) mit 5:2 (2:1, 2:0, 1:1) bei den New York Islanders durchsetzen. Der 23 Jahre alte Draisaitl verbuchte zwei Assists. Er bereitete sowohl das 3:1 durch James Neal (27.) wie auch das 4:1 durch den Zack Kassian (29.) vor.