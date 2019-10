Von: Redaktion DER FARANG | 07.10.19

Mönchengladbach bestätigt Ginter-Ausfall: Jetzt zehn Verletzte

DORTMUND (dpa) - Wegen einer Schulterluxation mit Kapselbandverletzung konnte wie erwartet auch Matthias Ginter nicht zum Treffpunkt der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in Dortmund reisen. Eine MRT-Untersuchung am Montag bestätigte den Verdacht auf eine schwerere Verletzung, wie Borussia Mönchengladbach mitteilte. Wegen der Ausrenkung des Schultergelenks muss Ginter länger pausieren. Der Abwehrspieler war beim 5:1-Sieg der Gladbacher gegen den FC Augsburg in der 81. Minute unglücklich auf der Schulter gelandet. Für Bundestrainer Joachim Löw ist es bereits der zehnte Ausfall für das Testspiel am Mittwoch in Dortmund gegen Argentinien und das EM-Qualifikationsspiel vier Tage später in Tallinn gegen Estland.

FC Bayern «irritiert» über Verhalten von Weltmeister Frankreich

MÜNCHEN (dpa) - Der Streit um die Nationalmannschaftsnominierung von Weltmeister Lucas Hernández vom FC Bayern München geht in die nächste Runde. Nachdem der deutsche Fußball-Rekordmeister angekündigt hatte, seinen Verteidiger aus Verletzungsgründen nicht abstellen zu wollen, forderte der Verband den Münchner trotzdem zum Nationalteam an. «Ich bin irritiert über das Verhalten des französischen Verbandes», sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge am Montag.

Holstein Kiel beurlaubt Sportchef Wohlgemuth und holt Stöver

KIEL (dpa) - Fußball Zweitligist Holstein Kiel hat sich von Sportchef Fabian Wohlgemuth getrennt. Nachfolger ist mit sofortiger Wirkung Uwe Stöver, früherer Sportdirektor des FC St. Pauli. Das gab der Verein am Montag bekannt. Stöver unterzeichnete einen Vertrag bis Sommer 2022.

Umstrittenes Nike Oregon Project: Im WM-Medaillenspiegel weit vorne

DOHA (dpa) - Die Läufer des heftig in die Kritik geratenen Nike Oregon Project haben bei den Leichtathletik-WM mächtig abgeräumt. Wären die Elite-Läufer, die sich gerne als Team bezeichnen, im Medaillenspiegel geführt, dann hätten sie so oft Gold wie China. Und lägen auf Rang fünf, auch vor Deutschland (2-0-4). Sieben der insgesamt zwölf Ausdauersportler aus dem Stall des mittlerweile gesperrten Trainers Alberto Salazar waren in Doha am Start - darunter die Leverkusenerin Konstanze Klosterhalfen, die Bronze über 5000 Meter gewann. Die weitere Bilanz des NOP: dreimal Gold und einmal Silber.

Engste Tabellenkonstellation in der Bundesliga seit 13 Jahren

DÜSSELDORF (dpa) - Die enge Tabellenkonstellation im oberen Drittel der aktuellen Saison der Fußball-Bundesliga hat es seit Einführung der Drei-Punkte-Regel in der Saison 1995/96 erst einmal gegeben. Vor 13 Jahren in der Saison 2006/07 lagen nach sieben Spieltagen zwischen dem Tabellenführer Werder Bremen (13) und dem Siebten Borussia Dortmund (11) nur zwei Punkte. Meister wurde am Ende der VfB Stuttgart mit vier Punkten vor dem Dritten Werder Bremen. In der laufenden Saison führt Mönchengladbach mit 16 Punkten, Leverkusen hat als Siebter 14 Zähler.

Tschechin Kvitova als sechste Tennisspielerin bei WTA Finals dabei

BERLIN (dpa) - Die zweimalige Wimbledonsiegerin Petra Kvitova hat sich als sechste Spielerin für die WTA Finals in China qualifiziert. Das teilte die Damen-Profiorganisation WTA am Montag mit. Damit sind beim Saisonabschluss der besten acht Tennis-Spielerinnen dieser Saison nur noch zwei Plätze zu vergeben. Das Turnier findet vom 27. Oktober bis zum 3. November in Shenzhen statt, insgesamt werden in Einzel und Doppel 14 Millionen Dollar Preisgeld ausgeschüttet. Die Tschechin Kvitova hatte das Turnier 2011 gewonnen und ist zum siebten Mal dabei.

Marathon: 41 Tempomacher bei Zwei-Stunden-Versuch von Kipchoge

WIEN (dpa) - Mit Hilfe von vielen Medaillengewinnern als Tempomachern will Marathon-Weltrekordler Eliud Kipchoge voraussichtlich an diesem Wochenende den Versuch unternehmen, die Zwei-Stunden-Schallmauer im Marathon zu unterbieten. Die zur Unterstützung angeheuerten 41 Läufer hätten insgesamt 55 Medaillen unter anderem bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften gewonnen, teilte das britische Chemie-Unternehmen Ineos als Veranstalter am Montag mit. Auch wenn Kipchoge unter seinem aktuellen Weltrekord von 2:01:39 Stunden (2018 in Berlin) bleibt, würde die Zeit nicht als Rekord anerkannt, weil die Tempomacher entgegen der Regeln des Weltverbandes regelmäßig ausgetauscht würden.

Ohne WM-Gold: Mihambos Absprung direkt nach Thailand

DOHA (dpa) - Nach einer Saison wie gemalt verabschiedet sich Malaika Mihambo in den Urlaub. Vor dem Olympia-Jahr gilt es auszuspannen. Auch das ist eine große Stärke der Weitspringerin, die regelmäßig meditiert. Die Olympischen Spiele 2020 in Tokio und den deutschen Rekord von Heike Drechsler im Blick, aber jetzt erstmal ab in den Urlaub nach Thailand. Malaika Mihambo flog am Montag direkt von Doha gen Bangkok - ohne ihre Goldmedaille. «Ich habe nur vier Wochen frei, und die will ich einfach voll auskosten», sagte die umjubelte Weitsprung-Weltmeisterin. «Ich nehme mir einfach die Zeit, um zu reisen und alles zu verarbeiten.» Keine zwölf Stunden nach ihrem 7,30-Meter-Satz im Khalifa-Stadion und ihrem ersten WM-Triumph schaltete die «superglückliche» Mihambo in den Urlaubsmodus. «Einfach die Saison Revue passieren zu lassen. Mal rauskommen aus dem ganzen Alltagstrott!», sagte die 25-Jährige von der LG Kurpfalz mit einem entspannten Lächeln.

«Schöne Momentaufnahme»: Gladbach, Wolfsburg und dichtes Gedränge

BERLIN (dpa) - Nicht Bayern, Dortmund oder Leipzig, sondern Mönchengladbach und Wolfsburg führen in der Länderspielpause der Bundesliga ein dicht gedrängtes Feld an. Zwischen den beiden aktuellen Spitzenclubs gibt es einige Gemeinsamkeiten. Was haben die denn da oben zu suchen? Gladbach? Wolfsburg? «Dass wir die Tabellenführung übernommen haben, ist eine schöne Momentaufnahme», betonte Borussias Trainer Marco Rose nach dem 5:1 (4:0)-Sieg am Sonntag über den FC Augsburg mit dem Sprung an die Spitze der Fußball-Bundesliga und brachte sofort den Hinweis, «dass es auch schnell in die andere Richtung kippen kann». Den Erfolg ein bisschen kleinreden, relativieren, keine übertriebenen Hoffnungen daraus ableiten - das gehört zum Geschäft.

Fed-Cup-Kapitän Gerlach betreut Görges in Linz und Luxemburg

BERLIN (dpa) - Nach der Trennung von ihrem Trainer wird Fed-Cup-Kapitän Jens Gerlach die deutsche Tennisspielerin Julia Görges bei den anstehenden WTA-Turnieren in Linz und in Luxemburg betreuen. Das teilte der Deutsche Tennis Bund am Montag mit. Die Wimbledon-Halbfinalistin von 2018 hatte in der Vorwoche die Zusammenarbeit mit ihrem Coach Sebastian Sachs und Physiotherapeut Florian Zitzelsberger beendet. Die 30-Jährige aus Bad Oldesloe war zuletzt beim Turnier in Peking in der ersten Runde ausgeschieden. In der Weltrangliste liegt die deutsche Nummer zwei auf Position 27. Der 46-jährige Gerlach führte 2004 die Russin Anastasia Myskina zum French-Open-Titel. Seit 2018 ist er Kapitän des deutschen Fed-Cup-Teams.

Petkovic in Runde zwei von Linz - Korpatsch schlägt Wunderkind Gauff

LINZ (dpa) - Andrea Petkovic hat als erste von fünf deutschen Tennis-Damen die zweite Runde des WTA-Turniers in Linz erreicht. Die 32 Jahre alte Darmstädterin setzte sich zum Auftakt am Montag gegen die Schweizer Jil Teichmann in 1:09 Stunden mit 6:1, 6:1 durch. Im Achtelfinale trifft sie nun möglicherweise im deutschen Duell auf Julia Görges, die aber zunächst die Hürde mit der Russin Margarita Gasparjan in Runde eins nehmen muss. Erst vor gut einer Woche hatte Petkovic, die Nummer 75 der Weltrangliste, Jil Teichmann beim Turnier in Peking in Runde eins ausgeschaltet. Danach war sie aber an der späteren Turniersiegerin Naomi Osaka aus Japan gescheitert. Am Montag-vormittag hatten sich auch Laura Siegemund (2:0 gegen Tereza Martincova/ Tschechien), Anna-Lena Friedsam (2:1 gegen Shelby Rogers/USA) und überraschend auch Tamara Korpatsch durch ein 2:0 in der Qualifikation über Cori Gauff für das Hauptfeld des mit 250 000 Dollar dotierten Turniers qualifiziert. Die erst 15 Jahre alte Amerikanerin hatte in Wimbledon mit ihrem Einzug ins Achtelfinale für viel Aufsehen gesorgt.