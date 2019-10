Von: Redaktion DER FARANG | 06.10.19

Gladbach übernimmt Bundesliga-Tabellenspitze - 5:1 gegen Augsburg

MÖNCHENGLADBACH (dpa) - Borussia Mönchengladbach hat die Tabellenspitze in der Fußball-Bundesliga übernommen. Das Team von Coach Marco Rose siegte am Sonntag gegen den FC Augsburg 5:1 (4:0) und rückte mit 16 Punkten auf Rang eins vor. Denis Zakaria (2.), Patrick Herrmann (8./13. Minute), Alassane Plea (39.) und Breel Embolo (83.) schossen den Gladbacher Sieg heraus. Für die auf Platz 14 liegenden Augsburger traf Florian Niederlechner (80.).

Probleme noch größer: Kroos sagt ab - Löw holt Schalker Serdar

DORTMUND (dpa) - Auch Toni Kroos fehlt der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in den Länderspielen gegen Argentinien und in Estland. Der 29 Jahre alte Star von Real Madrid sagte am Sonntag wegen einer «Adduktorenverletzung am linken Oberschenkel» ab, teilte der DFB mit. Zuvor musste schon der Kölner Jonas Hector (29) aufgrund neuromuskulärer Probleme passen. Die Personalmisere wird für Joachim Löw immer mehr zum Störfaktor. Insgesamt fallen schon neun Spieler aus. Der Bundestrainer nominierte das Schalker Talent Suat Serdar erstmals in seinen nun 20-köpfigen Kader.

Bochum holt ersten Saisonsieg: 3:2 beim 1. FC Heidenheim

HEIDENHEIM (dpa) - Der VfL Bochum hat seinen ersten Saisonsieg eingefahren und die direkten Abstiegsplätze in der 2. Fußball-Bundesliga damit verlassen. Nach zuletzt drei Remis unter dem neuen Trainer Thomas Reis holten die Gäste am Sonntag beim 1. FC Heidenheim ein 3:2 (2:1) und rückten vor auf Platz 15. Holstein Kiel verlor auch das zweite Heimspiel unter Interimstrainer Ole Werner und steckt nach dem 1:2 (1:1) gegen Jahn Regensburg im Tabellenkeller. Der 1. FC Nürnberg und FC St. Pauli trennten sich nach einer intensiven Partie 1:1 (0:1).

Weltmeister Kaul: WM in Doha «kein Gefallen» für Leichtathletik

BERLIN (dpa) - Zehnkampf-Weltmeister Niklas Kaul hat die Vergabe der WM an Katar bedauert. «Ich glaube, dass man der Leichtathletik da keinen Gefallen getan hat», sagte der 21-Jährige am Samstagabend im ZDF-«Sportstudio». Wegen der oftmals leeren Ränge waren die von Doha Veranstalter zuletzt in die Kritik geraten. Kaul verwies auf die stimmungsvolle Atmosphäre bei der EM im Vorjahr in Berlin. Aus seiner Sicht gehöre eine WM eher in Länder wie England, Frankreich oder Deutschland.

Nico Müller gewinnt DTM-Finale - Champion Rast auf Platz drei

HOCKENHEIM (dpa) - Nico Müller hat das letzte Rennen der diesjährigen Saison im Deutschen Tourenwagen-Masters (DTM) gewonnen. Der Audi-Pilot aus der Schweiz verwies bei strömendem Regen am Sonntag auf dem Hockenheimring seine Markenkollegen Mike Rockenfeller und René Rast auf die Plätze. Der Mindener Rast hatte sich seinen zweiten Titel nach 2017 bereits vor den beiden Finalrennen gesichert und beendete die Saison mit insgesamt 322 Zählern vor Müller (250 Zähler) und BMW-Pilot Marco Wittmann (202 Punkte).

Braunschweig und Duisburg verpassen Sprung an Drittliga-Spitze

MÜNCHEN (dpa) - Die Aufstiegsmitfavoriten Eintracht Braunschweig und der MSV Duisburg haben am elften Spieltag der 3. Fußball-Liga den Sprung an die Tabellenspitze verpasst. Die Niedersachsen unterlagen der mit Mickaël Cuisance und Alphonso Davies verstärkten zweiten Mannschaft des FC Bayern München am Sonntag mit 0:2 (0:1). Duisburg verlor seine Partie beim krisengebeutelten Chemnitzer FC mit 1:3 (0:0). Die «Zebras» stehen mit 19 Punkten auf Rang vier, Braunschweig bleibt Dritter (20). Angeführt wird die Tabelle von der Spielvereinigung Unterhaching (22) und dem Halleschen FC (21).

Spanier Marquez vorzeitig Weltmeister in der Moto-GP

BURIRAM (dpa) - Marc Marquez ist erneut Motorrad-Weltmeister in der Moto-GP. Mit einem Sieg beim Thailand-Grand-Prix hat sich der Spanier am Sonntag vorzeitig seinen achten WM-Titel gesichert. Bei den ausstehenden vier Rennen kann Marquez nicht mehr von seinem Verfolger Andrea Dovizioso aus Italien eingeholt werden. Deutsche Fahrer waren in dieser Klasse nicht am Start. Marcel Schrötter wurde in der Moto2 im ersten Rennen nach seinem Schlüsselbeinbruch 14.

Flensburgs Handballer gewinnen Heimspiel gegen Berlin 27:23

FLENSBURG (dpa) - Handball-Meister SG Flensburg-Handewitt hat in die Erfolgsspur zurückgefunden. Nach dem Pokal-Aus gegen Tabellenführer TSV Hannover-Burgdorf gewannen die Norddeutschen am Sonntag ihr Bundesliga-Heimspiel gegen die Füchse Berlin mit 27:23 (12:9).

Novak Djokovic gewinnt Tennis-Turnier in Tokio

TOKIO (dpa) - Novak Djokovic hat das Tennis-Turnier in Tokio gewonnen. Der serbische Weltranglisten-Erste setzte sich am Sonntag gegen den Australier John Millman klar mit 6:3, 6:2 und feierte damit den 76. Titel seiner Karriere. Für Djokovic war es der erste Auftritt seit seiner verletzungsbedingten Aufgabe bei den US Open Anfang September. In Tokio gab Djokovic im gesamten Turnier keinen Satz ab.

Japanerin Naomi Osaka gewinnt Tennis-Turnier in Peking

PEKING (dpa) - Die Japanerin Naomi Osaka hat das Tennis-Turnier in Peking gewonnen. Die zweimalige Grand-Slam-Turniersiegerin setzte sich am Sonntag im Finale gegen die Weltranglisten-Erste Ashleigh Barty aus Australien mit 3:6, 6:3, 6:2 durch. Für Osaka war es der zweite Turniersieg in Serie, nachdem sie zuvor bereits in ihrer gleichnamigen Geburtsstadt Osaka gewonnen hatte.

Draisaitl glänzt mit zwei Vorlagen

EDMONTON (dpa) - Der deutsche Eishockey-Profi Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers den zweiten Sieg im zweiten Saisonspiel der nordamerikanischen Profiliga NHL eingefahren. Beim 6:5 (2:3, 1:0, 3:2)-Heimerfolg gegen die Los Angeles Kings, bei denen der ehemalige deutsche Nationaltrainer Marco Sturm als Assistenzcoach tätig ist, glänzte Draisaitl am Samstagabend (Ortszeit) mit zwei Vorlagen.

Ex-Nationalspielerin Fitschen kämpft gegen Krebserkrankung

BERLIN (dpa) - Die frühere Fußball-Nationalspielerin Doris Fitschen will ihre Krebserkrankung bis zum Jahresende überwunden haben. «Ich hoffe, dass ich das neue Jahr gesund angehen kann», sagte die 50-Jährige der «Bild am Sonntag». Der früheren Managerin der Frauen-Nationalelf war ein bösartiger Tumor aus dem Oberarmknochen entfernt worden. Wegen der laufenden Chemotherapie werde sie am kommenden Samstag nicht zur Festveranstaltung in Dortmund kommen können, bei der sie als Mitglied der Gründungself der «Hall of Fame» des deutschen Frauenfußballs ausgezeichnet werden sollte.

Schwimm-Weltmeister Wellbrock startet mit Sieg in Olympia-Saison

BUDAPEST/INDIANAPOLIS (dpa) - Schwimm-Weltmeister Florian Wellbrock ist mit einem Sieg in die Olympia-Saison gestartet. Der Magdeburger gewann am Wochenende beim Weltcup in Budapest über 1500 Meter Freistil. In 14:57,83 verwies er den Tschechen Jan Micka mit über fünf Sekunden Vorsprung auf Rang zwei. Über seine Nebenstrecke 400 Meter Freistil belegte der 22-jährige Wellbrock den vierten Rang.

Nach Halbfinal-Aus in Peking: Zverev muss um ATP Finals zittern

PEKING (dpa) - Im vergangenen Jahr feierte Alexander Zverev bei den ATP Finals in London den bislang größten Erfolg seiner Karriere. In dieser Saison muss Deutschlands bester Tennisspieler um die Teilnahme bangen. Auch weil er im Halbfinale von Peking seine Chancen nicht nutzte. Das Rennen um die Qualifikation für die ATP Finals in London wird für Alexander Zverev zu einem Zitterspiel. Zwar sprang Deutschlands bester Tennisspieler durch seinen Halbfinal-Einzug beim Turnier in Peking im aktuellen Ranking für den Saisonabschluss auf den achten Platz und wäre damit für das Event in der britischen Hauptstadt Mitte November qualifiziert. Doch der Vorsprung auf die Konkurrenten ist minimal, so dass Zverev auch in dieser Woche in Shanghai weit kommen muss, um sich die Chance auf London zu erhalten.

Champion Rast souverän im DTM-Finale - Boss Berger bleibt vorsichtig

HOCKENHEIM (dpa) - Mit einem Sieg und einem dritten Platz hat der nunmehr zweimalige DTM-Champion René Rast die Saison beendet. Der ebenfalls zweimalige Titelträger Marco Wittmann kündigt für kommende Saison ein Duell an. Die Zielstrebigkeit, die René Rast beim Deutschen Tourenwagen-Masters an den Tag legte, fehlte dem Champion vor der Pokalübergabe für seinen zweiten Titel nach 2017. «Ich weiß noch gar nicht, wo ich den Pokal hinstellen soll. Aber ich werde schon einen Platz finden», sagte der Audi-Pilot, der den Riesen-Cup am Sonntag auf dem Hockenheimring aus den Händen des ehemaligen Formel 1-Weltmeisters Emerson Fittipaldi entgegennahm.