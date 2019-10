Von: Redaktion DER FARANG | 05.10.19

Effenberg wird Manager beim KFC Uerdingen

UERDINGEN (dpa) - Stefan Effenberg wird Manager beim krisengeschüttelten Fußball-Drittligisten KFC Uerdingen. Wie der Verein am Samstag mitteilte, tritt der frühere Nationalspieler sein Amt mit sofortiger Wirkung an. Der 51-jährige soll voraussichtlich am Mittwoch auf einer Pressekonferenz offiziell vorgestellt werden. Der vom russischen Investor Michail Ponomarew unterstützte Club hat in diesem Jahr bereits einige Trainer verschlissen. Norbert Meier, Frank Heinemann und Heiko Vogel waren schon entlassen worden.

HSV übernimmt mit Sieg über Greuther Fürth Tabellenspitze

HAMBURG (dpa) - Der Hamburger SV hat die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga übernommen. Die Norddeutschen gewannen am Samstag im heimischen Volksparkstadion mit 2:0 (0:0) gegen die SpVgg Greuther Fürth und verdrängten den bisherigen Spitzenreiter VfB Stuttgart aufgrund der besseren Tordifferenz. Die Fürther mussten die dritte Niederlage in Serie hinnehmen und bleiben im Mittelfeld der Liga stecken. Jeremy Dudziak (49. Minute) und Sonny Kittel (85.) erzielten vor 44 180 Zuschauern die Tore für die Hamburger.

Wichtiger Sieg für Slomka: Hannover bezwingt Dresden

DRESDEN (dpa) - Der kriselnde Fußball-Zweitligist Hannover 96 hat einen wichtigen Sieg gefeiert und Trainer Mirko Slomka wohl vorerst wieder etwas Ruhe verschafft. Der Bundesliga-Absteiger gewann am Samstag bei Dynamo Dresden mit 2:0 (0:0) und setzte sich dank des dritten Saisonsieges etwas von den Abstiegsrängen ab. Slomka dürfte durch den Erfolg wohl vorerst weiter als Trainer im Amt bleiben. Er hatte zuvor nur eine Jobgarantie für das Dresden-Spiel bekommen.

Erzgebirge Aue verpasst Sieg beim SV Sandhausen

SANDHAUSEN (dpa) - Der FC Erzgebirge Aue hat den vorzeitigen Sprung auf den dritten Tabellenplatz der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Die Mannschaft von Trainer Dirk Schuster kam am Samstag nicht über ein 2:2 (1:2) beim SV Sandhausen hinaus. Aue bleibt nach dem Remis zunächst Tabellenvierter. Der SVS verharrt nach dem vierten sieglosen Spiel nacheinander im Mittelfeld der Tabelle.

Franck Ribéry Spieler des Monats September in Serie A

FLORENZ (dpa) - Der in dieser Saison vom FC Bayern zum italienischen Erstligisten AC Florenz gewechselte Franck Ribéry ist von der Serie A zum besten Spieler des Monats September gewählt worden. «Ribéry hat uns zu diesem Saisonauftakt das Allerbeste seines Repertoires gezeigt», teilte die Liga am Samstag mit. Die Auszeichnung war vor dieser Saison neu eingeführt worden.

Frankreichs Weltmeister-Torhüter Lloris offenbar schwer verletzt

LONDON (dpa) - Champions-League-Finalist Tottenham Hotspur muss wohl längere Zeit auf Stammkeeper Hugo Lloris verzichten. Der französische Fußball-Weltmeister verletzte sich am Samstag im Premier-League-Spiel bei Brighton & Hove Albion offenbar schwer am linken Arm. Nach einem verunglückten Abwehrversuch fiel der 32-Jährige auf seinen Arm, wobei offenbar der Ellenbogen wegknickte. Nach einer minutenlangen Behandlung wurde er auf einer Trage aus dem Stadion getragen, ehe er ins Krankenhaus gebracht wurde.

Nach 23 Jahren Schluss: Sauerland kündigt Box-Trainer Wegner

BERLIN (dpa) - Kulttrainer Ulli Wegner hat nach 23-jähriger Zugehörigkeit zum Sauerland-Stall die Kündigung vom Box-Unternehmen erhalten. «Zum 31. Dezember ist Schluss, hat man mir mitgeteilt. Wenn man mich nicht mehr will, bitte schön. Es ist so traurig», sagte Wegner der Deutschen Presse-Agentur am Samstag. Wegner hatte in seiner Ära unter anderen Sven Ottke, Markus Beyer, Arthur Abraham und Marco Huck zu Weltmeistern gemacht.

Muskelbündelriss bei VfB-Profi Didavi - Auch Sosa fällt aus

STUTTGART (dpa) - Daniel Didavi wird dem Fußball-Zweitligisten VfB Stuttgart für sechs bis acht Wochen fehlen. Bei dem Mittelfeldspieler wurde ein Muskelbündelriss in der Wade diagnostiziert, wie Trainer Tim Walter am Samstag sagte. Didavi hatte sich wie Linksverteidiger Borna Sosa bei der 1:2-Niederlage gegen den SV Wehen Wiesbaden am Freitagabend verletzt. Sosa hatte sich in einem Zweikampf mit Wehens Chato eine schwere Gehirnerschütterung zugezogen und sollte erst am Samstagnachmittag aus dem Krankenhaus entlassen werden. Wie lange der Kroate ausfällt, ist noch unklar.

DTM-Champion Rast feiert siebten Saisonsieg - Button in den Punkten

HOCKENHEIM (dpa) - René Rast hat im Deutschen Tourenwagen-Masters (DTM) seinen siebten Saisonsieg gefeiert. Der bereits als Gesamtsieger feststehende Audi-Pilot verwies beim 17. und vorletzten Saisonrennen auf dem Hockenheimring am Samstag Marco Wittmann (BMW) und Mike Rockenfeller (Audi) auf die Plätze. Das letzte Saisonrennen findet am Sonntag ebenfalls auf dem Hockenheimring statt.

Andreas Möller wird Chef des Frankfurter Nachwuchsleistungszentrum

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat den früheren Welt- und Europameister Andreas Möller als Leiter seines Nachwuchszentrums verpflichtet. Das gab der Club am Samstag bekannt. Der gebürtige Frankfurter erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022. Wegen der geplanten Verpflichtung von Möller hatten die Ultra-Fans der Eintracht zuvor heftige Kritik an Sportvorstand Fredi Bobic geübt.

Handball-Nationalspieler Suton erleidet Kreuzbandriss

LEMGO (dpa) - Handball-Nationalspieler Tim Suton fällt nach einer schweren Knieverletzung rund neun Monate aus und fehlt damit der deutschen Auswahl bei der EM im kommenden Januar. Der Rückraumspieler des Bundesligisten TBV Lemgo zog sich beim Pokal-Achtelfinalsieg gegen den Bergischen HC (27:24) am Mittwochabend einen Riss des rechten vorderen Kreuzbandes zu, wie der TBV mitteilte. Der 23-Jährige, der sich nach einer Fußoperation im Mai erst zum Bundesligastart zurückgemeldet hatte, soll demnächst operiert werden.

England bei Rugby-WM im Viertelfinale - Japan darf weiter hoffen

TOKIO (dpa) - Japan kann bei der Rugby-WM weiter auf den Einzug ins Viertelfinale hoffen. Der WM-Gastgeber gewann am Samstag gegen Samoa mit 38:19 (16:9) und übernahm mit dem dritten Sieg in der Gruppe A die Tabellenführung. Der Erst- und Zweitplatzierte aus jeder der vier Fünfer-Staffeln zieht ins Viertelfinale ein. Dort stehen bereits die Engländer, die sich mit 39:10 (15:3) gegen Argentinien durchsetzten. Australien gewann gegen Uruguay mit 45:10 (19:3) und steht ebenfalls kurz vor dem Einzug ins Viertelfinale.

Ehemaliger Co-Trainer von Wladimir Klitschko zusammengeschlagen

HAMBURG (dpa) - James Ali Bashir, ehemaliger Co-Trainer von Ex-Boxweltmeister Wladimir Klitschko, ist vor einem Kampf in den USA zusammengeschlagen worden. Wie US-Medien berichteten, passierte der Vorfall beim Wiegen vor dem Kampf zwischen der Kroatin Ivana Habazin und US-Weltmeisterin Claressa Shields. Bashir sei bewusstlos geschlagen und mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Kampf, der am Samstag stattfinden sollte, wurde abgesagt.