04.10.19

Löw legt fest: Ter Stegen gegen Argentinien im Tor - Amiri neu dabei

MÜNCHEN (dpa) - Bundestrainer Joachim Löw gibt Marc-André ter Stegen im Torhüterduell mit Manuel Neuer die versprochene Bewährungschance in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Der Schlussmann des FC Barcelona wird am kommenden Mittwoch im Testspiel gegen Argentinien in Dortmund im Tor stehen. Kapitän Manuel Neuer soll vier Tage später beim EM-Qualifikationsspiel in Tallinn gegen Estland spielen. Das gab Löw am Freitag bei der Veröffentlichung des Länderspiel-Aufgebotes bekannt. Einziger Neuling im 21-köpfigen Kader ist der Leverkusener Offensivspieler Nadiem Amiri.

Gladbach bangt um Einsatz von Stürmer Pléa

ISTANBUL (dpa) - Borussia Mönchengladbach bangt vor dem Bundesligaspiel gegen den FC Augsburg am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) um den Einsatz von Alassane Pléa. Der französische Stürmer hat sich im Europa-League-Spiel bei Basaksehir Istanbul (1:1) am Donnerstag am Fuß verletzt und musste schon zur Pause ausgewechselt werden.

Werder-Verteidiger Toprak vor Comeback: Mit Neuzugang nach Frankfurt

BREMEN (dpa) - Werder Bremens Trainer Florian Kohfeldt setzt im Spiel bei Eintracht Frankfurt am Sonntag (18.00 Uhr/Sky) auf den wiedergenesenen Neuzugang Ömer Toprak. «Es sieht gut aus. Er hat gut trainiert und ist damit ein Startelf-Kandidat», sagte der Coach des Fußball-Bundesligisten am Freitag. Der von Borussia Dortmund ausgeliehene Innenverteidiger kam in dieser Saison zweimal zum Einsatz, verletzte sich dann allerdings an der Wade.

Bayer Leverkusen ohne Kapitän Lars Bender gegen Leipzig

LEVERKUSEN (dpa) - Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen muss im Ligaspiel gegen RB Leipzig am Samstag (15.30 Uhr/Sky) auf Lars Bender verzichten. Der Kapitän musste schon am Dienstag im Champions-League-Spiel bei Juventus Turin kurzfristig wegen Oberschenkelproblemen passen. «Er wird nicht zur Verfügung stehen, aber es ist nichts Schlimmes und wird auch nicht lange dauern», erklärte Trainer Peter Bosz am Freitag.

FC Augsburg wohl auch in Gladbach ohne Richter

AUGSBURG (dpa) - Der FC Augsburg muss voraussichtlich auch im Spiel bei Borussia Mönchengladbach auf Flügelstürmer Marco Richter verzichten. Der 21-Jährige habe nach seiner Oberschenkelblessur zwar wieder ein Lauftraining bestritten, konnte dabei aber noch nicht voll belastet werden, sagte Trainer Martin Schmidt vor der Auswärtspartie in der Fußball-Bundesliga am Sonntag. Dagegen habe Kapitän Daniel Baier wieder mit dem Team trainiert und sei ein Startelf-Kandidat.

Real Madrid weist Gerüchte um Keeper Courtois zurück

MADRID (dpa) - Spaniens Fußball-Rekordmeister Real Madrid hat Gerüchte über angebliche Angststörungen von Torwart Thibaut Courtois entschieden zurückgewiesen. Die Königlichen sahen sich am Freitag zur Veröffentlichung einer offiziellen Erklärung genötigt, nachdem zuvor die Zeitung «Okdiario» über die angeblich nach einer medizinischen Untersuchung diagnostizierten psychischen Probleme berichtet hatte. Bei dem belgischen Nationalkeeper sei eine akute Entzündung der Magen- und Darmschleimhäute diagnostiziert worden. Deswegen sei er am Dienstag beim 2:2 in der Champions League gegen den FC Brügge zur Pause ausgewechselt worden. Der 27-Jährige hatte bei den Gegentoren nicht gut ausgesehen und war von den eigenen Fans ausgebuht worden.

Hoffenheim geschwächt nach München - Vogt-Einsatz unwahrscheinlich

ZUZENHAUSEN (dpa) - Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim reist ersatzgeschwächt zum Tabellenführer FC Bayern München. Neben den weiterhin ausfallenden Stürmern Andrej Kramaric (Knieprobleme) und Ishak Belfodil (Mandelentzündung) dürfte das Gastspiel an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) auch für Kapitän Kevin Vogt zu früh kommen. «Wir müssen heute noch schauen, aber die Chance ist nicht groß», sagte Trainer Alfred Schreuder am Freitag.

Novum im Gottesstaat: Verkauf von Fußballtickets für iranische Frauen

TEHERAN (dpa) - Zum ersten Mal in der vierzigjährigen Geschichte der islamischen Republik Iran können auch iranische Frauen Tickets für ein Fußballspiel kaufen. Für das WM-Qualifikationsspiel gegen Kambodscha am kommenden Donnerstag werden auf der Webseite des Teheraner Asadi-Stadions erstmals online Karten für vier Sondertribünen angeboten, die nur für Frauen vorgesehen sind. Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur IRNA vom Freitag wurden binnen weniger Minuten 3500 Tickets verkauft. Falls Frauen der Eintritt zu Fußballspielen weiterhin verboten wird, droht dem Iran der Ausschluss von der WM 2020 im Nachbarland Katar.

Tennisprofi Zverev erreicht Halbfinale beim ATP-Turnier in Peking

PEKING (dpa) - Deutschlands bester Tennisprofi Alexander Zverev steht beim Hartplatz-Turnier in Peking im Halbfinale und hat seine Chancen auf eine erneute Teilnahme an der ATP-WM der besten acht Spieler der Saison erhöht. Der Weltranglisten-Sechste aus Hamburg setzte sich am Freitag gegen den US-Amerikaner Sam Querrey in 72 Minuten mit 7:6 (7:3), 6:2 durch. Im Kampf um den Einzug in das Endspiel trifft der 22-Jährige nun auf den Griechen Stefanos Tsitsipas.

Tennisprofi Nadal muss für Masters-Turnier in Shanghai absagen

SHANGHAI (dpa) - Der spanische Tennisprofi Rafael Nadal hat seine Teilnahme am Masters-Series-Turnier in Shanghai in der kommenden Woche abgesagt. Das teilte die Herren-Organisation ATP am Freitag mit. Demnach leide der 33 Jahre alte Weltranglisten-Zweite noch an einer Verletzung an der linken Hand. Schon beim Laver Cup in Genf hatte der Linkshänder aus Mallorca vor zwei Wochen auf einen Einsatz für das Team Europa am Schlusstag verzichten müssen.

Sprinterin Pinto fällt für deutsche Staffel bei WM aus

DOHA (dpa) - Tatjana Pinto hat sich am Knie verletzt und wird der deutschen Sprintstaffel über 4 x 100 Meter bei den Leichtahletik- WM in Doha fehlen. Das bestätigte DLV-Mediendirektor Peter Schmitt am Freitag. Die 27 Jahre alte deutsche 100-Meter-Meisterin aus Paderborn hatte sich die Muskelverletzung im Knie bereits im 200-Meter-Vorlauf zugezogen. Dem DLV-Quartett um Top-Sprinterin Gina Lückenkemper wurden vor der WM Medaillenchancen eingeräumt.

Verunglückter Formel-2-Pilot Correa: Weitere Operationen nötig

LONDON (dpa) - Der Ende August schwer verunglückte Rennfahrer Juan Manuel Correa muss noch weitere sechs Wochen im Krankenhaus bleiben. Nach einer 17-stündigen Operation am vergangenen Sonntag sei ein weiterer Eingriff in zwei Wochen geplant, hieß es auf der Homepage des Formel-2-Piloten. Der 20-Jährige war am 31. August in einen schlimmen Unfall verwickelt gewesen. Bei dem Horrorcrash in Spa-Francorchamps war der Franzose Antoine Hubert ums Leben gekommen. Correa hatte sich unter anderem schwere Beinverletzungen zugezogen.