Von: Redaktion DER FARANG | 03.10.19

Ex-Stürmer Aubameyang bezeichnet BVB-Boss Watzke als «Clown»

LONDON (dpa) - Der frühere BVB-Stürmer Pierre-Emerick Aubameyang hat Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke als «Clown» bezeichnet. «Es ist besser für Sie, wenn ich nie darüber rede, warum ich Dortmund wirklich verlassen habe, Herr Watzke. Sie sind so ein Clown», schrieb der Fußball-Stürmer des Premier-League-Clubs FC Arsenal aus Gabun bei Twitter. Hintergrund ist ein tags zuvor erschienenes Interview Watzkes in der «Süddeutschen Zeitung», in dem er erklärt hatte, dass Spieler wegen des Geldes zu Vereinen wechseln, die nicht in der Champions League spielen. Der 30 Jahre alte Aubameyang war im Januar 2018 für rund 63 Millionen von Dortmund nach London gewechselt. Der BVB spielt in der Königsklasse, Arsenal nicht.

Rippenprellung bei Alaba - Bayern ohne Hernández gegen Hoffenheim

MÜNCHEN (dpa) - Fußball-Bundesligist FC Bayern München muss auch im Heimspiel gegen 1899 Hoffenheim auf Lucas Hernández und Leon Goretzka verzichten. Bei David Alaba, der beim 7:2 in der Champions League am Mittwoch gegen Tottenham Hotspur eine Rippenprellung erlitten hatte, müsse man «von Tag zu Tag schauen», berichtete Trainer Niko Kovac am Donnerstag. Hernández hat weiterhin Probleme am rechten Knie. Nationalspieler Goretzka soll nach einer Oberschenkelverletzung sein Trainingspensum in der anstehenden Länderspielpause steigern.

Leipzigs Abwehrspieler Konaté fällt mit Muskelfaserriss aus

LEIPZIG (dpa) - Fußball-Bundesligist RB Leipzig muss vorerst auf Ibrahima Konaté verzichten. Der Innenverteidiger zog sich im Champions-League-Gruppenspiel am Mittwochabend gegen Olympique Lyon (0:2) einen Muskelfaserriss im rechten Hüftbeuger zu und fällt etwa zwei bis drei Wochen aus. Das teilte RB am Donnerstag mit.

Werder Bremens Abwehrspieler Toprak bereit für Frankfurt-Spiel

BREMEN (dpa) - Werder Bremens Abwehrspieler Ömer Toprak steht nach fünfwöchiger Verletzungspause vor einem Comeback. Der Innenverteidiger des Fußball-Bundesligisten absolvierte sämtliche Trainingseinheiten in dieser Woche und meldete sich am Donnerstag endgültig zurück. «Ich bereite mich mental darauf vor, dass am Sonntag Spieltag ist», sagte Toprak vor dem Spiel bei Eintracht Frankfurt am Sonntag (18.00 Uhr/Sky).

Akt der Fairness: Polens Hammerwerfer Nowicki erhält auch WM-Bronze

DOHA (dpa) - Der polnische Hammerwerfer Wojciech Nowicki hat nachträglich auch noch eine Bronzemedaille bei der Leichtathletik-WM in Doha zuerkannt bekommen. Dies teilte der Weltverband am Donnerstag mit. Das polnische Team hatte Berufung gegen die Gültigkeit des ersten Versuchs des drittplatzierten Ungarn Bence Halasz auf 78,18 Meter wegen Übertretens eingelegt. Eine Videoanalyse bestätigte, dass Bronzegewinner Halasz mit einem Fuß außerhalb des Hammerwurf-Rings gewesen war, so dass der Versuch eigentlich nicht gültig war. Nowicki erhielt nachträglich Bronze, weil sein bester Versuch 77,69 Meter weit war und somit eigentlich der drittbeste Versuch der Konkurrenz.

Speerwurf-Weltmeister Vetter muss nach der WM operiert werden

DOHA (dpa) - Speerwurf-Ass Johannes Vetter muss fünf Tage nach dem Finale der Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Doha operiert werden. Das bestätigte Bundestrainer Boris Obergföll am Donnerstag in Doha der Deutschen Presse-Agentur. «Ein Spezialist hat im unteren Sprunggelenk des Stemmfußes einen freien Gelenkkörper festgestellt. Das ist ein kleiner Eingriff, der wird am 11. Oktober in Frankfurt gemacht», sagte Obergföll, in Offenburg auch der Heimtrainer von Vetter, der 2017 in London WM-Gold erkämpfte.

Nach Überfall auf Özil: Mann bekennt sich schuldig

LEIPZIG (dpa) - Ein Mann soll sich schuldig bekannt haben, bei dem Überfall auf den früheren deutschen Fußball-Nationalspieler Mesut Özil und dessen Teamkollegen Sead Kolasinac dabei gewesen zu sein. Nach Informationen von Sky Sports aus England vom Donnerstag wollte der 30-Jährige, der in Untersuchungshaft sitzt, bei dem gescheiterten Angriff auf das Duo des Premier-League-Clubs FC Arsenal Uhren stehlen. Ein zweiter Beteiligter, ein 26-Jähriger, solle am Freitag vor Gericht erscheinen. Özil und der frühere Bundesliga-Profi Kolasinac waren Ende Juli in London von bewaffneten Gangstern überfallen worden. Kolasinac wehrte die Täter mit bloßen Händen ab.

Draisaitl überzeugt mit Tor und zwei Vorlagen zum NHL-Saisonauftakt

EDMONTON (dpa) - Eishockey-Star Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers zum Saisonauftakt in der nordamerikanischen NHL einen knappen Heimerfolg gefeiert. Im kanadischen Duell gegen die Vancouver Canucks konnten sich die Oilers am Mittwoch (Ortszeit) mit 3:2 (1:0, 0:1, 2:1) durchsetzen. Der 23 Jahre alte Draisaitl war an allen Treffern seines Teams beteiligt. Der deutsche Nationalspieler erzielte nicht nur das 1:0, sondern gab zwei Vorlagen.

Schwimm-Verband verschiebt Wahl eines neuen Präsidenten auf 2020

KASSEL (dpa) - Der Deutsche Schwimm-Verband (DSV) hat die Wahl eines neuen Vorstands auf 2020 vertagt. Die Mitgliedervertreter stimmten bei einer Versammlung am Donnerstag in Kassel mit großer Mehrheit dafür, das Thema von der Tagesordnung zu nehmen. Damit werden die Vizepräsidenten Uwe Brinkmann und Wolfgang Hein zunächst weiter zusammen mit Leistungssportdirektor Thomas Kurschilgen sowie dem Jugend-Vorsitzenden Kai Morgenroth die Geschäfte eines der bedeutendsten deutschen Sportverbände leiten. Seit dem Rücktritt von Gabi Dörries 2018 hat der DSV keinen Präsidenten mehr.

Biathlon-Olympiasiegerin Kuzmina beendet Karriere

BERLIN (dpa) - Die dreimalige Biathlon-Olympiasiegerin Anastasija Kuzmina hat ihre Karriere endgültig beendet. Die 35-Jährige, die bei den Winterspielen in Pyeongchang 2018 Gold im Massenstart gewann, wollte ursprünglich im kommenden Weltcup-Winter in den Staffelrennen für die Slowakei an den Start gehen. Aber aufgrund einiger gesundheitlicher Probleme hört die gebürtige Russin nun doch auf.

Rugby-WM: Irland mit deutlichem Sieg gegen Russland

KOBE (dpa) - Der Weltranglisten-Vierte Irland hat bei der Rugby-WM in Japan seine Pflichtaufgabe erfolgreich gemeistert. Der Mitfavorit gewann am Donnerstag in der Vorrundengruppe A in Kobe mit 35:0 gegen Russland, das damit als erstes Team keine Chance mehr auf ein Weiterkommen bei der Endrunde hat. In der Gruppe D feierte Fidschi zuvor in Higashiosaka einen klaren 45:10-Sieg gegen Georgien.