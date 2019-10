Von: Redaktion DER FARANG | 02.10.19

Entschädigung nach Sala-Tod: Cardiff City will CAS einschalten

CARDIFF (dpa) - Im Streit um eine nachträgliche Transferentschädigung in Millionenhöhe für den im Januar tödlich verunglückten Fußballer Emiliano Sala will Cardiff City den Internationalen Sportgerichtshof CAS einschalten. Cardiff sehe sich nicht in der Pflicht, das Geld an den FC Nantes zu zahlen, weil Sala zum Zeitpunkt seines Todes noch nicht bei dem Verein registriert gewesen sei. Der Transfervertrag sei noch nicht komplett und damit ungültig gewesen, teilte der walisische Club am Mittwoch mit. Zuvor hatte der Weltverband FIFA erklärt, dass Cardiff nachträglich sechs Millionen Euro an Nantes zahlen muss.

Fall Salazar: Laut USADA-Chef Tygart kein WM-Athlet in Doha betroffen

DOHA (dpa) - Keiner der Leichtathleten bei den WM in Doha ist nach Aussage des Chefs der US-Anti-Doping-Agentur in den Fall Alberto Salazar verwickelt. «Wir hatten Aussagen von zehn anderen Sportlern, die im Nike Oregon Project zwischen 2010 bis 2014 dabei waren. Alle von ihnen haben uns ihre medizinischen Auswertungen zur Verfügung gestellt», erklärte Travis Tygart ZDF Sport Extra. Zu den WM-Läufern aus dem Oregon-Projekt zählt auch Konstanze Klosterhalfen. Salazar wurde wegen Verstößen gegen die Anti-Doping-Regeln für vier Jahre gesperrt. Der 61-Jährige leitet das Nike Oregon Project in Portland. Dort trainieren seit vielen Jahren zahlreiche Weltklasseläufer.

VfL Wolfsburg im Europa-League-Spiel in St. Etienne ohne Mehmedi

WOLFSBURG (dpa) - Der VfL Wolfsburg muss beim Europa-League-Spiel beim französischen Fußball-Erstligisten AS St. Etienne am Donnerstag (19.00 Uhr/DAZN) auf Admir Mehmedi verzichten. Der Schweizer ist am Mittwoch nicht mit der Mannschaft zum zweiten Gruppenspiel geflogen. Einen Tag zuvor hatte der 28-Jährige das Training wegen muskulärer Probleme abgebrochen.

Biathlon-Olympiasiegerin Dahlmeier startet bei Berglauf-WM

BERLIN (dpa) - Doppel-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier stellt sich nach dem Ende ihrer Biathlon-Karriere einer neuen sportlichen Herausforderung. Die siebenmalige Weltmeisterin nimmt an der Langstrecken-WM im Berglauf im November in Argentinien teil. Der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) nominierte am Mittwoch die 26-Jährige, die im Mai bei den Skijägern aufgehört hatte. Im Sommer hatte Dahlmeier zwei Langstreckenrennen gewonnen.

Bericht: Tennisspielerin Görges trennt sich von Trainer und Physio

BERLIN (dpa) - Die deutsche Tennisspielerin Julia Görges hat sich nach Informationen des «Tennis Magazins» von ihrem Trainer Sebastian Sachs und Physiotherapeut Florian Zitzelsberger getrennt. «Nach den US Open haben wir entschieden, dass wir unterschiedlicher Auffassung über unsere zukünftige sportliche Ausrichtung sind», sagte die Wimbledon-Halbfinalistin von 2018 dem Fachmagazin. Die 30-Jährige aus Bad Oldesloe war zuletzt beim Turnier in Peking in der ersten Runde ausgeschieden. In der Weltrangliste liegt sie auf Position 27.

Trikot-Design: Fortuna Düsseldorf muss an Künstlerin zahlen

DÜSSELDORF (dpa) - Fußball-Bundesligist Fortuna Düsseldorf hat beim Design seiner Auswärtstrikots nach Ansicht des Düsseldorfer Landgerichts abgekupfert. Das Trikot ähnele so stark einem Werk von Kunstprofessorin Heike Klussmann, dass diese einen Anspruch auf Entschädigung hat, sagte eine Gerichtssprecherin am Mittwoch. Wie hoch die ausfallen wird, soll nun bei außergerichtlichen Verhandlungen festgelegt werden. Die Klägerin hatte 50 000 Euro gefordert, der Bundesligist 15.000 Euro geboten.

Covic und Preetz würdigen Trainer Funkel: «Kann nur den Hut ziehen»

BERLIN (dpa) - Die Verantwortlichen von Fußball-Bundesligist Hertha BSC haben die Karriere von Trainer Friedhelm Funkel von Fortuna Düsseldorf vor dessen 500. Spiel als Coach in der höchsten deutschen Liga gewürdigt. «Als Trainerkollege habe ich höchsten Respekt davor, was er geleistet hat», sagte Trainer Ante Covic vor dem Duell beider Mannschaften am Freitag (20.30 Uhr/DAZN): «Er hat aus Düsseldorf wieder einen Bundesligisten gemacht. Man kann nur den Hut ziehen vor so einer Karriere des Trainerkollegen.» Funkel war vom späten Herbst 2009 bis 2010 auch kurz Hertha-Trainer.

Hoffenheims Rosen: Kann «externe Diskussion» nicht ausschließen

ZUZENHAUSEN (dpa) - 1899 Hoffenheims Sportchef Alexander Rosen glaubt trotz des Fehlstarts in der Fußball-Bundesliga weiter an den mit Trainer Alfred Schreuder eingeschlagenen Weg. «Für uns gibt es nur eins: In Ruhe weiterarbeiten, wenn man komplett davon überzeugt ist. Wir sind überzeugt und darum machen wir das auch», sagte Rosen am Mittwoch dem TV-Sender Sky. Unter dem Nachfolger von Julian Nagelsmann haben die Kraichgauer in den ersten sechs Ligaspielen nur fünf Punkte geholt und ligaweit die wenigsten Treffer erzielt.

Fürth-Geschäftsführer Azzouzi neu in DFL-Kommission Fußball

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Geschäftsführer Rachid Azzouzi vom Zweitligisten Greuther Fürth rückt neu in die Kommission Fußball der Deutschen Fußball Liga. Die Berufung des 48-Jährigen durch das DFL-Präsidium teilten die Franken am Mittwoch mit.

Titelanwärter Neuseeland schlägt Kanada bei Rugby-WM mit 63:0

OITA (dpa) - Neuseeland kommt bei der Rugby-WM in Fahrt. Der Weltranglisten-Erste setzte sich am Mittwoch im japanischen Oita gegen Außenseiter Kanada mit 63:0 (28:0) durch und kam damit zum höchsten Sieg des Turniers. Der Sieg der All Blacks hätte noch deutlicher ausfallen können. Der Weltmeister von 2011 und 2015 leistete sich aber zu viele Nachlässigkeiten in der Schlussphase. In der Vorrundengruppe B liegen die Neuseeländer mit neun Punkten auf Rang zwei hinter Italien.

Vettel gibt sich Schulnote 2 minus für bisherige Formel-1-Saison

BERLIN (dpa) - Der viermalige Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel würde seine bisherige Saison mit der Schulnote 2 minus bewerten. Das sagte der 32 Jahre alte Ferrari-Pilot im Interview der «Sport Bild» (Mittwoch). «Ich denke, insgesamt war es in Ordnung. Für mich ist wichtig, dass ich verstehe, was in dieser Saison passiert ist», sagte er. Vettel liegt in der WM-Wertung fünf Rennen vor Schluss nur auf dem fünften Platz und hat keine Chance mehr auf die WM. Am vergangenen Sonntag schied er nach zwischenzeitlicher Führung in Sotschi mit einem technischen Defekt aus.