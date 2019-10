Written by: Redaktion DER FARANG | 01/10/2019

Slomka bleibt Trainer bei Hannover 96 - Endspiel in Dresden

HANNOVER (dpa) - Mirko Slomka bleibt vorerst Trainer von Hannover 96.



Nach intensiven Gesprächen zwischen Mehrheitsgesellschafter Martin Kind und Sportdirektor Jan Schlaudraff entschieden die 96-Bosse am Dienstag, dass Slomka die Mannschaft des Fußball-Zweitligisten auch am Samstag im Auswärtsspiel bei Dynamo Dresden betreuen wird. Allerdings erwarten die Verantwortlichen eine deutliche Reaktion auf das 0:4-Debakel am Montagabend gegen den 1. FC Nürnberg, durch das der Erstliga-Absteiger bis auf Platz 15 abgerutscht ist.

Eintracht-Torwart Trapp fällt mit Schulterverletzung lange aus

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Eintracht Frankfurt muss einen schweren personellen Rückschlag verkraften.



Nationaltorwart Kevin Trapp hat sich im Spiel beim 1. FC Union Berlin am vergangenen Freitag einen Anriss der Rotatorenmanschette in der linken Schulter zugezogen und fällt bis zur Winterpause aus. Dies ergab eine eingehende Untersuchung durch einen Schulterspezialisten, teilte die Eintracht am Dienstag mit. «Das ist leider keine gute Nachricht für Kevin und für uns» , sagte Sportdirektor Bruno Hübner.

Umstrittener Leichtathletik-Trainer Salazar für vier Jahre gesperrt

COLORADO SPRINGS (dpa) - Der umstrittene Leichtathletik-Coach Alberto Salazar ist wegen Verstößen gegen die Anti-Doping-Regeln für vier Jahre gesperrt worden.



Das teilte die amerikanische Anti-Doping-Agentur am Montag (Ortszeit) mit. Salazar ist der Chefcoach des Nike Oregon Projects, dem auch die deutsche WM-Hoffnung Konstanze Klosterhalfen seit dem vergangenen Jahr angehört. Die Mittel- und Langstrecklerin trainiert nach eigenen Angaben aber nicht bei Salazar, sondern bei Pete Julian. Zudem wurde der Mediziner Jeffrey Brown für ebenfalls vier Jahre gesperrt.

Klosterhalfen startet bei Leichtathletik-WM über 5.000 Meter

DOHA (dpa) - Konstanze Klosterhalfen hat sich bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur für einen Start über 5.000 Meter entschieden.



Die 22 Jahre alte deutsche Medaillenhoffnung hatte bis zuletzt offen gelassen, ob sie in Doha über 1.500 Meter oder auf der längeren Distanz antritt. Klosterhalfen muss damit am Mittwoch im Khalifa-Stadion im Vorlauf ran. Das Finale über 5.000 Meter ist am Samstag (20.25 Uhr).

Zweitrunden-Aus für Kerber und Petkovic beim Tennis-Turnier in Peking

PEKING (dpa) - Angelique Kerber hat beim Tennis-Turnier in Peking die nächste Enttäuschung erlebt.



Die 31 Jahre alte Kielerin verlor am Dienstag ihr Zweitrunden-Match gegen die Slowenin Polona Hercog mit 4:6, 2:6 und zeigte dabei erneut eine enttäuschende Leistung. Zuvor hatte in der chinesischen Hauptstadt bereits Andrea Petkovic eine Überraschung gegen Naomi Osaka klar verpasst. Die 32 Jahre alte Darmstädterin verlor gegen die zweimalige Grand-Slam-Turnier-Siegerin aus Japan mit 2:6, 0:6 und war dabei chancenlos. Damit sind in Peking keine deutschen Spielerinnen mehr vertreten.

Weiterer Ausfall für DFB-Frauen: Leonie Maier fehlt in EM-Quali

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft der Frauen muss für die beiden anstehenden EM-Qualifikationsspiele einen weiteren Ausfall verkraften.



Wegen Kniebeschwerden hat Leonie Maier vom FC Arsenal für die Partien gegen die Ukraine in Aachen am Samstag und in Thessaloniki gegen Griechenland am 8. Oktober abgesagt. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund am Dienstag mit. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg nominierte Tabea Waßmuth von der TSG 1899 Hoffenheim nach. Für die 23-Jährige ist es die erste Berufung in die Frauen-Nationalmannschaft.

Niemann, Braxenthaler und Tröger neue Mitglieder in der Ruhmeshalle

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Die «Hall of Fame» des deutschen Sports ist auf 116 Persönlichkeiten angewachsen.



Die Jury hat die dreimalige Eisschnelllauf-Olympiasiegerin und 19-fache Weltmeisterin Gunda Niemann-Stirnemann, den alpinen Para-Skirennläufer Martin Braxenthaler und den langjährigen Sportfunktionär Walther Tröger in die Ruhmeshalle gewählt, teilte die Stiftung Deutsche Sporthilfe am Dienstag mit.