Von: Redaktion DER FARANG | 30.09.19

Bayern-Chef Rummenigge freut sich auf «sehr anspruchsvolles Spiel»

LONDON (dpa) - Der FC Bayern München freut sich auf das Königsklassen-Kräftemessen mit dem englischen Topclub Tottenham Hotspur.



«Das wird sicherlich ein sehr anspruchsvolles Spiel werden», sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge am Montag vor dem Abflug zum Auswärtsspiel der Champions League nach London. «Ich freue mich auf das Spiel. Das wird ein interessantes und schweres Spiel. Man wird sehen, wie wir da rauskommen.» Der deutsche Fußball-Rekordmeister führt die Tabelle vor seiner Partie am Dienstagabend (21.00 Uhr/DAZN) beim letztmaligen Finalisten nach dem Auftakt-Spieltag mit drei Punkten vor Tottenham (1) und Olympiakos Piräus (1) an.

Juve-Coach Sarri: Gegen Bayer zunächst nicht mit «1.000-Tore-Sturm»

TURIN (dpa) - Trainer Maurizio Sarri setzt im Champions-League-Spiel von Juventus Turin am Dienstag (21.00 Uhr/Sky) gegen Bayer Leverkusen zumindest nicht von Beginn an auf seinen 1.000-Tore-Sturm.



«Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala und Gonzalo Higuaín gemeinsam beginnen zu lassen, ist ein interessanter Vorschlag», sagte Sarri am Montag: «Aber dafür haben wir noch nicht die richtige Balance. Deshalb können wir das allenfalls in Phasen eines Spiels so machen.» Die drei Offensivspieler haben zusammen über 1000 Pflichtspiel-Tore erzielt.

Schweinsteiger und Chicago verpassen Einzug in MLS-Playoffs

CHICAGO (dpa) - Der frühere Fußball-Weltmeister Bastian Schweinsteiger hat mit Chicago Fire in der nordamerikanischen MLS den Einzug in die bevorstehenden Playoffs erneut verpasst.



Das Team aus Illinois musste sich am Sonntag (Ortszeit) im Heimspiel gegen Toronto mit einem 2:2 (0:0) begnügen. «Wir sind sehr enttäuscht, dass wir uns nicht für die Playoffs qualifiziert haben», sagte Schweinsteiger nach der Partie. Fragen zu einem möglichen Karriereende wich der 35-Jährige aus. «Ich weiß es nicht. Ich werde sehen, wie es sein wird. In den nächsten Wochen werde ich wahrscheinlich entscheiden.»

Rummenigge überrascht Dortmunder Debatte - «Haben noch 28 Spieltage»

LONDON (dpa) - Karl-Heinz Rummenigge vom FC Bayern München nimmt die Diskussionen um den Bundesliga-Konkurrenten Borussia Dortmund «entspannt» zur Kenntnis.



«Ich bin ein bisschen überrascht, dass man die Dinge schon etwas kritisch, man muss ja fast sagen selbstkritisch sieht in Dortmund. Es sind sechs Spieltage gespielt und wir haben noch 28 Spieltage», sagte der Vorstandschef des deutschen Fußball-Meisters am Montag. Die Münchner sind Tabellenführer, Dortmund liegt mit drei Punkten Rückstand auf Rang acht.

Britische Medien: FC Arsenal will Mesut Özil im Winter abgeben

LONDON (dpa) - Der FC Arsenal will den ehemaligen deutschen Fußball-Nationalspieler Mesut Özil laut Berichten britischer Medien in der nächsten Transferphase im Januar abgeben.



Wie die Boulevardzeitungen «Mirror» und «Sun» berichteten, streben die Gunners ein Leihgeschäft für ihren umstrittenen Topverdiener an, der unter Trainer Unai Emery kaum noch zum Zug kommt. Demnach wäre Arsenal auch bereit, weiterhin einen Teil von Özils Gehalt zu übernehmen. Özils Vertrag bei den Londonern läuft bis zum Sommer 2021.

Machbare Königsklassen-Gegner für Wolfsburg und München

NYON (dpa) - Die beiden Frauenfußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg und FC Bayern München haben für das Achtelfinale der Champions League machbare Gegner zugelost bekommen - die Münchnerinnen müssen aber mit Reisestrapazen rechnen.



Die Bayern treten im Hinspiel am 16./17. Oktober in Kasachstan bei Kasygurt Schymkent an. Der deutsche Double-Gewinner Wolfsburg spielte gegen den niederländischen Nachbarn FC Twente zunächst im eigenen Stadion. Die Rückspiele werden zwei Wochen später angepfiffen. Ziel aller Teams ist das Endspiel am 24. Mai 2020 in Wien.

Zverev gewinnt Erstrunden-Match bei Tennis-Turnier in Peking

PEKING (dpa) - Alexander Zverev ist beim Tennis-Turnier in Peking nach einer guten Leistung in die zweite Runde eingezogen.



Der Weltranglisten-Sechste aus Hamburg schlug den Amerikaner Frances Tiafoe am Montag 6:3, 6:2 und gewann damit im sechsten Vergleich der beiden zum fünften Mal. Nächster Gegner von Zverev bei den China Open ist entweder das kanadische Talent Felix Auger-Aliassime oder der Spanier Albert Ramos-Vinolas. Die ATP-Veranstaltung des kombinierten Herren- und Damenturniers ist mit gut 3,6 Millionen Dollar dotiert, Zverev ist an Nummer zwei gesetzt.

Schottland bei Rugby-WM mit klarem Sieg gegen Samoa

KOBE (dpa) - Schottland hat bei der Rugby-WM in Japan in der starken Vorrundengruppe A die kleine Chance auf das Erreichen des Viertelfinales gewahrt.



Die Bravehearts setzten sich am Montag in Kobe mit 34:0 (20:0) gegen Samoa durch und stehen nun mit fünf Zählern punktgleich hinter dem Team aus Ozeanien auf Gruppenplatz vier. Die ersten beiden gelangen in die Runde der letzten acht.

Triathlon: Ex-Weltmeister Unger wird Bundesstützpunkttrainer

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Die Deutsche Triathlon Union hat einen weiteren ehemaligen Weltmeister als Trainer gewinnen können.



Von diesem Dienstag an wird Daniel Ungar als Bundesstützpunkttrainer der DTU in Saarbrücken arbeiten. Das gab der Verband, bei dem seit rund einem Jahr der ehemalige Ironman-Weltmeister Faris Al-Sultan als Bundestrainer angestellt ist, am Montag bekannt. «Für mich geht aus beruflicher Sicht ein kleiner Traum in Erfüllung», sagte Unger. Der mittlerweile 41-Jährige hatte 2007 in Hamburg den WM-Titel geholt - bis heute ist er der einzige deutsche Weltmeister auf der Kurzdistanz.

NFL: Brady und New England gewinnen gegen Buffalo

ORCHARD PARK/NEW YORK (dpa) - Quarterback-Superstar Tom Brady hat mit den New England Patriots den nächsten Sieg gefeiert.



Der Super-Bowl-Champion gewann am Sonntag (Ortszeit) auswärts gegen die Buffalo Bills 16:10 (13:3). Die Patriots bleiben durch den Erfolg weiter ungeschlagen. Für die Bills war es die erste Niederlage im vierten Saisonspiel.

Deutsche Profis um Hopp nicht für Darts-EM in Göttingen qualifiziert

GÖTTINGEN (dpa) - Die deutschen Darts-Profis um Max Hopp müssen auf dem Weg zur Weltmeisterschaft in London im Dezember einen empfindlichen Rückschlag hinnehmen.



Keiner der Deutschen ist für die Heim-EM von 24. bis 27. Oktober in Göttingen qualifiziert, wie nach dem European-Tour-Turnier in Gibraltar am vergangenen Wochenende feststeht. In der European Order of Merit qualifizieren sich die besten 32 Profis für das Turnier, Hopp belegt nur Rang 37. Andere Profis wie Gabriel Clemens (Rang 50) oder Martin Schindler (Rang 95) verpassten das Göttingen-Ticket noch deutlicher.

Hamburg bewirbt sich um Hockey-WM 2022

HAMBURG (dpa) - Hamburg bewirbt sich um die Hockey-Weltmeisterschaft der Damen im Jahr 2022.



Das haben der Deutsche Hockey-Bund (DHB) und die Hansestadt am Montag bekanntgegeben. «Wir sind überzeugt, dass Hamburg mit seinem Konzept punkten kann und wir uns gemeinsam auf eine fantastische Hockey-Party freuen können», sagte Hamburgs Innen- und Sportsenator Andy Grote.