Von: Redaktion DER FARANG | 27.09.19

Fritz Keller zum DFB-Präsidenten gewählt

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Fritz Keller ist neuer Präsident des Deutschen Fußball-Bundes.



Der 62 Jahre alte Gastronom wurde von den 257 Delegierten des DFB-Bundestags am Freitag in Frankfurt einstimmig zum neuen Präsidenten gewählt und kündigte als Sofortmaßnahme eine externe Generalinventur aller Bereiche des Verbandes an. Keller wird Nachfolger von Reinhard Grindel, der im April nach mehreren Ungereimtheiten zurückgetreten war. Seine Funktion als Club-Chef des Bundesligisten SC Freiburg gibt er für den neuen Posten auf.

Verstappen im Formel-1-Training in Sotschi vorn - Leclerc vor Vettel

SOTSCHI (dpa) - Red-Bull-Pilot Max Verstappen ist im Training zum Großen Preis von Russland die mit Abstand schnellste Runde gefahren.



Überraschend lag der Niederländer am Freitag auf dem Formel-1-Kurs in Sotschi mehr als drei Zehntelsekunden vor dem Monegassen Charles Leclerc im Ferrari. Fünf Tage nach seinem ersten Saisonsieg in Singapur musste sich Sebastian Vettel im zweiten Auto der Scuderia mit Rang fünf begnügen und lag mehr als eine Sekunde hinter dem zweimaligen Saisonsieger Verstappen. Vor den 32-Jährigen aus Heppenheim schafften es außerdem Valtteri Bottas und Weltmeister Lewis Hamilton im Mercedes auf die Ränge drei und vier.

SPD-Politiker Oppermann neuer Chef der DFB-Ethikkommission

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Thomas Oppermann ist neuer Chef der Ethikkommission des Deutschen Fußball-Bundes.



Der SPD-Politiker wurde am Freitag auf dem Bundestag in Frankfurt wie Nikolaus Schneider, Birgit Galley, Bernd Knobloch und Irina Kummert in das fünfköpfige Gremium gewählt, das seit 2016 die Einhaltung des Ethikkodexes des Verbandes überwacht.

Mick Schumacher schließt schnellen Formel-1-Wechsel nicht aus

SOTSCHI (dpa) - Nachwuchs-Rennfahrer Mick Schumacher hat einen Wechsel in die Formel 1 schon im kommenden Jahr nicht ausgeschlossen.



«Es ist natürlich noch nichts abgesprochen oder besprochen. Wir müssen abwarten, wie die nächsten Rennen ablaufen und dann können wir mit Sicherheit sagen, was nächstes Jahr passiert», sagte Schumacher im Interview des TV-Senders Sky. Die Zukunft des 20 Jahren alten Sohns von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher werde sich «wahrscheinlich in den nächsten Wochen» entscheiden, sagte er am Rande des Formel-2-Rennens im russischen Sotschi.

DFB-Bundestag beschließt neue Aufstiegsregelung für Regionalligen

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Nach jahrelangem Gezerre hat der Bundestag des Deutschen Fußball-Bundes in Frankfurt mit deutlicher Mehrheit eine neue Aufstiegsregelung für die fünf Regionalligen verabschiedet.



Ab der Saison 2020/21 steigen die Meister der Staffeln West und Südwest direkt auf. Die Meister der Regionalligen Nord, Nordost und Bayern stellen im Rotationsverfahren einen weiteren direkten Aufsteiger. Der vierte Aufsteiger wird in einem Playoff der beiden anderen Gewinner dieser drei Ligen ermittelt.

Nach 25 Jahren: Alba Berlin verzichtet auf Basketball-Cheerleader

BERLIN (dpa) - Nach 25 Jahren verzichtet Basketball-Bundesligist Alba Berlin mit Beginn der neuen Saison auf seine Cheerleader.



Der Verein sei «zu der Überzeugung gekommen, dass das Auftreten junger Frauen als attraktive Pausenfüller bei Sportevents nicht mehr in unsere Zeit passt», wurde Albas Geschäftsführer Marco Baldi auf der Webseite des Clubs zitiert. Bei den Heimspielen sei der Eindruck entstanden, «dass Frauen bei Alba vor allem für die tanzende Pausenunterhaltung zuständig sind, während Männer Basketball spielen», sagte Baldi.

Bayern-Präsident Hoeneß: Über Sané entscheiden die Neuen

NEW YORK (dpa) - Uli Hoeneß hat die Spekulationen über einen Transfer von Nationalspieler Leroy Sané zum Fußball-Rekordmeister FC Bayern München wieder angeheizt.



«Wir müssen abwarten, wie sich seine Genesung gestaltet. Im Januar oder Februar werden sich die neuen Entscheidungsträger zusammensetzen und sich Gedanken machen», sagte der Bayern-Präsident im «Planet Futbol» Podcast des US-Magazins «Sports Illustrated». Hoeneß hatte zuvor bereits bestätigt, dass es Kontakt zu dem Profi von Manchester City gegeben habe, ohne allerdings Details zu nennen. Nun sagte er: «Wir waren sehr interessiert.»

Deutschland bewirbt sich um Handball-WM der Frauen 2025

DORTMUND (dpa) - Deutschland will die Handball-WM der Frauen im Jahr 2025 ausrichten.



Der Deutsche Handballbund bewirbt sich gemeinsam mit den Niederlanden als Gastgeber der Endrunde in sechs Jahren. «Wir sind davon überzeugt, dass eine WM in unseren beiden Ländern ein fantastisches Angebot für die internationale Handball-Familie sein kann», erklärten die beiden Verbandspräsidenten Andreas Michelmann und Tjark de Lange in einer DHB-Mitteilung vom Freitag. Der Weltverband IHF wird die Titelkämpfe 2025 voraussichtlich Anfang kommenden Jahres vergeben.

MT Melsungen verpflichtet Handball-Nationalspieler Kastening

MELSUNGEN (dpa) - Handball-Bundesligist MT Melsungen hat den nächsten deutschen Nationalspieler verpflichtet.



Rechtsaußen Timo Kastening kommt im nächsten Sommer von Ligarivale TSV Hannover-Burgdorf und unterschreibt bei den Nordhessen einen Vertrag bis 2023, wie der Verein am Freitag mitteilte. Der 24 Jahre alte Kastening sagte: «Ich halte die MT Melsungen für eines der spannendsten Projekte im europäischen Handball. Da gibt es ein stark besetztes Team, das eine gute Struktur hat und in dem ein guter Charakter steckt.» Vorstand Axel Geerken bezeichnete den Neuzugang als Verstärkung.