Von: Redaktion DER FARANG | 26.09.19

DFB legt Grundstein für Akademie-Bau - Merkel: «Eine gute Idee»

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Im Beisein von Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bundestrainer Joachim Löw hat der Deutsche Fußball-Bund den Grundstein für seine neue Akademie gelegt.



Auf der Großbaustelle in Frankfurt/Main nahmen an der Zeremonie am Donnerstag auch der designierte DFB-Präsident Fritz Keller und die Interimsspitze des Verbandes teil. «Es ist ein Gebäude, das dem DFB gut ansteht und die verschiedenen Komponenten des Fußballs vereint», sagte Merkel. «Es ist eine gute und in die Zukunft weisende Idee.» Löw bezeichnete die Akademie als «Ideenbörse», von der alle profitieren werden.

Zorc ärgert Mentalitäts-Debatte: «Kann ich nicht ganz nachvollziehen»

DORTMUND (dpa) - Nach Kapitän Marco Reus hat auch Manager Michael Zorc sein Unverständnis über die Mentalitäts-Diskussion rund um Borussia Dortmund gezeigt.



«Wir sind sehr früh in der Saison. Aber wenn ich die Berichterstattung verfolge, habe ich das Gefühl, wir sind am Ende der Saison, haben alle Ziele verfehlt und eine Scheiß-Saison gespielt», sagte Zorc am Donnerstag. «Das ist verfrüht. Und diese ganze Stoßrichtung kann ich nicht ganz nachvollziehen.» Zorc, Favre und Watzke stellen klar: Reus bleibt BVB-Kapitän.

DFL terminiert bis zur Winterpause - Bayern in Gladbach am Samstag

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat das restliche Bundesliga-Jahr terminiert und den deutschen Meister FC Bayern München bis zur Winterpause dreimal am Samstagnachmittag angesetzt.



Das Team von Trainer Niko Kovac spielt am 14. Spieltag bei Borussia Mönchengladbach (7. Dezember), am 15. Spieltag gegen Werder Bremen (14. Dezember) und am 17. Spieltag gegen den VfL Wolfsburg (21. Dezember) jeweils am Samstag um 15.30 Uhr, wie die DFL am Donnerstag mitteilte. Dazwischen gibt es noch eine Englische Woche.

SPD-Politiker Oppermann soll Chef der DFB-Ethikkommission werden

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Thomas Oppermann soll auf dem Bundestag des Deutschen Fußball-Bundes am Freitag zum neuen Vorsitzenden der Ethikkommission gewählt werden.



Diesen Vorschlag verabschiedete das DFB-Präsidium auf seiner Sitzung am Donnerstag einstimmig. Oppermann ist seit Oktober 2017 Vizepräsident des Deutschen Bundestages. Zuvor war der 65-Jährige von Dezember 2013 bis September 2017 Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion.

Eberl diplomatisch zu Neuer/ter Stegen: «Haben zwei Toptorhüter»

MÖNCHENGLADBACH (dpa) - Borussia Mönchengladbachs Sportdirektor Max Eberl hat sich diplomatisch zum Disput der Fußball-Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen und Manuel Neuer sowie den Aussagen von Uli Hoeneß geäußert.



Eberl kann den Wunsch des ehemaligen Gladbacher Keepers nach mehr Einsätzen in der DFB-Elf nachvollziehen, er äußerte aber auch Verständnis für die Verteidigungsstrategie des Bayern-Präsidenten.

Australischer Tennisprofi Kyrgios spielt sechs Monate auf Bewährung

LONDON (dpa) - Sein Fehlverhalten beim ATP-Turnier in Cincinnati kommt den australischen Tennis-Profi Nick Kyrgios teuer zu stehen.



Die ATP belegte den Wiederholungstäter, der bereits eine Geldstrafe in Höhe von 113.000 US-Dollar hatte zahlen müssen, mit einer sechsmonatigen Bewährungsstrafe. Fällt der 24-Jährige erneut negativ auf, muss er weitere 25.000 US-Dollar zahlen und wird für 16 Turnierwochen gesperrt.

Hitze in Doha: Langstreckenläufer Ringer trainiert auf dem Laufband

DOHA (dpa) - Langstreckenläufer Richard Ringer setzt vor seinem WM-Lauf über 5.000 Meter in Doha keinen Fuß vor die Hoteltür.



«Ich bin hier ausgewichen auf das Laufband, was ich eigentlich nicht so mag», sagte der EM-Dritte von 2016 über 5.000 Meter. Die hohen Temperaturen in Katar sind vor den am Freitag beginnenden Titelkämpfen Thema Nummer eins im Team des Deutschen Leichtathletik-Verbandes. «Wir sind mental darauf eingestellt, die Rahmenbedingungen sind für alle gleich», sagte DLV-Generaldirektor Idriss Gonschinska bei der Auftaktpressekonferenz am Donnerstag.

Mönchengladbachs Trainer Rose: «Wir sind sehr selbstkritisch»

MÖNCHENGLADBACH (dpa) - Borussia Mönchengladbachs Trainer Marco Rose ist mit den Leistungen seiner Mannschaft bisher zufrieden, sieht aber noch Luft nach oben.



«Wir arbeiten daran und wollen stabiler werden», sagte der Coach des Fußball-Bundesligisten am Donnerstag zu den Leistungsschwankungen seines jungen Teams. Mit zehn Punkten aus fünf Saisonspielen sei man zwar «nicht ganz oben dabei», aber «möglicherweise reden wir in zwei Jahren über eine andere Phase. Man sollte nicht soviel hineininterpretieren.»