Von: Redaktion DER FARANG | 25.09.19

Hoeneß relativiert Aussagen: Würde es «heute nicht mehr so machen»

MÜNCHEN (dpa) - Bayern-Präsident Uli Hoeneß hat seine Boykott-Drohung im Zuge des Torwart-Streits relativiert.



Es seien Aussagen gewesen, «die er mit etwas Abstand heute nicht mehr so machen würde», ließ der 67-Jährige am Mittwoch auf Anfrage mehrerer Medien, darunter «Spiegel Online» und RTL, über sein Büro mitteilen. «Das Thema ist für ihn längst erledigt und es gibt dazu auch keine weiteren Aussagen von ihm.» Die «Sport Bild» hatte zuvor weitere, in der Vorwoche nach dem Champions-League-Spiel der Bayern gegen Belgrad gefallene, Zitate von Hoeneß zu der Debatte um Manuel Neuer und Marc-André ter Stegen im Tor der Fußball-Nationalmannschaft veröffentlicht.

Brite Coe als Leichtathletik-Weltverbandspräsident wiedergewählt

DOHA (dpa) - Der Brite Sebastian Coe bleibt für vier weitere Jahre Präsident des Leichtathletik-Weltverbandes.



Auf dem IAAF-Kongress wurde der 62 Jahre alte frühere Weltklasseläufer am Mittwoch in Doha/Katar einstimmig mit 203 Stimmen im Amt bestätigt. Coe hatte den Dachverband nach Aufdeckung des russischen Doping-Skandals und der Korruptionsaffäre um seinen Amtsvorgänger Lamine Diack reformiert und aus einer tiefen Krise geführt.

IAAF-Resolution: Russischer Leichtathletik-Verband bleibt suspendiert

DOHA (dpa) - Der Kongress des Leichtathletik-Weltverbandes hat sich für eine Fortsetzung der Suspendierung des russischen Verbandes RUSAF ausgesprochen.



Eine entsprechende Resolution wurde am Mittwoch in Doha/Katar, zwei Tage vor dem Beginn der WM, mit 164:30 Stimmen verabschiedet. Das IAAF-Council wurde zugleich beauftragt, «von Zeit zu Zeit» über eine mögliche Aufhebung zu entscheiden. Russland ist nach Publikwerden des Staatsdoping-Skandals von der IAAF seit November 2015 gesperrt.

Triathlon: Deutschland für Olympia in Tokio qualifiziert

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Unter Ironman-Erfolgscoach Faris Al-Sultan haben die deutschen Kurzstrecken-Triathletinnen und -Triathleten nach Verbandsangaben das Olympia-Ticket bereits sicher.



Deutschland könne mit der Mixed-Staffel nicht mehr aus den Top Sieben im Klassement für die Tokio-Qualifikation der Internationalen Triathlon Union verdrängt werden, hieß es in einer Mitteilung am Mittwoch. Durch die Mixed-Staffel-Qualifikation mit je zwei Männern und zwei Frauen haben die deutschen Ausdauer-Dreikämpfer auch jeweils zwei Quotenplätze für das Frauen- und das Männerrennen sicher.

Uerdingen trennt sich von Trainer Vogel: Reisinger übernimmt

KREFELD (dpa) - Fußball-Drittligist KFC Uerdingen hat sich von Cheftrainer Heiko Vogel getrennt.



Wie der Krefelder Club am Mittwoch mitteilte, wird die Mannschaft vorerst von Assistenztrainer Stefan Reisinger betreut. «Wir sind uns sicher, dass Stefan Reisinger die Mannschaft bestens auf die kommenden Spiele vorbereiten und neue Impulse setzen kann», erklärte Investor und Clubpräsident Michail Ponomarew. Nach neun Spieltagen rangiert der frühere Erstligaverein auf Abstiegsplatz 17.

Uruguays Rugby-Amateuren gelingt WM-Sensation gegen Fidschi

KAMAISHI (dpa) - Außenseiter Uruguay hat bei der Rugby-Weltmeisterschaft in Japan für die erste große Überraschung gesorgt.



Die zum Teil aus Amateuren bestehende Auswahl aus Südamerika bezwang am Mittwoch Fidschi mit 30:27 und feierte den größten Erfolg ihrer Geschichte. Der Weltranglisten-19. hatte noch bei keiner WM so viele Punkte erzielt.