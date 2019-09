Von: Redaktion DER FARANG | 24.09.19

Internationale Vermarktung: FC Bayern erhält über 45 Millionen Euro

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Der deutsche Fußball-Meister FC Bayern München erhält nach einem «Kicker»-Bericht mehr als 45 Millionen Euro durch die internationale Vermarktung von Bundesliga-Spielen - und damit mehr als die letzten acht Clubs der Liga zusammen.



Dies berichtet das Fachmagazin am Dienstag auf seiner Homepage. Demnach gehen 45,07 der insgesamt 254 Millionen an den Rekordchampion aus München, gefolgt von Borussia Dortmund (32,42 Millionen) und dem FC Schalke 04 (27,68 Millionen).

Ömer Toprak kehrt bei Werder Bremen ins Training zurück

BREMEN (dpa) - Bei Werder Bremen haben sich die großen Verletzungssorgen zumindest ein wenig entspannt.



Am Dienstag kehrte mit Verteidiger Ömer Toprak ein potenzieller Stammspieler ins Mannschaftstraining des Fußball-Bundesligisten zurück. Der 30 Jahre alte Neuzugang könnte damit ausgerechnet am nächsten Samstag im Spiel bei seinem Ex-Verein Borussia Dortmund wieder für Werder auflaufen. Bei der jüngsten 0:3-Niederlage gegen RB Leipzig fehlten den Bremern insgesamt zehn gesperrte oder verletzte Spieler.

Welttrainer Klopp nimmt am Common-Goal-Programm teil

MAILAND (dpa) - Welttrainer Jürgen Klopp ist neues Mitglied der Spendeninitiative «Common Goal».



Das gab der deutsche Coach des FC Liverpool am Montagabend bei der Weltfußballer-Gala in Mailand bekannt. In dem Programm spenden Profis, Trainer und Funktionäre ein Prozent ihres Gehalts für wohltätige Zwecke. Unter anderem auch Weltfußballerin Megan Rapinoe und Mats Hummels sind Mitglieder.

Sandro Wagner kritisiert Soziale Medien: «Ganz großes Übel»

TIANJIN (dpa) - Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Sandro Wagner (31) kritisiert die Sozialen Medien scharf. «Mir fehlen die Worte. Wie dort miteinander umgegangen wird, so stumpf, asozial, sinnlos.



Da frage ich mich schon, wo soll das noch hinführen?», sagte der beim chinesischen Club Tianjin Teda beschäftigte Stürmer in einem am Dienstag veröffentlichten Interview mit dem Portal «t-online.de». Der Vater von drei Kindern bezeichnete die Sozialen Medien als «ganz großes Übel»: «Ich sehe die Gefahr, dass unsere Kinder immer dümmer und letztlich auch unglücklicher werden. Weil sie falschen Vorbildern hinterher eifern, die eine glattgeleckte Glamour-Welt vorheucheln.»

Regen-Chaos bei U23-Männern - Deutsche im WM-Zeitfahren chancenlos

HARROGATE (dpa) - Unter teils chaotischen Verhältnissen haben die deutschen U23-Männer im Einzelzeitfahren der Straßenrad-WM die Top-Ten-Plätze deutlich verfehlt.



Miguel Heidemann und Juri Hollmann mussten sich über 30,3 Kilometer von Ripon nach Harrogate mit den Plätzen 25 und 33 begnügen. Den überlegenen Sieg holte sich zum dritten Mal in Serie der Däne Mikkel Bjerg vor den beiden Amerikanern Ian Garrison (26,45 Sekunden zurück) und Brandon McNulty (+27,69).

Leichtathletik-Boss Coe vor Wahl - DLV-Chef Kessing will ins Council

DOHA (dpa) - IAAF-Präsident Sebastian Coe steht beim Kongress des Leichtathletik-Weltverbandes am Mittwoch in Doha/Katar vor der Wiederwahl.



Der 62-jährige Brite ist einziger Kandidat. Die Sportausschussvorsitzende des Bundestages, Dagmar Freitag, ist der Ansicht, dass Coe in den ersten vier Jahren im Amt «viel erreicht» habe. Der Präsident des Deutschen Leichtathletik-Verband, Jürgen Kessing, wird für das IAAF-Council kandidieren. Er ist einer von 40 Bewerbern um 13 Sitze.

Hockey-Trainer Weise jetzt auch Bundesstützpunktleiter

HAMBURG (dpa) - Der frühere Bundestrainer Markus Weise übernimmt im Deutschen Hockey-Bund die neu geschaffene Stelle des Bundesstützpunktleiters in Hamburg.



Das teilte der DHB am Dienstag mit. Vor neun Tagen war Weise erst zum Interimstrainer für die Olympia-Ausscheidung der deutschen Herren am 2. und 3. November gegen Österreich berufen worden. Die neue Stelle tritt der 56-Jährige am 1. Oktober an. Als Bundesstützpunktleiter ist Weise für das Umfeldmanagement der Kaderathleten verantwortlich.

Sehnsuchtsziel Olympia: Volleyballer hoffen auf «Schub» nach EM-Aus

APELDOORN (dpa) - Nach dem EM-Aus im Viertelfinale gegen Polen peilen die deutschen Volleyballer die Teilnahme bei den Olympischen Spielen in Tokio im kommenden Jahr an.



Aus dem chancenlosen Auftritt gegen den Weltmeister will der Vize-Europameister von 2017 Lehren für das Qualifikationsturnier Anfang Januar in Berlin ziehen. Für die Generation um Star-Diagonalangreifer Georg Grozer ist es die letzte Chance, sich den Traum von Olympia noch einmal zu erfüllen.

Tatjana Maria bei Tennisturnier in Taschkent im Achtelfinale

TASCHKENT (dpa) - Tennisspielerin Tatjana Maria ist beim WTA-Turnier in Taschkent ins Achtelfinale eingezogen.



Die 32-Jährige aus Bad Saulgau gewann am Dienstag ihr Auftaktmatch gegen die Weißrussin Olga Govortsova nach 1:22 Stunden 7:6 (7:5), 6:1. In der Runde der letzten 16 trifft Maria nun auf die Russin Anna Kalinskaya. Das Hartplatz-Turnier in der usbekischen Hauptstadt ist mit 250.000 US-Dollar dotiert.