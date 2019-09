Von: Redaktion DER FARANG | 24.09.19

VfL Wolfsburg verpasst Platz drei: 1:1 gegen Hoffenheim

WOLFSBURG (dpa) - Der VfL Wolfsburg hat den Sprung auf den dritten Tabellenplatz der Fußball-Bundesliga verpasst.



Die Niedersachsen mussten sich am Montagabend zum Abschluss des fünften Spieltages mit einem 1:1 (1:1) gegen die TSG 1899 Hoffenheim begnügen. Sebastian Rudy (6.) brachte in seinem 200. Spiel für die TSG sein Team früh in Führung. Admir Mehmedi (36.) erzielte vor 21 200 Zuschauern den Ausgleich. Die noch ungeschlagenen Wolfsburger sind Tabellenachter, die Hoffenheimer warten weiter auf den zweiten Saisonsieg und sind Elfter.

Klopp ist Welttrainer - Messi Rekord-Weltfußballer

MAILAND (dpa) - Lionel Messi ist als erster Spieler zum sechsten Mal Weltfußballer, Jürgen Klopp erstmals Welttrainer des Jahres geworden.



Der Argentinier und der deutsche Liverpool-Coach wurden am Montagabend vom Weltverband FIFA in der Mailänder Scala ausgezeichnet. Messi feierte seinen wiedererrungenen Status als Rekordhalter - der fünfmalige Titelträger Cristiano Ronaldo, der wie Liverpools Virgil van Dijk das Nachsehen hatte, war nicht anwesend.

Ter Stegen verpasst Überraschung bei FIFA-Wahl - Alisson Welttorhüter

MAILAND (dpa) - Marc-André ter Stegen hat die Überraschung bei der Wahl des Welttorhüters verpasst.



Der Nationalkeeper vom FC Barcelona musste bei der Auszeichnung des Fußball-Weltverbands FIFA am Montagabend in der Mailänder Scala wie erwartet dem Brasilianer Alisson Becker vom FC Liverpool den Vortritt lassen. Außerdem nominiert war dessen Landsmann Ederson von Manchester City. Alisson hatte in diesem Jahr mit den Reds und Trainer Jürgen Klopp die Champions League gewonnen. Als erste Welttorhüterin wurde die Niederländerin Sari van Veenendaal ausgezeichnet.

Volleyballer verpassen EM-Halbfinale - 0:3 gegen Polen

APELDOORN (dpa) - Die deutschen Volleyballer haben den Einzug ins EM-Halbfinale verpasst.



Die Mannschaft von Nationaltrainer Andrea Giani unterlag Weltmeister Polen am Montag in einem hochintensiven Schlagabtausch mit 0:3. Vor 6500 Zuschauern im niederländischen Apeldoorn war Georg Grozer mit 18 Punkten bester deutscher Angreifer. Der Vize-Europameister von 2017 zeigte gegen seinen ehemaligen Coach Vital Heynen eine leidenschaftliche Vorstellung, Polens Kraftpakete waren über die gesamte Spielzeit aber einfach zu stark. Der Weltmeister trifft nun am Donnerstag in Ljubljana auf Slowenien oder Titelverteidiger Russland.

IAAF-Council: Russischer Leichtathletik-Verband bleibt suspendiert

DOHA/KATAR (dpa) - Der russische Leichtathletik-Verband bleibt gesperrt, die vagen Hoffnungen der Athleten auf einen WM-Start unter der Nationalflagge haben sich zerschlagen.



Das entschied das Council des Weltverbandes IAAF am Montag auf seiner Sitzung in der WM-Stadt Doha. «Es kann ganz klar gesagt werden, dass Russland die Bedingungen für eine Wiederzulassung nicht erfüllt hat», sagte Rune Andersen, Chef des IAAF-Inspektionsteams. Auch bei der am Freitag in der Hauptstadt Katars beginnenden WM müssen die nominierten Russen unter neutraler Flagge starten.

Flensburger Handballer Hampus Wanne fällt mehrere Monate aus

FLENSBURG (dpa) - Der deutsche Handball-Meister SG Flensburg-Handewitt muss mehrere Monate auf Linksaußen Hampus Wanne verzichten.



Bei einer MRT-Untersuchung seien bei dem 25 Jahre alten schwedischen Nationalspieler knöcherne Veränderungen des linken Fersenbeins festgestellt worden, die für die Beschwerden der Achillessehne ursächlich seien und eine Operation erfordern. Diese soll noch in dieser Woche in Flensburg erfolgen, teilte die SG am Montag mit.